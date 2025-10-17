Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TƯ quán triệt 3 chuyên đề quan trọng

Sáng 17/10, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã tổ chức Hội nghị quán triệt 3 chuyên đề quan trọng tới các đảng viên trong Đảng bộ.

3 chuyên đề gồm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội và thông báo nội dung kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đến dự, chỉ đạo có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương truyền đạt chuyên đề tại Hội nghị.

Hội nghị được thực hiện trực tiếp và trực tuyến. Dự Hội nghị tại điểm cầu chính có sự tham dự của gần 200 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên BCH các tổ chức Đảng trực thuộc; cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động Đảng bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc. Tại 8 tổ chức đảng trực thuộc được kết nối trực tuyến đến 48 điểm cầu với sự tham dự của 1.889 đại biểu và 740 đại biểu học qua truyền hình trực tiếp.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà quán triệt bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, Mặt trận là Nhân dân; Mặt trận là nơi quy tụ rộng rãi nhất của quần chúng, người lao động, nông dân, phụ nữ, phụ lão, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, cựu chiến binh; đồng bào các dân tộc, các tôn giáo; trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, người Việt Nam ở nước ngoài.

Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân; truyền thống của Mặt trận là đoàn kết; Mặt trận là nơi đan sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng, kết quả đúng.

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề nghị nhất quán 3 quan điểm chỉ đạo:

Lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới. Mọi nghị quyết, chương trình hành động phải trả lời: Ích lợi thiết thực gì cho dân, cho từng nhóm yếu thế, cho từng cộng đồng cụ thể.

Kết hợp dân chủ - kỷ cương - pháp quyền. Mở rộng dân chủ ở cơ sở, thúc đẩy đối thoại xã hội, song hành với kỷ cương thực thi, thượng tôn pháp luật, tôn trọng khác biệt.

Chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, dựa trên dữ liệu, số liệu; ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, chi phí hợp lý, tác động lớn đến đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị tập trung thực hiện 6 trọng tâm: Kiện toàn tổ chức và cơ chế phối hợp: “Một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả”; củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc “không ai bị bỏ lại phía sau”; chăm lo đời sống nhân dân với 6 trọng điểm dân sinh và giao trách nhiệm chủ công cho từng tổ chức; đổi mới phương thức hoạt động đoàn thể - chống “hình nón ngược” giữa Trung ương và cơ sở; thể chế hóa thành quy trình bắt buộc đối với chủ trương: Dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra - dân giám sát - dân thụ hưởng, ban hành Bộ tiêu chí “3 công khai - 3 giám sát”; kỷ cương thực thi, thi đua thiết thực - kiểm tra đến cùng.

Trên cơ sở các phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đã trình bày dự thảo chương trình hành động của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà chỉ đạo tất cả các tổ chức Đảng trực thuộc bổ sung chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên, cụ thể hoá chỉ đạo Tổng Bí thư Tô Lâm trong nhiệm kỳ Đại hội tới; đồng thời giao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội, hoàn thành trước ngày 30/10/2025.