Xã hội

Đi lễ đầu năm nhặt được 183 triệu đồng, người phụ nữ mang thẳng đến công an

Nhặt được chiếc ví chứa 183 triệu đồng khi đi lễ chùa đầu năm, một người phụ nữ ở Phú Thọ đã chủ động đến công an trình báo, nhờ tìm người đánh rơi.

Nguyễn Hinh

Ngày 13/1, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, một phụ nữ đi lễ đầu năm nhặt được khoản tiền lớn đã mang đến Công an xã Liên Minh trình báo, tìm người đánh rơi.

Khoảng 15 giờ ngày 3/1, chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1980, trú tại Khu đô thị Đông Sơn, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa) đến trụ sở Công an xã Liên Minh trình báo việc nhặt được tài sản có giá trị lớn.

948.jpg
Chị Nguyễn Thị Bắc trao trả tài sản cho chị Thanh trước sự chứng kiến của lực lượng công an.

Theo trình bày, khoảng 14 giờ cùng ngày, trong quá trình đi lễ tại chùa Mạo Phổ (xã Liên Minh) chị Bắc nhặt được một ví da màu đỏ. Bên trong ví có 4 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, tổng số tiền là 183 triệu đồng. Do không biết ai là người đánh rơi, chị đã chủ động mang toàn bộ tài sản đến Công an xã Liên Minh nhờ hỗ trợ xác minh, tìm chủ sở hữu.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Liên Minh đã lập biên bản tiếp nhận tài sản, đồng thời triển khai các biện pháp xác minh theo quy định. Hơn 1 giờ sau, lực lượng công an đã xác định chủ sở hữu của số tài sản trên là chị Lê Thị Thiên Thanh (SN 1976, trú tại phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ).

Trước sự chứng kiến của cán bộ Công an xã Liên Minh, chị Nguyễn Thị Bắc đã trao trả chiếc ví cùng số tiền 183 triệu đồng cho chị Lê Thị Thiên Thanh. Nhận lại tài sản, chị Thanh xúc động bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn tới chị Bắc cũng như lực lượng công an, cho biết do số tiền lớn nên khi phát hiện bị mất chị rất lo lắng và không nghĩ có thể nhận lại đầy đủ trong thời gian ngắn.

Hành động tự giác trình báo, giao nộp tài sản nhặt được của chị Nguyễn Thị Bắc là nghĩa cử đáng trân trọng, góp phần lan tỏa lối sống trung thực, thượng tôn pháp luật và những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Camera AI phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm giao thông.

(Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp)

