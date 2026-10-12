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Số hóa - Xe

Dat Bike tăng tốc mở rộng thị trường và hệ sinh thái xe máy điện

Trong tháng 9 và 10/2026, thương hiệu xe máy điện Dat Bike ghi nhận một số dấu mốc mới về công nghệ, thị trường và hoạt động cộng đồng.

Nguyễn Thảo
Video: Hướng dẫn sử dụng xe Dat Bike Quantum S.

Ngày 4/10 vừa qua, thương hiệu xe máy điện Dat Bike được trao giải “Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh” tại Better Choice Awards 2026 với công nghệ Sạc tích hợp (Integrated Charger). Công nghệ này được phát triển và thương mại hóa trên mẫu xe ERA, cho phép người dùng sạc trực tiếp từ nguồn điện dân dụng 220V mà không cần mang theo bộ sạc rời. Theo Dat Bike, công nghệ này nhận hơn 48.000 lượt bình chọn từ người dùng và đạt 9,17 điểm từ hội đồng thẩm định.

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Dat Bike nhận giải thường “Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh” tại Better Choice Awards 2026.

Ở lĩnh vực công nghệ, ngày 17/9, Dat Bike ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Toshiba Electronics Asia (Singapore) nhằm phát triển và hoàn thiện nền tảng điện – điện tử trên các mẫu xe máy điện hiện tại và tương lai. Hai bên dự kiến kết hợp năng lực phát triển sản phẩm của Dat Bike với chuyên môn về bán dẫn, vi mạch và giải pháp điện – điện tử của Toshiba.

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Ở lĩnh vực công nghệ, Dat Bike ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Toshiba Electronics Asia (Singapore) nhằm phát triển và hoàn thiện nền tảng điện – điện tử.

Về hoạt động kinh doanh, đến tháng 10/2026, Dat Bike cho biết mạng lưới đã đạt 60 cửa hàng trên toàn quốc, trong khi mẫu ERA ghi nhận khoảng 20.000 đơn đặt hàng.

Song song với việc mở rộng thị trường, Dat Bike tiếp tục triển khai các hoạt động thúc đẩy giao thông xanh. Trong tháng 9, chương trình “Back to School” được tổ chức tại 8 trường đại học ở Hà Nội và TP.HCM, cùng Đại học An Giang, tạo cơ hội để sinh viên và giảng viên trải nghiệm xe máy điện.

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Dat Bike cho biết mạng lưới đã đạt 60 cửa hàng trên toàn quốc, trong khi mẫu ERA ghi nhận khoảng 20.000 đơn đặt hàng.

Trong lĩnh vực nghệ thuật, hai mẫu Quantum S và ERA được các nghệ sĩ Hà Mạnh Thắng và Trọng Gia Nguyễn sáng tạo thành những tác phẩm độc bản trong khuôn khổ triển lãm Arte Fare. Sau phiên đấu giá kín, mỗi tác phẩm đạt mức giá 70 triệu đồng; một phần số tiền được dành cho AirHue, nền tảng hỗ trợ lưu trú và làm việc cho nghệ sĩ.

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Quantum S và ERA được các nghệ sĩ Hà Mạnh Thắng và Trọng Gia Nguyễn sáng tạo thành những tác phẩm độc bản trong khuôn khổ triển lãm Arte Fare.

Những hoạt động trên cho thấy Dat Bike đang đồng thời mở rộng hệ thống phân phối, đầu tư vào công nghệ và thúc đẩy các hoạt động hướng tới giao thông xanh trong nước.

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Dat Bike nhận giải thưởng “Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh 2026”

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Video: Đánh giá xe máy điện Dat Bike Quantum S3.

Giải thưởng ghi nhận công nghệ Sạc tích hợp (Integrated Charger) đã được Dat Bike đăng ký bảo hộ sáng chế và thương mại hóa trên dòng xe ERA. Với công nghệ Sạc tích hợp, người dùng chỉ cần kéo dây sạc được bố trí sẵn trên xe và cắm trực tiếp vào nguồn điện dân dụng 220V tại nơi phù hợp, thay vì phải mang theo bộ sạc rời.

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Dat Bike chính thức ra mắt Mega Service Center tại Hà Nội

Dat Bike, thương hiệu xe máy điện tiên phong tại Việt Nam vừa chính thức đưa vào vận hành Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa (Mega Service Center) tại Hà Nội.

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Trung tâm được bố trí trên hai tầng, tổng diện tích sử dụng khoảng 1.000 m2, với các khu vực riêng dành cho tiếp đón, kiểm tra, bảo dưỡng và xử lý kỹ thuật chuyên sâu. Khu vực kỹ thuật được trang bị hệ thống bàn nâng công suất cao, cho phép tiếp nhận và xử lý đồng thời khoảng 70 xe. Theo Dat Bike, đây là năng lực phục vụ lớn nhất trong hệ thống dịch vụ của hãng tại miền Bắc.

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Honda Việt Nam mở trung tâm công nghệ xe máy điện cho trẻ em tại Hà Nội

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