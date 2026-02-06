Hà Nội

Xe

Subaru Forester Hybrid sẽ sản xuất tại Mỹ, quyết đấu Toyota RAV4

Sau năm 2025 bùng nổ doanh số, Subaru tiếp tục đẩy mạnh chiến lược điện hóa khi đưa mẫu Forester Hybrid vào sản xuất tại nhà máy Subaru of Indiana (SIA), Mỹ.

Nguyễn Anh
Subaru tiếp tục đẩy mạnh chiến lược điện hóa khi chính thức đưa mẫu Forester Hybrid vào sản xuất tại nhà máy Subaru of Indiana (SIA), Mỹ. Đây là bước đi chiến lược nhằm tận dụng xu hướng thị trường, tối ưu hóa chi phí và chuẩn bị cho các chính sách ưu đãi xe điện trong tương lai.
Theo số liệu của hãng, Forester là mẫu xe bán chạy thứ hai tại Mỹ trong năm 2025 với 175.070 xe được giao đến tay khách hàng. Việc nội địa hóa hoàn toàn khâu lắp ráp Forester – bao gồm cả bản hybrid – tại nhà máy Lafayette, bang Indiana.
Việc sản xuất tại Mỹ không chỉ giúp Subaru tránh được mức thuế nhập khẩu 15% mà còn góp phần tăng hiệu quả chuỗi cung ứng cho thị trường Bắc Mỹ. Cũng vì nhường chỗ cho Forester, mẫu sedan Legacy đã phải dừng sản xuất tại nhà máy này sau phiên bản 2025.
Đáng chú ý, Subaru Forester Hybrid 2026 được định hướng là mẫu xe chiến lược trong giai đoạn Subaru chuẩn bị đón đầu các ưu đãi từ đạo luật “One Big Beautiful Bill” được thông qua tại Mỹ vào tháng 7/2025.
Đạo luật này không chỉ hỗ trợ xe điện mà còn cho phép người mua khấu trừ tối đa 10.000 USD lãi vay mua xe khỏi thu nhập chịu thuế liên bang, tạo điều kiện thuận lợi cho các dòng hybrid tiếp cận người tiêu dùng.
Phiên bản hybrid của Subaru Forester 2026 sử dụng hệ truyền động dạng power-split thay vì hộp số vô cấp CVT truyền thống. Kết hợp với động cơ boxer 2.5L hút khí tự nhiên, cấu hình này được tối ưu theo chu trình Atkinson và Miller nhằm tăng hiệu suất nhiệt và tiết kiệm nhiên liệu.
Mặc dù có thể hy sinh mô-men xoắn ở dải tua thấp, Subaru Forester Hybrid 2026 thế hệ mới vẫn duy trì khả năng vận hành linh hoạt nhờ mô-tơ điện chính hỗ trợ truyền lực và mô-tơ phụ kiêm đề nổ, phát điện.
Cụm pin lithium-ion dung lượng 1,1 kWh được bố trí bên dưới sàn khoang hành lý, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và vi sai cơ khí phía sau. Để phù hợp với bố trí mới này, bình nhiên liệu đã được thiết kế lại với các khoang sâu hơn để chứa dây dẫn và bộ inverter.
Về khả năng vận hành, cả hai phiên bản Forester Hybrid và bản tiêu chuẩn đều có khoảng sáng gầm 221 mm, phù hợp với các điều kiện địa hình phức tạp. Tuy nhiên, bản hybrid hy sinh nhẹ về thể tích khoang hành lý, ở mức 787 lít khi dựng hàng ghế sau – thấp hơn một chút so với 838 lít ở bản máy xăng.
Theo tiêu chuẩn đo EPA của Mỹ, mẫu xe SUV Subaru Forester Hybrid đạt mức tiêu thụ trung bình 6,7 lít/100 km, trong khi bản thường tiêu hao khoảng 8,1 lít/100 km.
Sự xuất hiện của Forester Hybrid tại Mỹ không chỉ giúp Subaru củng cố vị thế trong phân khúc SUV cỡ nhỏ mà còn thể hiện sự linh hoạt chiến lược trong bối cảnh thị trường điện hóa toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển giao rõ rệt.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Subaru Forester Hybrid 2026.
Nguyễn Anh
