Vì sao nhìn thấy khuôn mặt trên những đồ vật quen thuộc?

Vì sao nhìn thấy khuôn mặt trên những đồ vật quen thuộc?

Không ít người nhìn thấy khuôn mặt ở những đồ vật quen thuộc như tảng đá, bật lửa, khóa dây... Hiện tượng này được gọi là ảo giác khuôn mặt.

Việc nhìn thấy khuôn mặt ở những đồ vật quen thuộc xảy đến với nhiều người. Đây là một dạng ảo giác thị giác phổ biến, được giới khoa học gọi là ảo giác khuôn mặt (face pareidolia). Ảnh: NASA / JPL.
Các chuyên gia dẫn chứng khi nhìn những thứ quen thuộc như tảng đá, đám mây, ngọn đồi..., nhiều người nhận thấy hình ảnh gương mặt người hiện trên đó. Ảnh: Tommy van Kessel/Unsplash.
Từ đây, nhiều người đặt ra câu hỏi về nguyên nhân dẫn tới việc nhiều người mắc hiện tượng ảo giác khuôn mặt. Để giải mã bí ẩn này, các chuyên gia đã thực hiện nghiên cứu và phát hiện đó là một cơ chế tự nhiên của não bộ. Ảnh: Ben Girardi/Getty Images.
Theo các nhà khoa học, não bộ con người sở hữu một khuôn mẫu sẵn có về khuôn mặt. Chỉ cần một vật thể có 2 điểm và một đường gợi liên tưởng đến mắt và miệng, các vùng não phụ trách nhận diện khuôn mặt của con người sẽ nhanh chóng được kích hoạt. Ảnh: Jessica Taubert.
Khi thực hiện thí nghiệm trên 96 người tham gia và sử dụng kỹ thuật não từ đồ (MEG) và chụp cộng hưởng từ chức năng (fMRI), nhóm nghiên cứu tại Đại học New South Wales (Mỹ) đã thu được kết quả bất ngờ. Ảnh: Melinda Podor/Getty Images.
Trong đó, khi con người nhìn thấy khuôn mặt giả, các vùng não liên quan đến nhận diện khuôn mặt hoạt động tương tự như khi quan sát khuôn mặt thật. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian rất ngắn, não bộ sẽ tự điều chỉnh và nhận ra đó chỉ là đồ vật. Ảnh: Getty Images.
Dù không có giới tính sinh học nhưng phần lớn khuôn mặt giả lại được người quan sát mặc định là nam giới. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, khoảng 90% hình ảnh bị nhận định là nam và chỉ có khoảng 9% khuôn mặt nhìn thấy được cho là nữ giới. Tỷ lệ này không thay đổi ngay cả khi hình ảnh được chuyển sang đen trắng. Ảnh: Marcia Straub/Getty Images.
Tiến sĩ Colin Palmer, thành viên của nhóm nghiên cứu tại Đại học New South Wales cho biết não bộ của con người không chỉ nhận diện mà còn gán cảm xúc cho những khuôn mặt tưởng tượng này như vui, buồn, giận dữ, cáu kỉnh... Ảnh: tuppus/Flickr.
Các chuyên gia nhận định việc nhìn thấy những khuôn mặt tưởng tượng có cảm xúc khác nhau còn ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng. Họ dẫn chứng rằng, vào năm 2006, Wall Street Journal từng ghi nhận doanh số các mẫu ôtô có thiết kế dễ thương sụt giảm, trong khi người tiêu dùng lại ưa chuộng những mẫu xe mang diện mạo hung dữ hơn. Ảnh: Jonas Tana.
Dodge Charger nổi tiếng với thiết kế đèn pha mỏng, nghiêng và tạo cảm giác đe dọa. Nhà thiết kế Ralph Gilles của Chrysler nhận định đèn pha của xe giống như ánh mắt của con người có thể tác động đến cảm xúc và hành vi của tài xế đối diện. Ảnh: uscar-trader.com.
Tâm Anh (theo Sci.news, Sciencealert)
