Đau bụng đi khám, người đàn ông không ngờ mắc 2 loại ung thư đường tiêu hóa

Ung thư đường tiêu hóa thường có triệu chứng mơ hồ, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường. Người trên 40 tuổi hoặc có yếu tố nguy cơ, nên chủ động tầm soát.

Phát hiện cùng lúc 2 ung thư thực quản và ung thư đại tràng sigma, nam bệnh nhân 62 tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh phối hợp điều trị thành công bằng các kỹ thuật nội soi ít xâm lấn hiện đại, giúp loại bỏ khối u triệt để, người bệnh ít đau đớn, hồi phục nhanh, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bệnh nhân là N.V.Y (62 tuổi), phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh, nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, ăn uống kém, đau bụng vùng quanh rốn và mạn sườn trái, kèm đại tiện phân lỏng lẫn máu.

Qua nội soi dạ dày – đại tràng phát hiện tổn thương bất thường ở 1/3 trên thực quản, cách cung răng trên 28cm, đường kính 1cm. Kết hợp chụp cắt lớp vi tính, bác sĩ phát hiện thêm khối u đại tràng sigma kích thước 5x5cm, xâm lấn lớp thanh mạc đại tràng.

Can thiệp nội soi cắt tách niêm mạc ống tiêu hóa ESD để loại bỏ tổn thương thực quản - Ảnh BVCC

Trước ca lâm sàng phức tạp, kíp bác sĩ khoa Thăm dò chức năng đã tiến hành can thiệp nội soi cắt tách niêm mạc ống tiêu hóa ESD để loại bỏ tổn thương thực quản.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là ung thư biểu mô vảy tại chỗ, giai đoạn sớm của ung thư thực quản.

Đây là kỹ thuật tiên tiến, ít xâm lấn, cho phép lấy trọn tổn thương ung thư giai đoạn sớm mà không cần phẫu thuật. Sau khi kiểm soát khối u thực quản, bệnh nhân được tiếp tục chỉ định phẫu thuật nội soi cắt đoạn trực tràng chứa khối u sigma kèm nạo vét hạch.

Đoạn đại tràng sigma chứa khối ung thư được các bác sĩ phẫu thuật nội soi cắt bỏ hoàn toàn - Ảnh BVCC

Kíp bác sĩ khoa Ung bướu do ThS.BS Vũ Xuân Kiên, Trưởng khoa, BS.CKI Vũ Đức Nin, Phó khoa, BS.CKI Nguyễn Văn Dưỡng phối hợp khoa Gây mê hồi sức thực hiện. Qua đường rạch ở ổ bụng, phẫu thuật viên tiến hành thắt các mạch máu trung tâm, sau đó dùng dụng cụ nội soi cắt đoạn đại tràng sigma có chứa khối u dưới sự hỗ trợ của hệ thống 3D hiện đại.

Kíp mổ tiếp tục nạo vét hạch xung quanh kỹ càng và khâu nối lại ruột để tái lập đường tiêu hóa. Ca mổ diễn ra thuận lợi, an toàn, bệnh nhân hồi phục tốt, ăn uống được sau ca phẫu thuật ít xâm lấn.

Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ là ung thư đại tràng sigma giai đoạn 3B, được các bác sĩ tiếp tục điều trị phác đồ hóa chất bổ trợ nhằm tiêu diệt tế bào ung thư còn sót lại, giảm nguy cơ tái phát và nâng cao hiệu quả điều trị lâu dài.

Bác sĩ CKI Vũ Đức Ninh, Phó khoa Ung bướu thăm khám lại cho người bệnh - Ảnh BVCC

Chia sẻ về ca bệnh, bác sĩ CKI Vũ Đức Nin, Phó khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Trường hợp bệnh nhân Y. phát hiện đồng thời 2 ung thư thực quản và ung thư đại tràng sigma là một thách thức trong điều trị.

Mục tiêu của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc cắt bỏ khối u ác tính, mà còn phải lựa chọn phương pháp tối ưu để giảm đau đớn, hạn chế gánh nặng cho người bệnh nhưng vẫn đảm bảo triệt căn, lâu dài. Bệnh viện đã phối hợp liên khoa, vừa can thiệp nội soi cắt niêm mạc điều trị ung thư thực quản, vừa tiến hành phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng sigma.

Đây đều là những kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, giúp hạn chế mất máu, giảm đau sau mổ, bệnh nhân sớm vận động, ăn uống trở lại và rút ngắn thời gian nằm viện.

Để thực hiện thành công đòi hỏi bác sĩ có kinh nghiệm, xử lý chính xác nhằm lấy trọn tổn thương và hạn chế biến chứng nguy hiểm như chảy máu hay rò miệng nối. Nhờ phương pháp này, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt, hồi phục nhanh và hiện tiếp tục được chỉ định hóa chất bổ trợ để điều trị triệt để ung thư”.

Bệnh nhân 2 ung thư đường tiêu hóa được điều trị ổn định sau phẫu thuật - Ảnh BVCC