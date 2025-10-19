Hà Nội

Sống Khỏe

Dầu ăn bị cháy, hiểm họa âm thầm trong mỗi bữa cơm

Nhiều người cho rằng chiên rán càng nóng thì món ăn càng giòn ngon, nhưng thực tế, khi dầu vượt quá nhiệt độ an toàn, nó có thể sinh ra nhiều chất độc hại.

Trương Hiền

Dầu ăn là nguyên liệu quen thuộc trong mọi căn bếp, nhưng khi sử dụng sai cách, đặc biệt là chiên rán ở nhiệt độ quá cao, dầu có thể chuyển hóa thành “kẻ thù” thầm lặng của sức khỏe. Việc hiểu rõ mối liên hệ giữa nhiệt độ, chất lượng dầu và tác động đến cơ thể chính là chìa khóa giúp bạn nấu ăn ngon và an toàn hơn mỗi ngày.

Nhiệt độ chiên rán không chỉ quyết định độ giòn ngon của món ăn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dầu ăn và sức khỏe con người. Nhiều người có thói quen đun dầu thật sôi cho nhanh, hoặc tận dụng dầu cũ nhiều lần mà không biết rằng, những hành động tưởng chừng vô hại ấy có thể khiến dầu bị biến chất, sinh ra độc tố nguy hiểm cho cơ thể.

z7128483708857-dc547099147ce70d63937970465d8e5c.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Hiểu đúng về điểm bốc khói của dầu ăn, yếu tố quyết định an toàn

Mỗi loại dầu ăn đều có điểm bốc khói (smoke point) – tức là mức nhiệt mà tại đó dầu bắt đầu phân hủy, bốc khói và sinh ra các hợp chất độc hại. Khi vượt quá ngưỡng này, dầu không chỉ mất đi hương vị mà còn biến chất, tạo ra acrolein, aldehyde, gốc tự do – những chất có khả năng gây viêm, phá hủy tế bào và làm tăng nguy cơ ung thư.

Cụ thể:

Dầu ô liu nguyên chất (extra virgin) có điểm bốc khói khoảng 190°C, thích hợp cho món xào nhẹ hoặc trộn salad.

Dầu đậu nành, dầu hướng dương có điểm bốc khói khoảng 220–230°C, phù hợp cho chiên rán thông thường.

Dầu dừa có điểm bốc khói thấp, khoảng 175°C, nên không nên dùng cho chiên ngập dầu.

Nếu bạn thấy dầu bắt đầu bốc khói trắng, sủi bọt hoặc có mùi khét – đó là lúc dầu đã vượt ngưỡng an toàn và nên bỏ đi ngay.

Nhiệt độ cao làm biến đổi dinh dưỡng, sinh độc chất

Khi dầu bị đun quá nóng, acid béo không bão hòa trong dầu sẽ bị oxy hóa, phá vỡ cấu trúc phân tử và tạo ra hàng loạt hợp chất trung gian độc hại. Những hợp chất này, khi xâm nhập vào cơ thể qua đường ăn uống, có thể:

Tăng stress oxy hóa, làm tổn thương tế bào gan, mạch máu và hệ thần kinh.

Tạo gốc tự do, là nguyên nhân thúc đẩy quá trình lão hóa, gây đột biến DNA, dẫn tới ung thư.

Tăng cholesterol xấu (LDL), làm hại tim mạch, gây xơ vữa động mạch.

Ngoài ra, khi chiên rán ở nhiệt độ cao, thực phẩm cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vitamin, khoáng chất và protein bị phá vỡ, tạo nên lớp vỏ giòn nhưng “rỗng dinh dưỡng”. Đặc biệt, thực phẩm chứa tinh bột như khoai tây, bánh, cá viên… khi chiên quá lửa có thể sinh ra acrylamide – một hợp chất được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo là có nguy cơ gây ung thư nếu tiêu thụ lâu dài.

Tái sử dụng dầu chiên nhiều lần – thói quen cực kỳ nguy hiểm

Vì muốn tiết kiệm, nhiều người thường tận dụng lại dầu đã chiên, nhưng đây là một sai lầm nghiêm trọng. Sau mỗi lần đun, dầu bị biến đổi hóa học, trở nên kém ổn định hơn. Khi tái sử dụng, quá trình oxy hóa diễn ra mạnh mẽ, khiến dầu bị sẫm màu, đặc lại, có mùi khét và sinh ra các hợp chất gây hại như polymer, aldehyde, peroxid lipid.

Theo các nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, việc dùng dầu chiên lại quá 2 lần có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và gan. Ngoài ra, dầu đã qua sử dụng nhiều lần dễ chứa chất gây viêm, rối loạn nội tiết và tổn thương DNA.

Cách chiên rán đúng cách để đảm bảo sức khỏe

Để vừa có món chiên ngon, vừa bảo vệ sức khỏe, bạn cần lưu ý những nguyên tắc cơ bản sau:

Chọn loại dầu phù hợp với mục đích nấu ăn: Dầu ô liu, dầu mè, dầu cải thích hợp cho xào, trộn salad; Dầu đậu nành, dầu lạc, dầu hướng dương phù hợp cho chiên rán vì chịu nhiệt tốt hơn.

Giữ nhiệt độ ổn định từ 160–180°C: Đây là khoảng nhiệt an toàn giúp thực phẩm chín đều, vàng giòn mà không cháy khét. Khi thấy dầu bắt đầu bốc khói, nên giảm lửa ngay.

Không đun dầu quá lâu mà không cho thực phẩm vào: Dầu bị nung khan sẽ nhanh hỏng và dễ sinh độc tố.

Không đổ thực phẩm ướt vào dầu sôi: Nước làm giảm nhiệt độ dầu, khiến dầu văng và dễ cháy khét.

Không dùng dầu chiên lại quá 1–2 lần: Nếu cần tái sử dụng, hãy lọc qua giấy thấm hoặc rây mịn, bảo quản kín, nơi khô mát, tránh ánh nắng.

Giữ lửa vừa, bảo vệ sức khỏe

Chiên rán là cách nấu mang lại hương vị hấp dẫn, nhưng nếu không kiểm soát nhiệt độ và chất lượng dầu, món ăn ngon có thể trở thành mối đe dọa âm thầm cho sức khỏe.

Hãy lựa chọn loại dầu phù hợp, chiên ở nhiệt độ an toàn, không tái sử dụng dầu quá nhiều lần, và ưu tiên những phương pháp nấu lành mạnh hơn. Một chút cẩn trọng trong căn bếp hôm nay chính là bước bảo vệ sức khỏe lâu dài cho cả gia đình.

Sống Khỏe

Dùng dầu mỡ đúng cách để sống khỏe mỗi ngày

Dầu ăn không chỉ cung cấp năng lượng mà còn hỗ trợ hấp thu vitamin, tốt cho tim mạch và não bộ. Quan trọng là ăn bao nhiêu và ăn thế nào cho hợp lý.

Trong xã hội hiện đại, khi những cảnh báo về béo phì, tim mạch hay tiểu đường ngày càng được nhắc đến nhiều, nhiều người bắt đầu e ngại dầu mỡ trong khẩu phần ăn. Không ít gia đình đã hạn chế tối đa dầu ăn, thậm chí kiêng hẳn, với mong muốn giữ sức khỏe. Tuy nhiên, quan điểm này chưa hoàn toàn đúng. Thực tế, dầu mỡ là một phần thiết yếu trong dinh dưỡng, nếu được sử dụng khoa học, không những không gây hại mà còn mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể.

z7013755410407-e91e967525204135ed77534768d004ba.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bảo vệ gan mỗi ngày từ những thay đổi nhỏ trong bữa ăn

Những thói quen ăn uống tưởng chừng vô hại như ăn đồ mốc, chiên rán nhiều dầu mỡ hay uống rượu bia thường xuyên là nguyên nhân âm thầm gây bệnh ung thư gan.

Tỷ lệ mắc ung thư gan tại Việt Nam đang ở mức đáng báo động, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Ít ai ngờ rằng, những thói quen ăn uống hàng ngày, từ việc dùng thực phẩm mốc, uống rượu bia đến ăn nhiều đồ chiên rán lại chính là thủ phạm thầm lặng gây nên căn bệnh nguy hiểm này.

Ung thư gan đang trở thành gánh nặng sức khỏe của người Việt. Ngoài yếu tố virus viêm gan B, C, các chuyên gia cảnh báo rằng chế độ ăn uống thiếu khoa học và lạm dụng rượu bia là nguyên nhân khiến số ca bệnh tăng nhanh trong những năm gần đây.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Lựa chọn dầu ăn đúng tránh ung thư, bệnh tim mạch, mỡ máu...

Việc lựa chọn đúng loại dầu thực vật hỗ trợ cơ thể phòng ngừa hiệu quả nhiều căn bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là các bệnh tim mạch, rối loạn lipid máu...

Vụ việc nhãn hiệu dầu ăn Ofood của Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nhật Minh Food sản xuất dầu ăn cho người từ dầu ăn chăn nuôi khiến người tiêu dùng hoang mang không biết lựa chọn và sử dụng dầu ăn thế nào cho đúng.

Các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cho biết, việc lựa chọn đúng loại dầu thực vật, với hàm lượng acid béo có lợi và phù hợp với phương pháp chế biến, sẽ giúp nâng cao giá trị dinh dưỡng của bữa ăn, hỗ trợ cơ thể phòng ngừa hiệu quả nhiều căn bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là các bệnh tim mạch và rối loạn lipid máu...

Xem chi tiết

