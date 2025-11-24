Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
DeepSeek cảnh báo AI có thể xóa sổ việc làm

Số hóa

DeepSeek cảnh báo AI có thể xóa sổ việc làm

Nhà nghiên cứu Chen Deli dự báo AI sẽ loại bỏ phần lớn việc làm trong 10 năm tới, gây lo ngại toàn cầu.

Thiên Trang (TH)
Chen Deli, nhà nghiên cứu cấp cao của DeepSeek, cảnh báo AI có thể xóa sổ hầu hết việc làm.
Chen Deli, nhà nghiên cứu cấp cao của DeepSeek, cảnh báo AI có thể xóa sổ hầu hết việc làm.
Ông cho rằng trong 10 đến 20 năm tới, cấu trúc xã hội sẽ đối mặt thách thức lớn.
Ông cho rằng trong 10 đến 20 năm tới, cấu trúc xã hội sẽ đối mặt thách thức lớn.
Giai đoạn đầu được gọi là “tuần trăng mật” khi AI chỉ hỗ trợ nâng cao năng suất.
Giai đoạn đầu được gọi là “tuần trăng mật” khi AI chỉ hỗ trợ nâng cao năng suất.
Nhưng trong 5 đến 10 năm tới, AI đủ năng lực để thay thế diện rộng lao động con người.
Nhưng trong 5 đến 10 năm tới, AI đủ năng lực để thay thế diện rộng lao động con người.
Chen nhấn mạnh các công ty công nghệ phải đóng vai trò bảo vệ và cảnh báo xã hội.
Chen nhấn mạnh các công ty công nghệ phải đóng vai trò bảo vệ và cảnh báo xã hội.
DeepSeek hiện là biểu tượng công nghệ Trung Quốc với mô hình R1 chi phí thấp gây chấn động.
DeepSeek hiện là biểu tượng công nghệ Trung Quốc với mô hình R1 chi phí thấp gây chấn động.
Sự thành công của DeepSeek khiến OpenAI thừa nhận khoảng cách dẫn đầu của Mỹ đang thu hẹp.
Sự thành công của DeepSeek khiến OpenAI thừa nhận khoảng cách dẫn đầu của Mỹ đang thu hẹp.
Lời cảnh báo này càng đáng lo ngại khi chính người tạo ra công nghệ cũng nhìn thấy rủi ro nghiêm trọng.
Lời cảnh báo này càng đáng lo ngại khi chính người tạo ra công nghệ cũng nhìn thấy rủi ro nghiêm trọng.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
Thiên Trang (TH)
#AI #việc làm #DeepSeek #Chen Deli #công nghệ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT