Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Diễu hành 'Binh đoàn bất tử' tại Hà Nội tri ân chiến sĩ Việt Nam, Liên Xô

Sáng 7/5, tại Hà Nội diễn ra diễu hành "Binh đoàn bất tử" tri ân các chiến sĩ trong những cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam và Liên Xô.

Trà Khánh

Sáng 7/5, tại Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm và diễu hành "Binh đoàn bất tử" kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2026) và 51 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026); 72 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026) của Việt Nam.

Buổi lễ do Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam và Trung tâm Khoa học - Văn hóa Nga tại Hà Nội phối hợp tổ chức.

20260507-083034.jpg
Các cuộc diễu hành “Binh đoàn bất tử” đã trở thành truyền thống cả ở Nga và trên thế giới trước ngày Nga kỷ niệm Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Ảnh: P.A.

Diễu hành "Binh đoàn bất tử" là hoạt động truyền thống được tổ chức thường niên ở Nga cũng như nhiều quốc gia trên thế giới để tưởng nhớ, bày tỏ lòng tôn kính về những người đã tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Đại sứ Nga tại Việt Nam G.S. Bezdetko cho biết, diễu hành “Binh đoàn bất tử” là hoạt động đã trở thành truyền thống ở Nga cũng như trên toàn thế giới - để tưởng nhớ và tri ân những người đã tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, các chiến sĩ nơi tiền tuyến, những người du kích, người lao động nơi hậu phương đã dũng cảm và quên mình góp phần mang lại chiến thắng được mong đợi từ lâu.

Ở các quốc gia thuộc Liên Xô trước đây, chiến tranh đã chạm đến mọi gia đình, để lại dấu ấn trong số phận của mỗi con người. Chính vì vậy, cách nhìn nhận đối với ngày kỷ niệm này mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc.

20260507-082902.jpg
Cũng trong khuôn khổ của sự kiện, một nghi thức vô cùng ý nghĩa đã được diễn ra: Lễ trồng cây lưu niệm để khắc ghi công lao của các anh hùng. Ảnh: P.A.

Đại sứ chia sẻ: "Chúng ta tưởng nhớ và tôn vinh từng người và tất cả mọi người. Chúng tôi không quên những chiến sĩ quốc tế Việt Nam đã kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhân dân chúng tôi trong mùa đông năm 1941, trong các trận chiến bảo vệ Mátxcơva. Tên tuổi của họ được lưu danh muôn thuở... Chúng tôi cũng tưởng nhớ những anh hùng Việt Nam đã hy sinh trong trận Điện Biên Phủ cũng như trong cuộc kháng chiến chống lại sự xâm lược để thống nhất đất nước".

Trong khi đó, Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou chia sẻ về ngày 30/4 - Ngày thống nhất đất nước Việt Nam, ngày 7/5 - Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ và ngày 9/5 - Ngày Chiến thắng của Liên Xô trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

20260507-083101.jpg
Hình ảnh các gia đình người Nga sinh sống và làm việc tại Việt Nam tham gia sự kiện. Ảnh: P.A.
20260507-083104.jpg
Không chỉ có công dân Nga, sự kiện còn chứng kiến tinh thần đoàn kết, hữu nghị sâu sắc khi có rất đông người dân Việt Nam tham gia. Ảnh: P.A.

Đại sứ cho rằng, đây là những ngày để bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng đối với thế hệ đi trước, những người đã trải qua những khốc liệt của chiến tranh và những mất mát không thể bù đắp. Hàng triệu người đã hy sinh vì Tổ quốc. Bổn phận của thế hệ ngày nay là ghi nhớ những hy sinh ấy, tôn vinh các anh hùng đã ngã xuống vì tương lai.

20260507-083205.jpg
Lễ diễu hành "Binh đoàn bất tử" thu hút hàng trăm người tham gia, từ các quan chức, nhà ngoại giao, cho đến những người dân bình thường. Ảnh: P.A.

Theo ông, các quốc gia cần thúc đẩy chương trình nghị sự hòa bình trên mọi diễn đàn quốc tế.

Tại buổi lễ, các tiết mục trình diễn nghệ thuật ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tình yêu đất nước đã được các nghệ sĩ, người dân hai nước Việt Nam - Nga thể hiện.

20260507-081419.jpg
Lễ diễu hành "Binh đoàn bất tử" khép lại trong sự xúc động và trang nghiêm, để lại một thông điệp mạnh mẽ. Ảnh: P.A.

"Binh đoàn bất tử" ban đầu là phong trào xã hội nhằm tưởng niệm thế hệ những người tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, cũng như giáo dục về lòng dũng cảm, tạo sự gắn bó mật thiết của mỗi người, mỗi gia đình với lịch sử của đất nước.

Phong trào được khởi xướng tại Nga, vào năm 2011, hiện đã mở rộng ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

#Binh đoàn bất tử #liệt sĩ #chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Nga thông tin về lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng

Theo Bộ Quốc phòng Nga, dàn khí tài quân sự sẽ không xuất hiện trong lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít tại Moscow vào ngày 9/5 tới.

AP đưa tin, trong một tuyên bố ngày 29/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại sẽ diễn ra tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, Nga, vào ngày 9/5 tới. Tuy nhiên, đội hình khí tài quân sự sẽ không tham gia lễ duyệt binh năm nay.

"Do tình hình tác chiến hiện tại, các học viên quân sự cũng như đoàn xe khí tài quân sự sẽ không tham gia lễ duyệt binh năm nay", trích thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Việt Nam lần đầu tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ

Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại sẽ diễn ra vào lúc 10h ngày 9/5 theo giờ địa phương (14h ngày 9/5, theo giờ Việt Nam) tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow.

15h14: Lễ duyệt binh kết thúc

Sau khi kết thúc cuộc duyệt binh, Tổng thống Vladimir Putin đã đến gặp các chỉ huy của đội hình nghi lễ, trong đó có trưởng khối Quân đội Nhân dân Việt Nam và đích thân chào từng người.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tổng duyệt Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

Ngày 7/5, tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow (Liên bang Nga) đã diễn ra buổi tổng duyệt Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2025).

Đây là sự kiện trọng đại nhằm tôn vinh chiến thắng lịch sử, khẳng định ý chí quật cường và tinh thần đoàn kết của nhân dân Liên Xô cũng như các lực lượng tiến bộ trên thế giới trong cuộc đấu tranh chống phát xít.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Mỹ tấn công tàu chở dầu của Iran

Mỹ tấn công tàu chở dầu của Iran

Quân đội Mỹ nổ súng vào một tàu chở dầu của Iran trong bối cảnh ông Trump tìm cách gây áp lực buộc Tehran phải đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Mỹ tấn công tàu chở dầu của Iran

Mỹ tấn công tàu chở dầu của Iran

Quân đội Mỹ nổ súng vào một tàu chở dầu của Iran trong bối cảnh ông Trump tìm cách gây áp lực buộc Tehran phải đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến.