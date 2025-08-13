Hà Nội

Sống Khỏe

Dấu hiệu nhận biết sớm bệnh xơ tủy

Xơ tủy là một bệnh lý huyết học ác tính nguy hiểm, đặc trưng bởi tình xơ hóa tủy xương và lách to. Bệnh đe dọa tính mạng.

Thúy Nga

Xơ tủy là một bệnh lý huyết học ác tính nguy hiểm, đặc trưng bởi tình trạng xơ hóa tủy xương và lách to. Bệnh không chỉ đe dọa tính mạng mà còn gây ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng sống của người bệnh. Làm thế nào để nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo và điều trị hiệu quả?

BSCKII. Dương Thị Thùy Linh, Trung tâm Huyết học Truyền máu - Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ những thông tin cập nhật và lời khuyên quý giá để giúp người bệnh và người nhà có cái nhìn toàn diện hơn về căn bệnh này.

xo-tuy1.jpg
Bệnh xơ tủy - Ảnh minh họa nguồn Internet

Xơ tủy, bệnh lý ác tính mạn tính tại tủy xương

Theo BSCK II. Dương Thị Thùy Linh, xơ tủy (Myelofibrosis - MF) là một bệnh lý huyết học ác tính mạn tính, thuộc nhóm bệnh lý tăng sinh tủy (MPN). Đặc trưng của bệnh là tình trạng tủy xương bị xơ hóa, lách to và người bệnh có các triệu chứng toàn thân khác.

Bác sĩ Thùy Linh cho biết xơ tủy được chia thành xơ tủy nguyên phát (PMF) và xơ tủy thứ phát sau các bệnh lý MPN khác như đa hồng cầu hay tăng tiểu cầu nguyên phát. Đây là một bệnh lý hiểm nghèo, có thể đe dọa tính mạng người bệnh.

Các triệu chứng báo hiệu người bệnh có thể mắc xơ tủy

BSCK II. Dương Thị Thùy Linh giải thích, các triệu chứng của xơ tủy rất đa dạng và ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống. Các triệu chứng có thể bao gồm:

Liên quan đến lách to: Người bệnh có thể cảm thấy khó chịu, đau tức bụng, ăn nhanh no, vận động hạn chế, thậm chí có thể bị báng bụng.

Triệu chứng toàn thân: Các dấu hiệu như sốt nhẹ, sụt cân/mất cơ, đổ mồ hôi đêm là những dấu hiệu cảnh báo cần được chú ý.

Biến chứng khác: Bầm da, tăng nguy cơ nhiễm trùng, hoặc các biến chứng do truyền máu cũng có thể xảy ra. Đáng lo ngại hơn, bệnh có thể chuyển dạng thành bệnh bạch cầu cấp.

xo-tuy.jpg

Làm thế nào để chẩn đoán chính xác xơ tủy?

Để chẩn đoán chính xác xơ tủy, BSCKII. Dương Thị Thùy Linh cho biết các bác sĩ sẽ áp dụng một phương pháp toàn diện dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế cập nhật nhất, chẳng hạn như tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2022. Quá trình chẩn đoán bao gồm:

Sinh thiết tủy xương: Bác sĩ Thùy Linh nhấn mạnh đây là tiêu chuẩn vàng để xác định mức độ xơ hóa tủy.

Xét nghiệm di truyền: Phát hiện các đột biến gen đặc trưng như JAK2, CALR, MPL là rất quan trọng để tiên lượng bệnh. Chẳng hạn, đột biến CALR type 1 thường có thời gian sống còn tốt hơn.

Loại trừ các bệnh lý khác: Bệnh chỉ được chẩn đoán khi đã loại trừ các bệnh lý tăng sinh tủy khác như bệnh bạch cầu tủy mạn tính, đa hồng cầu và tăng tiểu cầu nguyên phát.

sinh-thiet-tuy-xuong-la-gi-vai-tro-cua-sinh-thiet-tuy-xuong-trong-chan-doan-va-dieu-tri.jpg
Chọc sinh thiết xương để chẩn đoán - Ảnh minh họa nguồn Internet

Các phương pháp điều trị xơ tủy

BSCKII. Dương Thị Thùy Linh cho biết mục tiêu điều trị xơ tủy cần được cá thể hóa dựa trên việc đánh giá nguy cơ của từng bệnh nhân. Các mục tiêu điều trị chính là kéo dài thời gian sống còn và cải thiện chất lượng cuộc sống bằng cách kiểm soát triệu chứng và giảm kích thước lách.

