Chính trị

Đề xuất người đi tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo có luật sư đồng hành

Theo đại biểu Lê Xuân Thân, người dân, doanh nghiệp cần được biết họ khiếu nại, tố cáo có đúng không nên rất cần dịch vụ này từ phía luật sư.

Thiên Tuấn

Chiều 11/11, Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Tham gia thảo luận góp ý, đại biểu Quốc hội Lê Xuân Thân (đoàn tỉnh Khánh Hoà) đề nghị Ban soạn thảo nên thiết kế một điều luật trong cả 3 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo là quyền của người tố cáo, khiếu nại được hỗ trợ dịch vụ pháp lý từ các luật sư, luật gia.

202511111541229870-z7212588716114-356cb1916b0ad195e2eb04d3217059d8.jpg

Theo đại biểu Thân, hiện pháp luật chưa có quy định về việc người đi tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo được quyền nhờ luật sư cùng đến tham gia để đồng hành, hỗ trợ, tư vấn pháp lý. Thực tế, người dân, doanh nghiệp cần được biết họ khiếu nại, tố cáo có đúng không nên rất cần dịch vụ này từ phía luật sư - những người am hiểu pháp luật.

“Người đi tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo được quyền nhờ luật sư trợ giúp, hỗ trợ để tham gia đối thoại, trình bày trước cơ quan có thẩm quyền, vừa bảo đảm hành xử đúng pháp luật, vừa trợ giúp cho người dân vững tâm hơn. Ngoài ra, cơ quan có thẩm quyền cũng yên tâm hơn…”, đại biểu Lê Xuân Thân góp ý.

Cũng tham gia góp ý vào dự án Luật Tiếp công dân, đại biểu Sùng A Lềnh (đại biểu tỉnh Lào Cai) cho rằng, việc bổ sung quy định về tiếp công dân trực tuyến, phù hợp với xu thế chuyển đổi số, Tuy nhiên, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung một hình thức nữa “tiếp công dân trực tiếp kết hợp với trực tuyến”.

202511111432290531-z7212327546602-c6a84cca67d1c23c60d13fd08be6f8cd.jpg

Theo đại biểu Sùng A Lềnh, thực tiễn nhiều địa phương hiện đang áp dụng linh hoạt hình thức này, vừa tiếp công dân tại trụ sở, nhưng có thể kết nối trực tuyến với các cơ quan, địa phương liên quan hoặc mời lãnh đạo tham gia qua nền tảng số, nhiều vụ việc cần vừa trực tiếp đối thoại, vừa có sự tham gia trực tuyến của các cơ quan, đơn vị liên quan (đặc biệt là trong vụ việc khiếu nại phức tạp, nhiều cấp, nhiều ngành).

Hình thức tiếp công dân trực tiếp kết hợp với trực tuyến giúp người dân ở xa có thể phản ánh, khiếu nại, tố cáo thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí tăng tính linh hoạt, bảo đảm hiệu quả xử lý và giám sát công khai.

Theo đó, bổ sung vào Khoản 2 Điều này “2. Chính phủ quy định chi tiết việc tiếp công dẫn trực tuyến và tiếp công dân trực tiếp kết hợp với trực tuyến..”.

Đồng thời, Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung các quy định về nguyên tắc bảo mật, trách nhiệm của cơ quan tiếp công dân trong việc quản lý, lưu trữ dữ liệu trực tuyến; tránh rủi ro rò rỉ thông tin, khiếu kiện phát sinh.

