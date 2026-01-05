Vì sao nhìn thấy khuôn mặt trên những đồ vật quen thuộc?

Không ít người nhìn thấy khuôn mặt ở những đồ vật quen thuộc như tảng đá, bật lửa, khóa dây... Hiện tượng này được gọi là ảo giác khuôn mặt.
Xuất hiện trong không gian ngập nắng và sắc hoa, LAMOON mang đến cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng vẫn toát lên khí chất riêng biệt.
Quân đội Nga tuyên bố kiểm soát làng Podoli gần Kupyansk, mở rộng đà tiến công về sông Oskol, trong bối cảnh giao tranh ác liệt trên toàn mặt trận Kharkiv.
Nhiều người lựa chọn cây xanh trồng trong nhà với mong muốn thanh lọc không khí, song không phải loại cây nào cũng phù hợp để trồng trong không gian kín.
Hình khắc trên đá có niên đại 2.700 năm mô tả người, tàu thuyền và động vật được phát hiện trên một tảng đá phủ đầy rêu ở Thụy Điển.
Một lập trình viên backend tố cáo ứng dụng giao đồ ăn lớn dùng thuật toán và phí ẩn để bóc lột tài xế, đánh lừa người dùng, thu lợi hàng triệu USD.
Ở thời điểm hiện tại, Uyển Ân xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác: thon gọn, sắc sảo và mang thần thái của một nữ diễn viên trưởng thành.
Từng được biết với danh xưng hot girl trường Luật, Bạch Huyền Trang mới đây khiến netizen xuýt xoa khi tung bộ ảnh khoe vóc dáng cực phẩm trong bikini táo bạo.
Sau thời gian dài im ắng, Mitsubishi mới đây đã bất ngờ hé lộ hình ảnh đầu tiên về mẫu SUV Pajero Sport thế hệ mới. Xe được phát triển dựa trên nền tảng Triton.
Trải rộng ở miền Đông Thái Lan, Vườn quốc gia Dong Phayayen–Khao Yai là quần thể rừng nhiệt đới tiêu biểu bậc nhất Đông Nam Á.
Các chuyên gia dự báo Trái đất sẽ hứng chịu nhiều đợt bão địa từ trong tháng 1. Trong đó, nhiễu động từ trường mạnh có thể xuất hiện vào một số ngày giữa tháng.
Alpine A390 chạy điện được lắp ráp tại Dieppe ở Pháp, mẫu xe này có 3 cấu hình, và bản mạnh nhất sản sinh công suất 470 mã lực, tầm hoạt động xa nhất là 555 km.
Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu tàng hình J-20A thuộc Không quân Trung Quốc có trang bị động cơ WS-15 mới vừa được tiết lộ.
Ngoài hương vị thơm ngon, cá sủ vàng được săn lùng còn bởi bộ phận bong bóng cá có giá lên tới 45.000-55.000 USD/kg.
Trong khi nhiều người tất bật diện những lớp áo dày dặn để đón không khí lạnh, thì mới đây Bảo Khuyên Susan đã 'hâm nóng' cõi mạng với bộ ảnh bikini nóng bỏng.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 6/1, Kim Ngưu được quý nhân chỉ dẫn, có thể tránh được rủi ro. Xử Nữ muốn đạt kết quả tốt thì nên có trách nhiệm hơn.
Ngôi nhà sử dụng cấu trúc bê tông nguyên khối lộ thiên giúp giảm thiểu độ phức tạp trong xây dựng, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp thô mộc của vật liệu.
Thuý Ngân diện váy tone đỏ rực dịp đầu năm mới. Hoà Minzy tích cực quảng bá cho concert sắp diễn ra.
Người dùng iPhone 15 và iPhone 16 Pro Max phản ánh pin phồng khi đang bay, làm dấy lên lo ngại về an toàn pin và chất lượng sản xuất của Apple.
Mai anh đào bung nở dọc các con đường làng chè Mộc Châu, điểm tô sắc hồng giữa không gian xanh mướt, trở thành điểm dừng chân của nhiều du khách.
Trong trang phục yếm cách điệu, con gái lớn của MC Quyền Linh - Lọ Lem khoe khéo nét đẹp thiếu nữ vừa dịu dàng, vừa thanh tao đốn tim người đối diện.