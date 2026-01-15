Dấu mốc hình thành tổ chức chuyên ngành về sách giáo dục và học liệu điện tử

Ngày 14/01/2026, Đại hội lần thứ Nhất Hiệp hội Sách Giáo dục và Học liệu Điện tử Việt Nam, nhiệm kỳ 2025–2030, chính thức được tổ chức. Sự kiện đánh dấu sự ra đời của một tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực sách giáo dục và học liệu điện tử, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong kỷ nguyên số.

Hiệp hội được thành lập trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn quốc. Sách giáo dục, học liệu điện tử, nền tảng học tập số và nội dung số cho giáo dục ngày càng trở thành cấu phần quan trọng của hệ sinh thái giáo dục quốc gia. Cùng với đó là sự phát triển nhanh chóng của sách giáo khoa điện tử, học liệu số, các nền tảng học tập trực tuyến và việc ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong dạy và học.

Bà Hoàng Thị Kim Thúy, Phó trưởng Ban Vận động Hiệp hội đọc quyết định thành lập Hiệp hội sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam.

Sự phát triển nhanh của lĩnh vực này đồng thời đặt ra nhiều yêu cầu mới về chuẩn hóa, chất lượng nội dung, bản quyền, an toàn thông tin và tính minh bạch. Thực tiễn cho thấy, lĩnh vực sách giáo dục và học liệu điện tử vẫn còn thiếu một tổ chức đại diện chuyên ngành đủ tầm để kết nối, điều phối, hỗ trợ chuyên môn và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia. Việc thành lập Hiệp hội Sách Giáo dục và Học liệu Điện tử Việt Nam vì vậy được xem là yêu cầu khách quan của quá trình phát triển.

Đại hội lần thứ Nhất được tổ chức trên cơ sở Quyết định số 1281/QĐ-BNV ngày 30/10/2025 của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hiệp hội và Công văn số 161/BNV-TCPCP ngày 09/01/2026 về việc tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hội. Đây là những căn cứ pháp lý quan trọng, khẳng định tính chính danh và vai trò cần thiết của Hiệp hội trong hệ sinh thái giáo dục quốc gia.

Quá trình vận động thành lập Hiệp hội được triển khai bài bản, với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sách giáo dục và học liệu điện tử. Ban Vận động đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, đề án và danh sách hội viên theo đúng quy định của pháp luật, tạo tiền đề cho việc tổ chức Đại hội và đưa Hiệp hội chính thức đi vào hoạt động.

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận và quyết định những nội dung trọng tâm, gồm: thông qua Điều lệ Hiệp hội; thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025–2030; đồng thời tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hiệp hội theo đúng quy định. Đây là những nội dung mang tính nền tảng, tạo cơ sở pháp lý và tổ chức cho hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Hiệp hội Sách Giáo dục và Học liệu Điện tử Việt Nam sẽ đóng vai trò là trung tâm kết nối giữa các nhà xuất bản, doanh nghiệp công nghệ giáo dục, tác giả, chuyên gia, giáo viên và các cơ sở đào tạo. Hiệp hội hướng tới việc góp phần hình thành một hệ sinh thái học liệu số đồng bộ, minh bạch và chất lượng; đồng thời hỗ trợ hội viên thông qua các hoạt động đào tạo, tư vấn pháp lý, kết nối thị trường, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chia sẻ thông tin chuyên môn.

Ban Chấp hành ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2025–2030, Hiệp hội được kỳ vọng sẽ tích cực tham gia tư vấn, góp ý và phản biện chính sách liên quan đến sách giáo dục và học liệu điện tử; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức liên quan trong việc triển khai các chương trình, đề án phát triển học liệu số; qua đó góp phần xây dựng môi trường phát triển lành mạnh, chuẩn mực và bền vững cho lĩnh vực này.

Sự kiện hình thành Hiệp hội Sách Giáo dục và Học liệu Điện tử Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa tổ chức, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc đồng hành cùng ngành giáo dục thích ứng với yêu cầu mới của thời đại. Với vai trò là cầu nối giữa Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và đội ngũ trí thức, Hiệp hội được kỳ vọng sẽ đóng góp thiết thực vào mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học và lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong xã hội.