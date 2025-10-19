Hà Nội

Danh tính 'con nhà giàu' RMIT mở tiệm buôn vàng ở chợ An Đông

Cộng đồng trẻ

Danh tính 'con nhà giàu' RMIT mở tiệm buôn vàng ở chợ An Đông

Bỏ qua môi trường làm việc tại tập đoàn, 'con nhà giàu' RMIT trở về làm tiểu thương ở chợ An Đông, gắn với sự nghiệp bán vàng bạc đá quý.

Thiên Anh
Phù Dung Kim Huỳnh (sinh năm 1999) thường được gọi là Rosa, hiện đang sống tại TP.HCM. Cô bạn từng học tại RMIT chuyên ngành Business Management và Digital Marketing, tốt nghiệp bằng Giỏi.
Bên cạnh đó, Kim Huỳnh còn làm thêm một số công việc như quản lý ở trung tâm dạy thêm và phụ giúp cửa tiệm vàng của mẹ. Nhìn chung, cô bạn cho biết mọi thứ xảy ra theo đúng một quy trình mà bất cứ ai cũng mơ ước.
Năm 23 tuổi, Kim Huỳnh quyết định rẽ hướng. Cô không còn cảm thấy phù hợp với những cuộc họp, môi trường văn phòng trong tập đoàn lớn,... mà nhen nhóm ý định làm chủ.
Song, Kim Huỳnh bày tỏ bản thân không phải người liều lĩnh hay có khao khát khởi nghiệp những thứ quá to tát. Đó là lý do khiến cô quay về, kế thừa nghề truyền thống của gia đình - bán vàng, mở một cửa tiệm riêng, làm tiểu thương tại chợ An Đông (TP.HCM).
Theo Kim Huỳnh chia sẻ, ba mẹ của cô đã làm nghề bán vàng bạc đá quý hơn 25 năm, hiện tại vẫn đang bán hàng. Cửa hàng của mẹ Kim Huỳnh chỉ cách cửa hàng của cô 1 tiệm, đều ở chợ An Đông.
Bên cạnh đó, chợ An Đông cũng vốn là nơi gắn bó từ lâu với gia đình của Kim Huỳnh, cô bạn cũng lớn lên trong không khí mua bán nhộn nhịp tại đây.
Tuy nhiên vài năm trở lại đây, nhu cầu mua sắm thay đổi, mọi người ít tới chợ mà thường mua online khiến một vài tiểu thương đã nghỉ bán, đóng cửa. Dẫu vậy, Kim Huỳnh vẫn chọn mở cửa hàng ở chợ vì với cô đó không chỉ chỗ bán buôn mà còn là ký ức, uy tín và cái gốc của nghề.
Rosa xây dựng tiệm của mình theo phong cách nhẹ nhàng, hiện đại, khác với hình ảnh quen thuộc của các tiệm vàng truyền thống. Không gian được thiết kế để khách cảm thấy thoải mái, dễ trò chuyện và dễ tìm được món trang sức phù hợp.
Về nhận diện thương hiệu, Rosa chọn tông sáng, trung tính, giữ được nét sang trọng đặc trưng của ngành trang sức nhưng vẫn gần gũi với giới trẻ. Mọi chi tiết đều hướng tới trải nghiệm của khách hàng: ánh sáng, cách bày trí, cảm giác khi bước vào tiệm.
Hiện tại, Rosa tập trung củng cố thương hiệu, hoàn thiện quy trình làm việc và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Trong thời gian tới, cô dự định phát triển thêm mảng trang sức thiết kế riêng và mở rộng kênh bán hàng trực tuyến để tiếp cận nhóm khách trẻ.
