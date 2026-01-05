Phát hiện kho vũ khí 6.000 năm tuổi tại hang đá San Esteban

Hà Nội

Giải mã

Các nhà khảo cổ tìm thấy kho vũ khí cổ đại gồm lao, phi tiêu, và da linh dương, mở ra góc nhìn mới về cuộc sống của nền văn hóa cổ xưa.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Khi tiến hành khai quật tại hang đá San Esteban gần Vườn quốc gia Big Bend ở tây nam Texas, Mỹ, các nhà khảo cổ học đến từ Trung tâm Nghiên cứu Big Bend và Quỹ Nghiên cứu Khảo cổ Odyssey thuộc trường Đại học Kansas bất ngờ tìm thấy hàng loạt di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Kansas.
Khi tiến hành khai quật tại hang đá San Esteban gần Vườn quốc gia Big Bend ở tây nam Texas, Mỹ, các nhà khảo cổ học đến từ Trung tâm Nghiên cứu Big Bend và Quỹ Nghiên cứu Khảo cổ Odyssey thuộc trường Đại học Kansas bất ngờ tìm thấy hàng loạt di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Kansas.
Đó là một kho vũ khí cổ đại có niên đại khoảng 6.000 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Kansas.
Đó là một kho vũ khí cổ đại có niên đại khoảng 6.000 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Kansas.
Các vũ khí được tìm thấy trong nhiều tình trạng hư hỏng khác nhau. Ảnh: @Đại học Kansas.
Các vũ khí được tìm thấy trong nhiều tình trạng hư hỏng khác nhau. Ảnh: @Đại học Kansas.
Kho vũ khí bao gồm một phần của atlatl (một thiết bị ném lao cổ đại), cũng như các mảnh vỡ của bốn mũi phi tiêu gắn vào đầu vũ khí, sáu đầu mũi bằng đá nối các mũi phi tiêu với atlatl, và bốn đầu mũi bằng gỗ cứng có thể được sử dụng để đưa chất độc vào mục tiêu. Ảnh: @Đại học Kansas.
Kho vũ khí bao gồm một phần của atlatl (một thiết bị ném lao cổ đại), cũng như các mảnh vỡ của bốn mũi phi tiêu gắn vào đầu vũ khí, sáu đầu mũi bằng đá nối các mũi phi tiêu với atlatl, và bốn đầu mũi bằng gỗ cứng có thể được sử dụng để đưa chất độc vào mục tiêu. Ảnh: @Đại học Kansas.
Hiện vật khác được tìm thấy tại địa điểm này bao gồm một tấm da động vật được bảo quản cực kỳ tốt. Ảnh: @Đại học Kansas.
Hiện vật khác được tìm thấy tại địa điểm này bao gồm một tấm da động vật được bảo quản cực kỳ tốt. Ảnh: @Đại học Kansas.
Đó là tấm da linh dương sừng nhánh, loài động vật có vú trên cạn nhanh nhất Bắc Mỹ, điều này giúp hé lộ sở thích và kỹ năng săn bắn của những người từng sinh sống trong khu vực này. Ảnh: @Đại học Kansas.
Đó là tấm da linh dương sừng nhánh, loài động vật có vú trên cạn nhanh nhất Bắc Mỹ, điều này giúp hé lộ sở thích và kỹ năng săn bắn của những người từng sinh sống trong khu vực này. Ảnh: @Đại học Kansas.
Sự đa dạng về hiện vật đã mang đến cho các chuyên gia cơ hội vô giá để nghiên cứu lối sống, chế độ ăn uống và hoạt động săn bắn của một nền văn hóa cổ đại ít được biết đến từng sinh sống trong khu vực này hàng nghìn năm trước. Ảnh: @Đại học Kansas.
Sự đa dạng về hiện vật đã mang đến cho các chuyên gia cơ hội vô giá để nghiên cứu lối sống, chế độ ăn uống và hoạt động săn bắn của một nền văn hóa cổ đại ít được biết đến từng sinh sống trong khu vực này hàng nghìn năm trước. Ảnh: @Đại học Kansas.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: "Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối".
Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
