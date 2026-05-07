Đấu thầu tại xã Phú Trung: Nhà thầu nào trúng gói thầu 3,8 tỷ đồng?

Gói thầu Thi công xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường nhựa thôn Phú Lâm (đoạn từ đường ĐT 753b đến nhà Phong Hương) vừa được Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Phú Trung công bố kết quả lựa chọn nhà thầu, thu hút sự quan tâm của dư luận về tính cạnh tranh và minh bạch trong đầu tư công.

Theo Biên bản mở thầu ngày 20/04/2026 và Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu ngày 22/04/2026, gói thầu được phê duyệt có giá 3.974.670.990 đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công năm 2026. Quá trình tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng ghi nhận sự tham dự của 1 nhà thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cầu đường Phước Thành.

Đến ngày 28/04/2026 tại Quyết định số 107/QĐ-TTDVTH ông Trần Xuân Huy Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Phú Trung đã phê duyệt kết quả trúng thầu cho Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cầu đường Phước Thành, giá trúng thầu 3.893.871.733 đồng, so với giá dự toán tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 2,03%.

Quyết định số 107/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Lịch sử năng lực và hoạt động đấu thầu của nhà thầu

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cầu đường Phước Thành (mã định danh: vn3801132765) có trụ sở chính đăng ký tại đường Phan Bội Châu, Khu phố Long Thủy 1, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai. Người đại diện theo pháp luật là bà Phan Thị Kim Oanh.

Thống kê dữ liệu tính đến tháng 04/2026 cho thấy nhà thầu này đã tham gia tổng cộng khoảng 27 gói thầu, trong đó trúng 26 gói và trượt 1 gói. Tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp khoảng 65.770.522.773 đồng (bao gồm cả các gói thầu liên danh). Xét riêng với vai trò độc lập, tổng giá trị trúng thầu của nhà thầu khoảng 35.520.015.689 đồng.

Một số gói thầu mà Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cầu đường Phước Thành đã trúng trong giai đoạn gần đây bao gồm:

Gói thầu Thi công xây lắp do Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND xã Thuận Lợi mời thầu với giá 4.473.668.175 đồng.

Gói thầu Giám sát thi công và lắp đặt thiết bị gói thầu xây lắp do Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng mời thầu với giá trị 420.000.000 đồng.

Gói thầu Nâng cấp sửa chữa đường, cầu đường GTNT tuyến PM.04 thôn Bình Tiến 1, xã Phước Minh do Văn phòng HĐND và UBND xã Đa Kia mời thầu với giá 2.640.910.194 đồng.

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, việc một gói thầu có giá trị gần 4 tỷ đồng nhưng chỉ có duy nhất 1 nhà thầu tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp đặt ra câu hỏi về việc mở rộng sự tham gia của các nhà thầu. Chuyên gia lưu ý rằng các cơ quan quản lý cần rà soát lại quá trình đăng tải thông tin, lập hồ sơ mời thầu để đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế theo đúng các quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 38, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, trong trường hợp chỉ có một nhà thầu đáp ứng yêu cầu và nộp hồ sơ dự thầu, chủ đầu tư vẫn có thể tiến hành xem xét, đánh giá hồ sơ và phê duyệt kết quả nếu hồ sơ dự thầu của nhà thầu đáp ứng các tiêu chí hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.