Đối với bệnh nhân nguy cơ thấp: Bác sĩ có thể chỉ định theo dõi định kỳ.

Đối với bệnh nhân nguy cơ cao: Các phương pháp điều trị tích cực hơn sẽ được áp dụng:

Thuốc ức chế JAK: Đây là một bước tiến lớn trong điều trị. Bác sĩ Thùy Linh cho biết Ruxolitinib, một thuốc ức chế JAK1/JAK2, đã được chứng minh hiệu quả trong việc giảm kích thước lách, cải thiện triệu chứng và tăng thời gian sống còn.

Ghép tế bào gốc: Đây là phương pháp điều trị tiềm năng giúp người bệnh có thể khỏi bệnh hoàn toàn.

"Chẩn đoán và can thiệp sớm là vô cùng quan trọng. Can thiệp sớm có thể thay đổi tiến triển và tiên lượng của bệnh. Ngược lại, can thiệp muộn sẽ làm giảm cơ hội hồi phục và bình thường hóa việc tạo máu.

Người bệnh nên tuân thủ phác đồ điều trị cá thể hóa dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia huyết học để đạt được hiệu quả tốt nhất”, bác sĩ Thùy Linh khuyến cáo.

Sống Khỏe

Ăn nhiều chất xơ thực vật có lợi cho bệnh nhân đa u tủy

Theo Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ, kết quả từ một thử nghiệm lâm sàng mới cho thấy, chế độ ăn nhiều chất xơ từ thực vật có thể có lợi cho người bệnh đa u tủy.

Bệnh đa u tủy (còn gọi là đa u tủy xương) là một dạng ung thư máu khởi phát từ các tế bào trong tủy xương, loại tế bào bạch cầu có vai trò sản xuất kháng thể để bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng.

Hiện chưa có phương pháp chữa khỏi bệnh đa u tủy xương. Tuy nhiên có thể kiểm soát bệnh nếu được điều trị sớm, kịp thời và đúng cách. Mục tiêu điều trị là kiểm soát và tiêu diệt các tế bào đa u tủy. Trong đó, chế độ dinh dưỡng phù hợp góp phần giúp người bệnh cải thiện đáng kể sức đề kháng và nâng cao hiệu quả điều trị.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nút mạch cứu sống người đàn ông sốc mất máu do vỡ u gan

Nút mạch cầm máu trong điều trị u gan vỡ là giải pháp tối ưu cứu sống người bệnh bởi ưu điểm ít xâm lấn, bảo tồn gan, ít biến chứng, giảm tỷ lệ tử vong.

Ngày 28/7, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, các bác sĩ bệnh viện đã kịp thời can thiệp, thực hiện kỹ thuật nút mạch cầm máu cứu sống nam bệnh nhân có bệnh lý nền u gan, viêm gan B trong tình trạng sốc mất máu nguy kịch do vỡ u gan. Đây một biến chứng có tỷ lệ tử vong rất cao.

U gan vỡ xuất huyết nặng, máu tràn ổ bụng

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nhiều người vỡ u gan nguy kịch vì chủ quan không điều trị

Nhiều người bệnh ung thư gan vẫn còn tâm lý chủ quan, không điều trị đến khi cơ thể suy kiệt, đau tức, vỡ u, chảy máu ồ ạt, đe dọa tính mạng.

Chỉ trong vòng một tuần, Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) đã liên tiếp thực hiện các ca can thiệp mạch máu cấp cứu cầm máu cho người bệnh u gan và vỡ u gan.

Phần lớn người bệnh đều nhập viện trong tình trạng sốc mất máu do không điều trị sớm và theo dõi thường xuyên.

Xem chi tiết

