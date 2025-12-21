Rủi ro sức khỏe từ khăn giấy ướt giá rẻ

Khăn giấy, giấy vệ sinh, đặc biệt là khăn giấy ướt – những sản phẩm gắn liền với sinh hoạt hàng ngày đang bị đặt trước dấu hỏi lớn về mức độ an toàn.

Khăn giấy ướt đã trở thành một sản phẩm quen thuộc trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, với sự phát triển của thị trường và nhu cầu sử dụng, nhiều nhà sản xuất đã cho ra đời các sản phẩm giấy ướt giá rẻ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng sử dụng khăn giấy ướt giá rẻ có thể gây tác hại cho sức khỏe.

Quy trình sản xuất thủ công, kém chất lượng

Những loại khăn giấy ướt giá rẻ thường được sản xuất với quy trình đơn giản hơn so với các sản phẩm có giá thành cao hơn và thường không được kiểm tra chất lượng. Các công ty sản xuất khăn giấy ướt giá rẻ thường sử dụng các nguyên liệu rẻ tiền, không được xử lý đúng cách và có thể chứa các hóa chất độc hại.

Ngoài ra, khăn giấy ướt giá rẻ có thể chứa vi khuẩn và virus, đặc biệt là khi chúng được bảo quản ở nhiệt độ và độ ẩm không đúng cách. Việc sử dụng các nguyên liệu này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng. Dưới đây là những nguy cơ chính mà bạn cần biết:

Tác động tiêu cực đến da và hệ hô hấp

Theo các chuyên gia, hầu hết khăn ướt giá rẻ chứa các hóa chất độc hại như sulfate, formaldehyde, phenol và chất tẩy trắng không đạt chuẩn. Những chất này có thể gây kích ứng da ngay lập tức, dẫn đến viêm da tiếp xúc, nổi mẩn ngứa hoặc thậm chí nhiễm trùng nghiêm trọng. Khi tiếp xúc lâu dài, formaldehyde – một chất bảo quản phổ biến trong khăn giấy ướt giá rẻ – có nguy cơ gây ung thư da hoặc rối loạn hô hấp nếu hít phải mùi hương nhân tạo.

Độ ẩm cao trong khăn dễ trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển

Theo thông tin trên VTV, kết quả kiểm nghiệm một số mẫu khăn giấy ướt kém chất lượng do Trung tâm Chứng nhận Phù hợp thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho thấy, 3,1 triệu con trực khuẩn mủ xanh trên khăn giấy ướt kém chất lượng, có thể giết chết tới 31.000 con chuột nhắt.

Một chuyên gia y tế cho biết, nếu dùng khăn giấy ướt có vi khuẩn này để lau các vết xước da trên cơ thể như vết thương hở hay đơn giản như các vết trứng cá trên mặt, thì vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể và hậu quả là vô cùng nguy hiểm.

Nguy cơ đặc biệt đối với trẻ em và người lớn tuổi

Với trẻ nhỏ là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất từ khăn giấy ướt giá rẻ. Làn da mỏng manh của bé có thể hấp thụ nhanh các chất bảo quản như parabens và phenoxyethanol, vốn được cảnh báo có thể gây vô sinh, khối u hoặc rối loạn nội tiết tố. Nhiều trường hợp trẻ bị dị ứng nặng, nổi mề đay sau khi dùng khăn lau mặt, thậm chí dẫn đến nhập viện.

Đối với người lớn tuổi, khăn ướt giá rẻ có thể làm trầm trọng hóa các bệnh mãn tính như hen suyễn do mùi hương hóa học. Các bác sĩ da liễu khuyến cáo rằng, thay vì tiết kiệm vài nghìn đồng, bạn nên ưu tiên sức khỏe bằng cách tránh xa những sản phẩm không rõ nguồn gốc.

﻿

Ảnh minh họa/Internet

Nhiều nguy cơ bệnh lý khác

Để “đánh lừa” thị giác người tiêu dùng, nhiều cơ sở còn cho thêm chất làm trắng huỳnh quang hoặc bột talc công nghiệp nhằm tạo cảm giác giấy trắng, mềm và mịn hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chính những chất này lại tiềm ẩn rủi ro lớn đối với sức khỏe.

Chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng cần đặc biệt cảnh giác với các loại giấy trắng sáng bất thường, “trắng nhói mắt”, bởi đó có thể là dấu hiệu của việc sử dụng hàm lượng lớn chất làm trắng huỳnh quang. Những chất này khó phân hủy, dễ gây kích ứng da khi tiếp xúc lâu dài và có nguy cơ làm tăng rủi ro ung thư.

Nguy cơ sức khỏe từ “khăn giấy độc” không chỉ dừng lại ở kích ứng da. Việc sử dụng sản phẩm nhiễm khuẩn có thể dẫn đến các bệnh đường ruột, bệnh phụ khoa, niệu khoa, thậm chí ảnh hưởng đến hệ thần kinh nếu hóa chất độc hại xâm nhập vào cơ thể trong thời gian dài.

Các chuyên gia y tế liên tục lên tiếng cảnh báo về tình trạng khăn giấy ướt kém chất lượng tràn lan trên thị trường. Ảnh minh họa/Internet

Giá cả đang làm lu mờ yếu tố an toàn

Tại Việt Nam, khăn ướt giá rẻ không chỉ phổ biến ở các khu chợ vỉa hè mà còn len lỏi vào siêu thị nhỏ lẻ và các nền tảng thương mại điện tử. Với giá chỉ vài chục ngàn đồng/gói, sản phẩm này đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của hàng triệu gia đình Việt Nam, đặc biệt là các bậc phụ huynh bận rộn. Theo các báo cáo gần đây, nhu cầu về khăn giấy ướt giá rẻ tăng cao nhờ tính tiện lợi: lau mặt, lau tay, vệ sinh cho bé mà không cần nước sạch.

Sức hút của khăn ướt giá rẻ nằm ở sự dễ tiếp cận. Chúng được quảng cáo là "tiết kiệm chi phí" và "dễ mang theo", phù hợp với lối sống đô thị. Tuy nhiên, sự phổ biến này cũng kéo theo tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan. Nhiều người tiêu dùng, vì ham rẻ, đã vô tình chọn sai sản phẩm, dẫn đến những vấn đề sức khỏe lâu dài. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cần nhìn vào bức tranh tổng thể của thị trường khăn giấy ướt Việt Nam, nơi cạnh tranh giá cả đang làm lu mờ yếu tố an toàn.