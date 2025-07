Đau bụng dữ dội người đàn ông 39 tuổi vỡ u gan

Khẩn cấp nút mạch để cứu bệnh nhân

Ngày 3/7, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, bệnh viện đã can thiệp kịp thời bằng kỹ thuật nút mạch gan cứu sống bệnh nhân vỡ u gan.

Theo đó, anh N.H.M (39 tuổi, địa chỉ tại Tuyên Quang) được chẩn đoán u gan cách đây 5 tháng. Tuy nhiên, anh lựa chọn sử dụng thuốc nam tại nhà.

Trong thời gian gần đây, anh bắt đầu xuất hiện các cơn đau bụng âm ỉ. Trước khi vào viện trong đêm ngày 30/6, cơn đau bùng phát dữ dội. Gia đình đưa anh đến Phòng khám Đa khoa Hùng Vương – Sơn Dương cấp cứu.

U gan vỡ trên phim chụp - Ảnh BVCC

Tại đây, qua thăm khám ban đầu và thực hiện các cận lâm sàng, các bác sĩ nhận định theo dõi vỡ u gan – một biến chứng đe doạ tính mạng cần xử trí khẩn cấp. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương để can thiệp chuyên sâu.

Sau khi tiếp nhận, bệnh nhân nhanh chóng được hội chẩn đa chuyên khoa gồm chẩn đoán hình ảnh, ung bướu và hồi sức cấp cứu. Quyết định can thiệp nút mạch gan được đưa ra sau khi đánh giá tình trạng mất máu trong ổ bụng và tổn thương tại khối u.

Kỹ thuật nút mạch gan được thực hiện nhằm cầm máu tổn thương gan qua đường mạch máu mà không cần phẫu thuật mở. Đây là phương pháp ít xâm lấn, giúp kiểm soát tình trạng chảy máu hiệu quả và hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng trong giai đoạn cấp tính.

Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu.

Việc triển khai kỹ thuật nút mạch ngay tại tuyến huyện đã góp phần rút ngắn thời gian xử trí, tránh nguy cơ khi phải chuyển tuyến trong tình trạng cấp cứu, đặc biệt đối với bệnh lý gan có nguy cơ diễn tiến nhanh như u gan vỡ.

Nút mạch cho bệnh nhân u gan vỡ - Ảnh BVCC

Không triệu chứng nhưng tử vong nhanh

TS.BS Đỗ Tuấn Anh, Trưởng khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, gan là tạng lớn nhất cơ thể, có chức năng thải độc, bài tiết mật, tạo yếu tố đông máu và chuyển hóa. Gan vỡ là một biến chứng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được xử lý kịp thời và đúng cách.

Tình trạng này thường xảy ra ở những bệnh nhân mắc ung thư gan hoặc u gan lành tính có kích thước lớn, với triệu chứng diễn biến nhanh như đau bụng dữ dội, tụt huyết áp, thậm chí sốc mất máu. Việc nắm rõ cách xử lý khi K gan vỡ đóng vai trò sống còn trong việc cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Ung thư gan nguyên phát là ung thư xuất phát từ gan, đa phần là ung thư biểu mô tế bào gan (HCC), ngoài ra còn có ung thư đường mật trong gan, u nguyên bào gan…

Trong đó, có rất nhiều yếu tố dẫn đến ung thư gan nguyên phát. Các bệnh lý xơ gan do các nguyên nhân như viêm gan B, C; bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu…. đều có thể là nguy cơ dẫn đến xơ gan, ung thư gan.

Ung thư gan là một dạng bệnh lý ác tính nguy hiểm, trong đó vỡ khối u gan là biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra. Tình trạng này xảy ra khi khối u phát triển trong gan bị nứt vỡ, dẫn đến chảy máu cấp vào khoang ổ bụng. Đây là một tình huống y tế khẩn cấp, cần được can thiệp ngay để bảo toàn tính mạng người bệnh.

Theo các thống kê y học, tỷ lệ bệnh nhân ung thư gan gặp biến chứng vỡ khối u dao động từ 3 – 15%, một con số đáng lưu ý. Khi u gan vỡ, máu thoát ra nhanh chóng từ gan vào ổ bụng gây mất máu nghiêm trọng, kéo theo nguy cơ sốc giảm thể tích, rối loạn chức năng đa cơ quan và tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời.

Chảy máu ổ bụng do khối u gan vỡ là tình trạng cấp cứu nghiêm trọng, thường xảy ra đột ngột mà không có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng. Phần lớn bệnh nhân chỉ được phát hiện khi đã rơi vào tình trạng mất máu nặng, dẫn đến sốc giảm thể tích tuần hoàn và nguy cơ tử vong rất cao nếu không được xử trí kịp thời.

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng u gan vỡ:

Tăng áp lực trong lòng khối u: Khi khối u tăng trưởng nhanh, thể tích khối u lớn lên làm tăng áp lực nội tại. Khi áp lực này vượt quá khả năng đàn hồi của lớp bao quanh khối u, tình trạng vỡ có thể xảy ra.

Tổn thương hệ mạch: Sự xâm lấn của khối u vào hệ thống mạch máu lân cận có thể gây vỡ mạch, dẫn đến chảy máu và vỡ u.

Ứ trệ tuần hoàn tĩnh mạch gan: Khối u phát triển gây chèn ép lên các tĩnh mạch trong gan, làm cản trở dòng máu lưu thông, từ đó làm tăng áp suất nội mô và gây vỡ.

Hoại tử mô u và phản ứng viêm: Sự phát triển quá mức của tế bào ác tính có thể dẫn đến hoại tử bên trong khối u, tạo ra các điểm yếu dễ nứt vỡ. Tình trạng viêm mạn tính trong gan cũng góp phần làm tổn thương cấu trúc u.

Các yếu tố làm tăng nguy cơ u gan vỡ

Kích thước và vị trí khối u: Những khối u có kích thước lớn, phát triển nhanh hoặc nằm gần bề mặt gan thường dễ bị vỡ hơn.

Tình trạng xơ gan và suy giảm chức năng gan: Gan bị xơ hóa có cấu trúc kém đàn hồi, dễ bị tổn thương, làm tăng nguy cơ khối u gan vỡ.

Nhiễm virus viêm gan B mạn tính: Đây là nguyên nhân chính gây ung thư gan và cũng liên quan đến nguy cơ cao xảy ra biến chứng u gan vỡ do tổn thương gan nền sẵn có.

U gan vỡ là tình trạng cấp cứu y khoa cần được can thiệp ngay lập tức để bảo toàn tính mạng người bệnh.

Vì thế, các bác sĩ khuyến cáo những người bệnh có nguy cơ mắc ung thư gan, cần được làm test sàng lọc qua siêu âm và xét nghiệm chất chỉ điểm ung thư (không bắt buộc) để phòng ngừa khả năng mắc bệnh.

Tuy nhiên, diễn biến cảnh báo căn bệnh này thường rất âm thầm, không rõ triệu chứng. Thường khi xuất hiện các dấu hiệu chán ăn, đau tức hạ sườn phải, chướng bụng, vàng da, củng mạc, có biểu hiện sút cân, suy kiệt, tắc mật nhiều là thời điểm bạn đã bước vào dấu hiệu muộn bệnh ung thư gan nguyên phát.

Vì thế, việc phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ ung thư gan rất quan trọng. Các bác sĩ khuyến cáo cần tiêm ngừa vắc xin viêm gan B, hạn chế rượu bia, kiểm tra sức khỏe định kì 6 tháng/lần, ăn uống khoa học, hoạt động thể lực thường xuyên để ngăn ngừa nguy cơ ung thư gan.