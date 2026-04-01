Bạn đọc - Phản biện

Đấu thầu năm 2026: Bài học về tính minh bạch từ trường hợp nhà thầu Sông Cửu Long [Kỳ 3]

Sau khi Việt Nam hoàn tất sắp xếp đơn vị hành chính còn 34 tỉnh/thành phố, việc giám sát đấu thầu tại cấp cơ sở xã trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Hải Anh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, từ ngày 01/07/2025, với việc sắp xếp đơn vị hành chính mới, chính quyền chỉ còn hai cấp là tỉnh và xã. Sự thay đổi này đòi hỏi sự điều chỉnh lớn trong công tác quản lý đầu tư công và đấu thầu tại địa phương. Tuy nhiên, các nhà thầu như Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Sông Cửu Long vẫn duy trì được vị thế áp đảo tại các địa bàn xã quen thuộc.

Trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp này liên tục trúng các gói thầu xây lắp mật độ dày đặc. Điển hình như gói thầu số 02: Cải tạo sửa chữa (bao gồm thiết bị) tại huyện Tháp Mười trúng ngày 14/02/2025 với giá 919.242.000 đồng hay gói thi công tại Bưu điện tỉnh Đồng Tháp trị giá 1.899.641.000 đồng ngày 25/10/2025. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này đạt mức 93,65%.

Về khía cạnh năng lực kỹ thuật, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Sông Cửu Long sở hữu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số 00071978, cho phép thi công các công trình dân dụng, nhà công nghiệp, giao thông. Tuy nhiên, hồ sơ cho thấy nhà thầu này chưa từng liên danh với bất kỳ đơn vị nào trong quá trình đấu thầu, luôn ưu tiên vai trò độc lập.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Theo quy định hành chính mới năm 2026, việc bỏ cấp chính quyền huyện sẽ dồn trách nhiệm phê duyệt thầu về cấp xã hoặc tỉnh. Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra những đơn vị có tỷ lệ trúng thầu cao bất thường tại một địa phương để thúc đẩy tính cạnh tranh và minh bạch theo Luật Đấu thầu 2023".

Việc phản ánh các hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Sông Cửu Long nhằm mục tiêu cốt lõi là hướng tới một môi trường kinh doanh lành mạnh, nơi mọi doanh nghiệp đều có cơ hội tiếp cận nguồn lực công một cách bình đẳng và hiệu quả kinh tế tốt nhất.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

#Minh bạch trong đấu thầu #Quản lý đấu thầu cấp xã #Trách nhiệm giải trình địa phương #Thay đổi tổ chức hành chính 2026 #Ảnh hưởng của sắp xếp đơn vị hành chính #Thách thức cạnh tranh trong đấu thầu

Bạn đọc - Phản biện

Nhà thầu Sông Cửu Long: Trúng tuyệt đối tại nhiều xã với tiết kiệm "siêu thấp" [Kỳ 2]

Dữ liệu cho thấy Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Sông Cửu Long trúng 100% các gói thầu tham gia tại UBND xã Mỹ Hòa và Mỹ Quý với giá trúng thầu bằng đúng giá dự toán.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, mối quan hệ giữa Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Sông Cửu Long và một số chủ đầu tư cấp xã tại tỉnh Đồng Tháp thể hiện những con số "biết nói" về hiệu quả kinh tế trong đấu thầu.

Thống kê chi tiết cho thấy, tại UBND xã Mỹ Hòa, doanh nghiệp của ông Phạm Thanh Phương đã tham gia 9 gói thầu và trúng cả 9 gói. Tổng giá trị trúng thầu tại đây khoảng 676 triệu đồng, với tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán đạt mức tuyệt đối 100%. Tương tự, tại UBND xã Mỹ Quý, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Sông Cửu Long cũng tham gia 7 gói và trúng cả 7 gói, tỷ lệ tiết kiệm ghi nhận ở mức 0%.

Bạn đọc - Phản biện

Công ty 3 nhân viên tại Đồng Tháp trúng 65 gói thầu: Năng lực đến đâu? [Kỳ 1]

Chỉ với ba nhân sự đăng ký, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Sông Cửu Long vẫn ghi tên mình vào danh sách trúng thầu dày đặc tại Đồng Tháp với tỷ lệ chiến thắng lên đến gần 93%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Sông Cửu Long (mã số thuế: 1402175040) là một doanh nghiệp quy mô nhỏ hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp tại tỉnh Đồng Tháp. Dù dữ liệu đăng ký nhân viên chỉ ghi nhận 3 người, đơn vị này lại sở hữu một lịch sử đấu thầu "đáng nể" trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tính đến ngày 16/03/2026, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Sông Cửu Long đã tham gia tổng cộng 70 gói thầu. Kết quả cho thấy doanh nghiệp này đã trúng tới 65 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu xấp xỉ 93%. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt khoảng 18,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số này có tới hơn 15 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu.

Bạn đọc - Phản biện

Khánh Hòa: Công ty Khôi Nguyên NH liên tiếp trúng thầu sát giá tại phường Ninh Hòa [Kỳ 1]

Chỉ trong một ngày, bà Nguyễn Nhật Tố Nga, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ninh Hòa đã ký phê duyệt cho Công ty Khôi Nguyên NH trúng 2 gói thầu với tỷ lệ tiết kiệm bằng 0.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh các địa phương đang siết chặt kỷ luật ngân sách theo quy định của Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2025, 2026, tại tỉnh Khánh Hòa, hoạt động đấu thầu tại phường Ninh Hòa (đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập từ phường Ninh Hiệp, phường Ninh Đa, xã Ninh Đông và xã Ninh Phụng) đang xuất hiện những con số "biết nói" về hiệu quả kinh tế.

Cụ thể, ngày 12/03/2026, bà Nguyễn Nhật Tố Nga, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ninh Hòa đã ký Quyết định số 349/QĐ-KTHTĐT-DA về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Đường BTXM các nhánh TDP Đại Cát 1 và đoạn từ nhà ông Nguyễn Xe đến nhà bà Bùi Thị Hiệp TDP Điềm Tịnh. Đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Khôi Nguyên NH (Mã số thuế: 4201589061; địa chỉ trụ sở tại TDP Phong Phú 1, phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa).

