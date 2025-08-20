Đau đầu kéo dài, người phụ nữ được phát hiện nấm xoang bướm nguy hiểm

Bệnh nhân 53 tuổi nhiều tháng đau đầu không rõ nguyên nhân, chụp CT phát hiện nấm xoang bướm. Đây là bệnh hiếm gặp nhưng biến chứng rất nguy hiểm.

Theo VTV, một bệnh nhân nữ 53 tuổi nhập viện trong tình trạng đau đầu âm ỉ kéo dài, không kèm nghẹt mũi hay chảy mũi. Bệnh nhân thỉnh thoảng ngửi thấy mùi hôi thoang thoảng trong mũi. Trước đó, bệnh nhân đã nhiều lần đi khám, uống thuốc, thậm chí nhập viện điều trị nhưng không cải thiện.

Kết quả chụp CT scan ghi nhận xoang bướm bên trái bị lấp đầy bởi dịch và tổ chức nghi nấm, có những đốm cản quang đặc trưng. Nội soi mũi xoang phát hiện tổ chức bất thường tại khe trên bên trái. Dù rất lo lắng về phẫu thuật, sau nhiều lần được bác sĩ giải thích, bệnh nhân đã đồng ý mổ.

Ca phẫu thuật do BSCKI Trần Ngọc Quyền - chuyên khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện 22-12 (Khánh Hòa) thực hiện bằng phương pháp nội soi mũi xoang. Các bác sĩ đã mở rộng lỗ thông xoang bướm, lấy sạch tổ chức nấm và bơm rửa xoang. Cuộc mổ diễn ra trong khoảng 30 phút, ít xâm lấn, không cần đặt bấc sau mổ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hết đau đầu, cảm thấy nhẹ nhõm. Kết quả giải phẫu bệnh xác định là nấm Aspergillus.

Các chuyên gia cảnh báo, nấm xoang bướm là thể bệnh hiếm gặp, thường diễn tiến âm thầm và triệu chứng không điển hình. Người bệnh có thể chỉ đau đầu sâu vùng đỉnh hoặc sau hốc mắt, kéo dài, không đáp ứng thuốc giảm đau. Trong một số trường hợp, nấm còn gây giảm hoặc mất thị lực, thậm chí ảnh hưởng đến các dây thần kinh sọ.

Ảnh minh họa/Internet

Đặc biệt, xoang bướm nằm sát các cấu trúc quan trọng như dây thần kinh thị giác, động mạch cảnh trong, tuyến yên và giao thoa thị giác. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, nấm có thể gây biến chứng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng, nhất là ở thể xâm lấn trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch.

Theo bác sĩ, chẩn đoán dựa vào nội soi mũi xoang, chụp CT hoặc MRI, trong đó CT cho hình ảnh khối mờ trong xoang có vôi hóa đặc trưng. Điều trị chủ yếu là phẫu thuật nội soi lấy sạch tổ chức nấm, kết hợp thuốc kháng nấm trong trường hợp nghi ngờ xâm lấn hoặc người bệnh suy giảm miễn dịch.

Trường hợp của bệnh nhân 53 tuổi là minh chứng rõ ràng cho tầm quan trọng của việc chẩn đoán đúng và can thiệp kịp thời. Những người có biểu hiện đau đầu kéo dài không rõ nguyên nhân, giảm thị lực hoặc triệu chứng thần kinh sọ cần đi khám sớm để tầm soát nấm xoang, tránh nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Ảnh minh họa/Internet

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Luân - khoa liên chuyên khoa Tai mũi họng - Mắt - Răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, viêm xoang do nấm là bệnh viêm xoang mạn tính đặc biệt do vi nấm gây ra.

Bệnh thường có các dấu hiệu như đau đầu, đau mũi, sổ mũi, chảy máu mũi,… khiến nhiều người chủ quan nghĩ rằng chỉ mắc các bệnh hô hấp thông thường nên bỏ qua hoặc không khám đúng chuyên khoa, khiến việc phát hiện và điều trị bệnh trở nên chậm trễ.

Viêm xoang do nấm nếu không được điều trị đúng có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, nấm có thể phát triển thành khối choán đầy trong xoang, phá hủy các thành xoang, sau đó xâm lấn vào những cơ quan lân cận như hốc mắt, sọ não.

Nấm xâm nhập vào hốc mắt sẽ làm mắt bị mờ dần và có thể gây mù vĩnh viễn. Nấm có thể gây viêm màng não, viêm não nếu xâm nhập hộp sọ. Còn khi xâm nhập vào các dây thần kinh hoặc mạch máu, chúng có thể gây liệt dây thần kinh và chảy máu ồ ạt dẫn đến tử vong.

Do đó khi xuất hiện các triệu chứng bất thường ở khu vực mũi, xoang như nhức đầu, nghẹt mũi, chảy nước mũi trong hay đục, khịt mũi hay khạc đờm có lẫn ít máu, người bệnh nên đến ngay bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời, nhằm tránh các biến chứng nguy hiểm do nấm xoang gây ra.