Đề xuất bỏ giới hạn thời gian ủy quyền nhận lương hưu, hạn chế vướng mắc

Bộ Nội vụ đề xuất bỏ giới hạn 12 tháng cho giấy ủy quyền, giúp người hưởng lương hưu dễ dàng hơn trong việc nhận chế độ mà không gặp khó khăn.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, trong đó đề xuất điều chỉnh quy định về ủy quyền thực hiện các thủ tục bảo hiểm xã hội, bao gồm việc nhận lương hưu và các chế độ trợ cấp.

Trong 2 phương án liên quan đến quy định về ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp cho người thân, Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hiệu lực tối đa của giấy ủy quyền là 12 tháng.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội đề xuất sửa Điều 10 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định việc ủy quyền cho người khác thực hiện bảo hiểm xã hội có hiệu lực tối đa 12 tháng.

Thủ tục hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ( Ảnh minh hoạ )

Theo đó, dự thảo luật đưa ra 2 phương án liên quan đến việc ủy quyền nhận lương hưu cho người thân.

Phương án 1, bỏ quy định giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tối đa 12 tháng như hiện nay; việc ủy quyền sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự.

Nếu áp dụng phương án này, cơ quan BHXH sẽ quản lý người hưởng thông qua việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đồng thời phối hợp xác minh thông tin để bảo đảm chi trả đúng đối tượng, đúng quy định.

Phương án 2 là giữ nguyên quy định hiện hành về thời hạn tối đa 12 tháng đối với giấy ủy quyền.

Theo dự thảo tờ trình dự thảo luật, Bộ Nội vụ cho biết, từ phản ánh của cơ quan bảo hiểm xã hội và một số địa phương thì việc quy định ủy quyền lương hưu có hiệu lực 12 tháng đã phát sinh một số bất cập trong việc làm giấy ủy quyền tiếp khi hết hiệu lực.

Thủ tục này khiến người sức khỏe yếu không thể làm tiếp giấy ủy quyền và cũng làm phát sinh chi phí với trường hợp phải làm giấy ủy quyền tại Văn phòng Công chứng...

Theo các địa phương, người hưởng BHXH nên được ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH. Riêng việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH và các chế độ khác thì thời hạn ủy quyền nên được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Mục tiêu là bảo đảm quyền lợi của người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, đồng thời hạn chế tối đa những vướng mắc phát sinh đối với người cao tuổi, người bệnh và các trường hợp không thể tự đi làm thủ tục.

Tại dự thảo, Bộ Nội vụ cũng đề xuất sửa đổi nhiều quy định liên quan đến mức tham chiếu để tính đóng, tính hưởng BHXH nhằm khắc phục tình trạng chênh lệch lương hưu giữa các nhóm người nghỉ hưu.