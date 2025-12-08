Dàn sao Việt tới dự đám cưới em chồng Tăng Thanh Hà

Đặng Thu Thảo, Phương Khánh, Lương Thùy Linh, diễn viên Diễm My 9x, Tóc Tiên, Văn Mai Hương...đến chúc mừng Tiên Nguyễn lên xe hoa.
Nấm diệt ruồi (Amanita muscaria) nổi bật bởi màu đỏ rực và chấm trắng, không chỉ độc mà còn chứa nhiều câu chuyện văn hóa đầy cuốn hút.
Sony đã chính thức công bố LYT-901, cảm biến camera 200 MP đầu tiên dành cho thiết bị di động của hãng, mở ra cuộc cạnh tranh cùng với Samsung.
Nga thử nghiệm máy bay không người lái mang thuốc nổ nhiệt nhôm có thể vô hiệu hóa các tuyến đường sử dụng lưới chống UAV của Ukraine.
Người Việt không còn hỏi “AI là gì?” mà tìm cách làm video, phục chế ảnh và tạo mô hình bằng AI.
Chiếc xe thể thao mui trần Mercedes-AMG SL43 bị bắt gặp tại quận 7, Tp.HCM, chỉ sau vài ngày về tay người chủ mới, 1 cặp vợ chồng kinh doanh làm đẹp.
Dù đến tháng 4/2026 mới bắt đầu sản xuất. Tuy nhiên, mẫu xe thể thao Lynk & Co 03+ TCR vẫn được khách hàng Trung Quốc đặt mua ngay trong ngày ra mắt.
Các hệ thống tên lửa Buk-M1, Buk-M2 và Tor-M2 của Nga đã bị hư hại trong một hoạt động máy bay không người lái tấn công chính xác do Ukraine thực hiện.
Diện chiếc áo dài cách tân nhẹ nhàng, hình ảnh một cô gái xinh đẹp khoe dáng bên góc phố cổ khiến người qua đường đều phải ngoài nhìn.
Đã 7 năm trôi qua, nhưng mẫu xe tay ga Honda Vario 125 thế hệ mới vẫn dựa trên nền tảng động cơ eSP cũ. Tuy nhiên thiết kế của xe đã được làm mới hoàn toàn.
Cây nam thiên trúc không chỉ đẹp mắt với màu sắc rực rỡ quanh năm mà còn giúp lọc khí, xua đuổi tà ma, mang lại bình an và may mắn.
Loài khủng long Nothronychus kỳ dị với bộ vuốt dài là một trong những mẫu vật làm thay đổi hiểu biết về tiến hóa của nhánh khủng long theropod.
Nổi tiếng là một trong những hot girl sở hữu phong cách táo bạo, Huyền 2k4 mới đây đã gây chú ý với loạt ảnh đón Giáng Sinh đầy gợi cảm.
Sau khi nhiều tuyến phố tại Hà Nội được cải tạo vỉa hè, hàng loạt cây xanh trồi gốc, lộ rễ, tiềm ẩn nguy cơ nghiêng đổ.
Thị trường ôtô tháng 12/2025 chứng kiến cuộc đua giảm giá ở phân khúc gầm cao trên 1 tỷ đồng. Hyundai Palisade, SantaFe, Ford Ranger và Honda CR-V đều giảm giá.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ được cấp trên tạo điều kiện, có không gian phát triển và gia đình thuận hòa.
Biệt thự nhà vườn của chồng Á hậu Hương Ly có diện tích rộng rãi, cây cổ thụ tiền tỷ, hồ cá Koi và cầu đỏ đẹp như phim.
Nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My mừng tuổi 63, khoe nhan sắc trẻ trung. Hồ Ngọc Hà mặc sang chảnh đi sự kiện, nhận 'mưa' lời khen từ các fan.
Các nhà khảo cổ học tìm thấy bộ hài cốt mang chiếc ủng 500 năm tuổi ở sông Thames. Cảnh tượng này khiến các nhà khảo cổ học vô cùng ngạc nhiên.
Bùa hộ mệnh có niên đại 2.800 năm tuổi đã được tìm thấy ở Gaziantep. Có nhiều hình động vật ở mặt trước và mặt sau của chiếc bùa này.
Bảo Khuyên Susan vừa khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' khi tung ra bộ ảnh mới, khoe trọn thần thái cuốn hút và vẻ đẹp táo bạo dưới ánh hoàng hôn lãng mạn.