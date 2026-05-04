Điều gì khiến không gian sống xanh độc bản FourS Jardin tại Đà thành được giới tinh hoa săn lùng?

Đặc quyền sống xanh tại “khu vườn trên mây”

Giới thượng lưu toàn cầu đang thiết lập định nghĩa về sự xa xỉ trong bất động sản, ưu tiên không gian sống đề cao yếu tố tự nhiên và tính độc bản.

Theo báo cáo thị trường nhà ở xa xỉ năm 2025 của Coldwell Banker, cộng đồng tinh hoa giờ đây đánh giá bất động sản dựa trên yếu tố “xanh” và bền vững. Chính sự thay đổi này đã biến những căn hộ có thiết kế mở, mang thiên nhiên vào từng ngóc ngách sinh hoạt thành những "thỏi nam châm" thu hút mạnh mẽ sự chú ý từ giới đầu tư.

Xu hướng này cũng đang thịnh hành tại thị trường địa ốc Việt Nam, đặc biệt là tại “thành phố đáng đến - đáng sống” Đà Nẵng. Vượt qua những thước đo thông thường, giới tinh hoa đang hướng dòng tiền vào những không gian sống xanh giúp cân bằng sức khỏe, tâm trí.

Đón đầu khát khao sở hữu những không gian giao hòa với thiên nhiên của giới thượng lưu, dòng căn hộ sân vườn FourS Jardin thuộc phân khu FourS Tower, khu đô thị Sun RiverPolis phía Nam Đà Nẵng đang trở thành tâm điểm săn đón. Với cái tên lấy cảm hứng từ những khu vườn bốn mùa rực rỡ quanh năm, căn hộ FourS Jardin là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc hiện đại và cảnh quan sinh thái, mang lại nhịp sống thư thái và cân bằng tuyệt đối cho cư dân.

Điểm nhấn đắt giá làm nên tính độc bản của dòng căn hộ này chính là khoảng sân vườn xanh mát, lơ lửng giữa tầng không. Nhờ sự hiện diện của những “ốc đảo xanh”, ngôi nhà luôn đắm mình trong ánh sáng và luồng sinh khí tự nhiên, không chỉ mang đến cảm giác thư thái mà còn là “chìa khoá” giúp những chủ nhân bận rộn duy trì sức khoẻ và tái tạo năng lượng.

Không dừng lại ở đó, khoảng sân vườn còn đóng vai trò là một không gian sinh hoạt đa năng, nơi mọi thành viên trong gia đình đều tìm thấy niềm vui riêng. Nếu người lớn tuổi có một khoảng trời bình yên để thưởng trà và vui thú điền viên, thì với con trẻ, đây chính là sân chơi an toàn để các em thoả sức chạy nhảy, lớn lên cùng thiên nhiên mỗi ngày.

Hơn thế nữa, tính cá nhân hóa được đề cao tuyệt đối khi gia chủ có thể linh hoạt "thổi hồn" vào khu vườn theo gu thẩm mỹ riêng. Tùy thuộc vào sở thích, mảng xanh này có thể được bài trí mộc mạc làm góc thiền tịnh, rực rỡ sắc xanh như một khu vườn nhiệt đới, hay thiết kế tinh giản, lãng mạn làm “góc chill” cuối ngày. Đây cũng là không gian lý tưởng cho những bữa tiệc nướng ngoài trời dịp cuối tuần, góp phần gắn kết tình thân và mang lại những kỷ niệm sum vầy vô giá cho gia đình.

Trọn vẹn an cư, vững vàng đầu tư

Mang đến trải nghiệm sống tựa villa trên mặt đất, chủ nhân các căn hộ FourS Jardin còn được thụ hưởng hệ sinh thái “tất cả trong một” từ các tòa tháp FourS Tower. Ngay dưới chân tháp, chuỗi shophouse sầm uất tại tầng 1 đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mua sắm và giải trí của cư dân. Bước lên tầng 2, tổ hợp chăm sóc sức khỏe toàn diện mở ra với phòng tập gym - yoga - spa đẳng cấp, hồ bơi trong nhà thoả mãn nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho mọi thế hệ trong gia đình.

Làm phong phú thêm hệ tiện ích wellness của dự án là công viên ven sông Hyde Park kế cận với diện tích 50ha lớn nhất miền Trung. Tổ hợp sinh thái khổng lồ này quy tụ sáu phân khu chuyên biệt, nổi bật với hệ thống sân tập thể thao, không gian văn hóa nghệ thuật và bến du thuyền xa hoa, mở ra tọa độ xanh hiếm hoi nơi cư dân tìm thấy sự cân bằng giữa nhịp sống thành thị.

Không chỉ ghi điểm nhờ tiện ích đa dạng, căn hộ FourS Jardin còn thừa hưởng từ tổ hợp FourS Tower vị trí đắt giá ngay ngã tư huyết mạch Nguyễn Phước Lan - Minh Mạng. Từ tọa độ vàng này, cư dân chỉ mất vài phút di chuyển là đã có thể chạm đến biển Sơn Thủy, danh thắng Ngũ Hành Sơn, sân bay quốc tế cùng biểu tượng giải trí Da Nang Downtown. Thêm vào đó, mọi nhu cầu y tế - giáo dục của cư dân đều được đáp ứng trọn vẹn nhờ lợi thế kề cận Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Hoàn Mỹ, Làng Đại học và FPT City.

Sở hữu vị thế “siêu kết nối”, dòng sản phẩm FourS Jardin nắm giữ tiềm năng khai thác vô cùng rộng mở. Khả năng tiếp cận dễ dàng tới dải resort ven biển và trung tâm hành chính biến nơi đây thành lựa chọn an cư hàng đầu cho gia đình của các chuyên gia ngành du lịch - nghỉ dưỡng, cũng như đội ngũ cán bộ viên chức chuyển công tác từ Quảng Nam sau sáp nhập. Song song, không gian sinh thái khoáng đạt còn là thỏi nam châm thu hút cộng đồng người nước ngoài đang dịch chuyển từ Sơn Trà về trục Hòa Xuân - Hòa Quý do áp lực chi phí.

Chính sự độc bản kết hợp cùng hệ giá trị từ quần thể đã biến FourS Jardin thành dòng sản phẩm “đắt giá, hữu hạn”, vẹn toàn cho cả an cư lẫn đầu tư. Thực tế đã chứng minh, những sản phẩm mang thương hiệu Sun Group tại Đà Nẵng sau khi bàn giao đều dễ dàng cho thuê bởi vị trí đắt giá, đáp ứng tiêu chuẩn sống cao cấp của cộng đồng quốc tế. Đơn cử như nhiều căn hộ 2PN tại phân khu The Panoma, dự án Sun Cosmo Residence có suất đầu tư chưa đến 5 tỷ đồng, hiện đang cho người nước ngoài thuê dài hạn với giá thuê lên tới 35 triệu/tháng. Nhìn về tương lai, lợi nhuận khai thác và tiềm năng tăng giá của căn hộ sẽ càng bứt phá mạnh mẽ khi Sun Group tiếp tục "làm đẹp vùng đất" Đà Nẵng với dự án nghệ thuật Dòng sông ánh sáng và tuyến du lịch đường thủy 10.000 tỷ đồng.