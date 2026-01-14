Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Điều kỳ thú ở khu rừng ngập mặn lớn nhất hành tinh

Kho tri thức

Điều kỳ thú ở khu rừng ngập mặn lớn nhất hành tinh

Nằm ở hạ lưu sông Hằng – Brahmaputra, Vườn quốc gia Sundarbans là khu rừng ngập mặn lớn nhất thế giới với hệ sinh thái độc đáo.

T.B (tổng hợp)
Sundarbans là khu rừng ngập mặn liên tục lớn nhất hành tinh. Trải rộng hơn 10.000 km² trên lãnh thổ Bangladesh và Ấn Độ, khu vực này hình thành từ mạng lưới sông rạch chằng chịt, chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều và nước lợ. Ảnh: esa.int.
Sundarbans là khu rừng ngập mặn liên tục lớn nhất hành tinh. Trải rộng hơn 10.000 km² trên lãnh thổ Bangladesh và Ấn Độ, khu vực này hình thành từ mạng lưới sông rạch chằng chịt, chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều và nước lợ. Ảnh: esa.int.
Tên gọi Sundarbans bắt nguồn từ cây sundari đặc trưng. Cây sundari (Heritiera fomes) chiếm ưu thế trong rừng, có rễ chịu mặn tốt và gỗ cứng, từng được khai thác làm vật liệu xây dựng và đóng thuyền. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi Sundarbans bắt nguồn từ cây sundari đặc trưng. Cây sundari (Heritiera fomes) chiếm ưu thế trong rừng, có rễ chịu mặn tốt và gỗ cứng, từng được khai thác làm vật liệu xây dựng và đóng thuyền. Ảnh: Pinterest.
Hệ động thực vật ở Sundarbans cực kỳ phong phú. Khu vườn quốc gia là nơi cư trú của cá sấu nước mặn, cá heo sông, trăn, rái cá cùng hàng trăm loài chim, cá và động vật không xương sống. Ảnh: Pinterest.
Hệ động thực vật ở Sundarbans cực kỳ phong phú. Khu vườn quốc gia là nơi cư trú của cá sấu nước mặn, cá heo sông, trăn, rái cá cùng hàng trăm loài chim, cá và động vật không xương sống. Ảnh: Pinterest.
Đây là nơi sinh sống nổi tiếng của hổ Bengal. Hổ ở Sundarbans thích nghi đặc biệt với môi trường nước, có thể bơi qua sông rộng hàng kilomet và săn mồi trong rừng ngập mặn. Ảnh: Pinterest.
Đây là nơi sinh sống nổi tiếng của hổ Bengal. Hổ ở Sundarbans thích nghi đặc biệt với môi trường nước, có thể bơi qua sông rộng hàng kilomet và săn mồi trong rừng ngập mặn. Ảnh: Pinterest.
Sundarbans đóng vai trò “lá chắn tự nhiên” trước thiên tai. Rừng ngập mặn giúp giảm sức tàn phá của bão, sóng thần và nước biển dâng, bảo vệ hàng triệu cư dân ven biển Bangladesh và Ấn Độ. Ảnh: Pinterest.
Sundarbans đóng vai trò “lá chắn tự nhiên” trước thiên tai. Rừng ngập mặn giúp giảm sức tàn phá của bão, sóng thần và nước biển dâng, bảo vệ hàng triệu cư dân ven biển Bangladesh và Ấn Độ. Ảnh: Pinterest.
Con người đã sinh sống và thích nghi tại Sundarbans hàng thế kỷ. Cộng đồng địa phương sống bằng đánh cá, thu mật ong rừng và khai thác tài nguyên bền vững, gắn bó chặt chẽ với nhịp điệu thủy triều. Ảnh: Pinterest.
Con người đã sinh sống và thích nghi tại Sundarbans hàng thế kỷ. Cộng đồng địa phương sống bằng đánh cá, thu mật ong rừng và khai thác tài nguyên bền vững, gắn bó chặt chẽ với nhịp điệu thủy triều. Ảnh: Pinterest.
Khu vực này mang giá trị văn hóa – tâm linh đặc biệt. Nhiều truyền thuyết dân gian, đặc biệt là tín ngưỡng thờ nữ thần Bonbibi phát sinh từ nơi đây, phản ánh mối quan hệ vừa kính sợ vừa phụ thuộc của con người với thiên nhiên hoang dã. Ảnh: Pinterest.
Khu vực này mang giá trị văn hóa – tâm linh đặc biệt. Nhiều truyền thuyết dân gian, đặc biệt là tín ngưỡng thờ nữ thần Bonbibi phát sinh từ nơi đây, phản ánh mối quan hệ vừa kính sợ vừa phụ thuộc của con người với thiên nhiên hoang dã. Ảnh: Pinterest.
Vườn quốc gia Sundarbans được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Danh hiệu này nhấn mạnh tầm quan trọng toàn cầu của khu rừng trong bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó biến đổi khí hậu. Ảnh: Pinterest.
Vườn quốc gia Sundarbans được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Danh hiệu này nhấn mạnh tầm quan trọng toàn cầu của khu rừng trong bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó biến đổi khí hậu. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới kỳ vĩ / Quảng Ninh TV
T.B (tổng hợp)
#Khu rừng ngập mặn Sundarbans #Hệ sinh thái độc đáo #Động vật hoang dã đa dạng #Vai trò phòng hộ thiên nhiên #Văn hóa tâm linh địa phương #Bảo tồn di sản thế giới

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT