Đấu thầu năm 2026: Bài học về tính minh bạch từ trường hợp nhà thầu Sông Cửu Long [Kỳ 3]

Sau khi Việt Nam hoàn tất sắp xếp đơn vị hành chính còn 34 tỉnh/thành phố, việc giám sát đấu thầu tại cấp cơ sở xã trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, từ ngày 01/07/2025, với việc sắp xếp đơn vị hành chính mới, chính quyền chỉ còn hai cấp là tỉnh và xã. Sự thay đổi này đòi hỏi sự điều chỉnh lớn trong công tác quản lý đầu tư công và đấu thầu tại địa phương. Tuy nhiên, các nhà thầu như Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Sông Cửu Long vẫn duy trì được vị thế áp đảo tại các địa bàn xã quen thuộc.



Trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp này liên tục trúng các gói thầu xây lắp mật độ dày đặc. Điển hình như gói thầu số 02: Cải tạo sửa chữa (bao gồm thiết bị) tại huyện Tháp Mười trúng ngày 14/02/2025 với giá 919.242.000 đồng hay gói thi công tại Bưu điện tỉnh Đồng Tháp trị giá 1.899.641.000 đồng ngày 25/10/2025. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này đạt mức 93,65%.

Về khía cạnh năng lực kỹ thuật, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Sông Cửu Long sở hữu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số 00071978, cho phép thi công các công trình dân dụng, nhà công nghiệp, giao thông. Tuy nhiên, hồ sơ cho thấy nhà thầu này chưa từng liên danh với bất kỳ đơn vị nào trong quá trình đấu thầu, luôn ưu tiên vai trò độc lập.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Theo quy định hành chính mới năm 2026, việc bỏ cấp chính quyền huyện sẽ dồn trách nhiệm phê duyệt thầu về cấp xã hoặc tỉnh. Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra những đơn vị có tỷ lệ trúng thầu cao bất thường tại một địa phương để thúc đẩy tính cạnh tranh và minh bạch theo Luật Đấu thầu 2023".

Việc phản ánh các hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Sông Cửu Long nhằm mục tiêu cốt lõi là hướng tới một môi trường kinh doanh lành mạnh, nơi mọi doanh nghiệp đều có cơ hội tiếp cận nguồn lực công một cách bình đẳng và hiệu quả kinh tế tốt nhất.

