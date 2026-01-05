Con trâu độc lạ có cặp sừng hình chữ 'O' gây sốt Đà Nẵng

Ông Võ Trương ở TP Đà Nẵng gây chú ý khi sở hữu một con trâu có cặp sừng chữ “O” độc đáo. Nhờ vậy, con trâu được nhiều người biết đến.

Gia đình ông Võ Trương (trú thôn Trung Chánh, xã Tam Mỹ, TP Đà Nẵng) có nuôi một con trâu "đặc biệt". Khác với những con trâu bình thường có cặp sừng không vểnh lên, con trâu của ông Trương có cặp sừng vòng ra hai bên tai, phía sau mắt rồi cong dần xuống hàm dưới.

Theo đó, con trâu của gia đình ông Võ Trương có cặp sừng giống chữ “O”. Khi quan sát con vật có cặp sừng độc đáo, nhiều người thích thú, thậm chí cảm thấy tò mò. Mọi sinh hoạt hàng ngày của con trâu này vẫn diễn ra bình thường.

Con trâu có cặp sừng chữ “O” của gia đình ông Võ Trương. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Ông Võ Trương chia sẻ gia đình đã nuôi con trâu trên từ khi còn nhỏ và đến nay đã hơn 10 năm. Ngay từ lúc con trâu bắt đầu mọc sừng, gia đình đã nhận thấy chúng cong khác thường. Càng lớn, sừng càng uốn vòng rõ rệt. Về sau, 2 đầu sừng đã chạm nhau phía sau hàm dưới của con trâu.

Nhiều người dân địa phương chia sẻ chưa từng thấy con trâu nào có cặp sừng tạo thành hình chữ “O” độc đáo như vậy. Dù có cặp sừng khác với những con trâu bình thường, con vật được gia đình ông Trương nuôi vẫn sinh sản nhiều lứa như đồng loại.