Sống Khỏe

Nỗi khổ của người phụ nữ 49 tuổi bị tiểu không kiểm soát khi gắng sức

Với sự phát triển của y học hiện đại và các kỹ thuật điều trị tiên tiến, người bệnh rò rỉ nước tiểu hoàn toàn có cơ hội thoát khỏi tình trạng này.

Thúy Nga

Tiểu không kiểm soát khi gắng sức là một vấn đề sức khỏe thầm kín nhưng gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của rất nhiều phụ nữ, đặc biệt là ở độ tuổi trung niên.

Tình trạng rò rỉ nước tiểu không tự chủ khi thực hiện các hoạt động gắng sức như tập thể dục, cười, hắt hơi hoặc khiêng vật nặng không chỉ gây bất tiện mà còn dẫn đến tâm lý mặc cảm, tự ti cho người bệnh.

Người bệnh là cô P (49 tuổi, ngụ Gò Dầu, Tây Ninh), trong suốt thời gian dài, cô gặp phải tình trạng rỉ tiểu mỗi khi cười lớn, vận động mạnh hoặc hắt hơi. Cuộc sống sinh hoạt bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cô ngại giao tiếp và hạn chế tham gia các hoạt động xã hội.

Sau khi thăm khám tại Khoa Ngoại Tiết Niệu, cô được chẩn đoán tiểu không kiểm soát khi gắng sức và chỉ định thực hiện phẫu thuật đặt lưới nâng niệu đạo xuyên lỗ bịt (TOT – Transobturator Tape Sling).

tieu.jpg
Ca phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo ThS.BS Nguyễn Tấn Trung, Trưởng khoa Ngoại Tiết Niệu, kỹ thuật này mang lại hiệu quả cao trong điều trị tiểu không kiểm soát ở nữ giới, đặc biệt là các trường hợp không còn đáp ứng với điều trị nội khoa:

“Lưới TOT hoạt động như một điểm tựa cho niệu đạo, giúp nâng đỡ các cơ vòng đã suy yếu và ngăn chặn rò rỉ nước tiểu khi áp lực ổ bụng tăng đột ngột. Đây là phương pháp ít xâm lấn, thời gian hồi phục nhanh và tỷ lệ thành công cao. Bệnh nhân sau phẫu thuật có thể đi lại, sinh hoạt nhẹ nhàng chỉ sau 1–2 ngày”.

Sau can thiệp, người bệnh phục hồi tốt và không còn tình trạng rỉ tiểu. Cô P đã được xuất viện sau 05 ngày phẫu thuật. Sự cải thiện rõ rệt giúp cô lấy lại sự tự tin trong cuộc sống thường ngày.

Tiểu không kiểm soát khi gắng sức không phải là “chuyện phải chịu đựng” của tuổi trung niên. Với sự phát triển của y học hiện đại và các kỹ thuật điều trị tiên tiến như TOT, người bệnh hoàn toàn có cơ hội thoát khỏi tình trạng này, trở lại cuộc sống bình thường.

BS Trung nhấn mạnh: “Tiểu không kiểm soát không phải là tình trạng hiếm gặp, nhưng vì e ngại và tâm lý chịu đựng, nhiều phụ nữ đã âm thầm sống chung với bệnh trong thời gian dài".

Qua trường hợp này, bác sĩ cũng khuyến cáo, khi có các dấu hiệu bất thường như rỉ tiểu khi gắng sức, người bệnh nên chủ động thăm khám sớm để được chẩn đoán chính xác và tư vấn điều trị phù hợp.

Phát hiện sớm, can thiệp đúng cách sẽ mang lại hiệu quả điều trị cao, tránh những ảnh hưởng không đáng có đến chất lượng sống.

#rò rỉ nước tiểu khi gắng sức #đặt lưới chữa bệnh tiểu không kiểm soát #phẫu thuật nâng niệu đạo TOT #điều trị tiểu không kiểm soát nữ giới #tác dụng của lưới TOT trong điều trị #tiểu không kiểm soát tuổi trung niên

