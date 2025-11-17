Hà Nội

Chính trị

Điều động ông Hà Quang Trung làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu

Ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thiên Tuấn

Sáng 17/11, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

anh-chup-man-hinh-2025-11-17-luc-141454.png

Theo Quyết định số 2524-QĐNS/TW của Ban Bí thư, ông Hà Quang Trung được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, quyết định nêu rõ, ông Trung thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025 - 2030 để nhận nhiệm vụ mới.

Ông Hà Quang Trung sinh ngày 27/10/1976; quê quán xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên. Trình độ chuyên môn: Đại học, ngành Tài chính - Tín dụng, Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ các chức vụ quan trọng: Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Điện Biên; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Điện Biên Phủ; Phó Trưởng Ban Tổ chức, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

