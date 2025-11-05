Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Dấu hiệu nhận biết cơ thể thiếu máu, cách phòng ngừa

Thiếu máu khiến bạn mệt mỏi, da nhợt nhạt và chóng mặt. Nhận biết sớm các dấu hiệu này giúp bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trương Hiền

Thiếu máu là tình trạng phổ biến nhưng thường bị bỏ qua, xảy ra khi cơ thể không có đủ hồng cầu khỏe mạnh để vận chuyển oxy đến các mô và cơ quan. Nếu không được phát hiện kịp thời, thiếu máu có thể dẫn đến mệt mỏi, suy giảm sức khỏe và ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày. Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn đang thiếu máu.

z7182344522267-2582d73acd8ef01a772f8574a945aa62.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Cảm giác mệt mỏi và suy nhược kéo dài

Mệt mỏi là dấu hiệu đầu tiên và phổ biến nhất của thiếu máu. Khi lượng hồng cầu giảm, cơ thể không nhận đủ oxy, dẫn đến cảm giác yếu ớt, khó tập trung và kiệt sức ngay cả khi nghỉ ngơi đầy đủ.

Da nhợt nhạt hoặc vàng

Da nhợt nhạt, đặc biệt là ở khuôn mặt, môi, lòng bàn tay, hoặc niêm mạc mắt, là dấu hiệu cảnh báo thiếu máu do lượng huyết sắc tố hemoglobin giảm. Trong một số trường hợp, da có thể hơi vàng nếu thiếu máu kèm theo rối loạn gan hoặc tán huyết.

Chóng mặt, đau đầu hoặc nhức nửa đầu

Thiếu oxy đến não gây ra cảm giác chóng mặt, hoa mắt, đau đầu, đặc biệt khi đứng lên nhanh hoặc vận động mạnh. Đây là biểu hiện cảnh báo cơ thể đang bị thiếu máu trầm trọng.

Tim đập nhanh hoặc khó thở

Khi cơ thể thiếu máu, tim phải làm việc nhiều hơn để bơm oxy đến các mô. Điều này dẫn đến nhịp tim nhanh, hồi hộp, thậm chí cảm giác hụt hơi khi đi bộ hoặc leo cầu thang.

Dễ bị lạnh, tê bì tay chân

Thiếu máu làm giảm lưu thông máu đến các chi, gây cảm giác lạnh tay, chân, tê bì hoặc ngứa ran. Những dấu hiệu này thường rõ rệt hơn vào mùa lạnh hoặc khi ngồi lâu.

Móng tay, tóc yếu và rụng nhiều

Móng tay giòn, dễ gãy hoặc có hình muỗng (móng lõm giữa) là dấu hiệu đặc trưng của thiếu sắt – một nguyên nhân phổ biến của thiếu máu. Tóc cũng có thể mỏng, yếu và rụng nhiều hơn bình thường.

Thèm ăn các thứ không phải thức ăn (Pica)

Một số người thiếu máu sẽ thèm ăn đất, đá, giấy hoặc các vật không ăn được – hiện tượng gọi là pica, thường liên quan đến thiếu sắt hoặc kẽm.

Khó tập trung và suy giảm trí nhớ

Thiếu oxy lên não cũng ảnh hưởng đến khả năng tập trung, trí nhớ và hiệu suất làm việc. Bạn có thể cảm thấy chậm chạp, thiếu năng lượng và khó hoàn thành công việc hàng ngày.

Khi nào cần đi khám?

Nếu bạn nhận thấy một hoặc nhiều dấu hiệu kể trên, đặc biệt là mệt mỏi kéo dài, da nhợt nhạt, khó thở, tim đập nhanh hay chóng mặt thường xuyên, hãy đến cơ sở y tế để làm xét nghiệm máu. Việc phát hiện sớm nguyên nhân thiếu máu sẽ giúp bác sĩ đưa ra phương pháp điều trị phù hợp, có thể bao gồm bổ sung sắt, vitamin hoặc điều chỉnh chế độ ăn uống.

Một số lưu ý giúp phòng ngừa và cải thiện thiếu máu: Bổ sung thực phẩm giàu sắt: thịt đỏ, gan, cá, trứng, đậu, rau xanh; Ăn kèm thực phẩm giàu vitamin C để tăng khả năng hấp thu sắt; Uống đủ nước và đảm bảo nghỉ ngơi hợp lý; Thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ…

Nhận biết sớm các dấu hiệu thiếu máu không chỉ giúp bạn bảo vệ sức khỏe mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống. Hãy lắng nghe những cảnh báo tinh tế từ cơ thể để chăm sóc bản thân tốt hơn.

#Dấu hiệu thiếu máu #Triệu chứng mệt mỏi và chóng mặt #Nhận biết thiếu máu qua da và móng #Ảnh hưởng của thiếu máu đến tim và não #Nguyên nhân và phòng ngừa thiếu máu #Chẩn đoán và điều trị thiếu máu

Bài liên quan

Sống Khỏe

Đau đầu, chóng mặt, người phụ nữ 43 tuổi nguy kịch vì thiếu máu

Thiếu máu là hội chứng phổ biến nhất trên toàn cầu, ảnh hưởng đến khoảng 1,92 tỷ người, chiếm khoảng 24,8% dân số thế giới nhưng mọi người không biết.

Hiến máu tại chỗ để cứu bệnh nhân

Bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư hiến máu kịp thời cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Vì sao phái đẹp dễ bị thiếu máu?

Phụ nữ dễ bị thiếu máu hơn nam giới do kinh nguyệt, thai kỳ và chế độ ăn uống chưa hợp lý. Nếu không phòng ngừa, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thiếu máu là một trong những vấn đề sức khỏe toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, năng suất lao động và cả sự phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó, phụ nữ là nhóm đối tượng có nguy cơ cao hơn nhiều so với nam giới.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản cao gấp gần 2 lần so với nam giới cùng lứa tuổi. Điều này không chỉ liên quan đến đặc điểm sinh học mà còn chịu tác động của lối sống, chế độ dinh dưỡng và các yếu tố xã hội.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người phụ nữ phải cắt tử cung vì thiếu máu do u xơ nhỏ

Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê đã phẫu thuật thành công cắt tử cung cho bệnh nhân nữ 47 tuổi, trú tại xã Vân Bán, tỉnh Phú Thọ.

Vừa qua, các bác sĩ Khoa Phụ sản và Chăm sóc sức khỏe sinh sản – Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê đã phẫu thuật thành công cắt tử cung cho bệnh nhân nữ 47 tuổi, trú tại xã Vân Bán, tỉnh Phú Thọ.

Nguyên nhân là nhân xơ tử cung dưới niêm mạc chỉ 19x17mm nhưng gây rong kinh kéo dài, dẫn đến tình trạng thiếu máu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới