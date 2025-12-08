Hà Nội

Dàn sao Việt tới dự đám cưới em chồng Tăng Thanh Hà

Giải trí

Dàn sao Việt tới dự đám cưới em chồng Tăng Thanh Hà

Đặng  Thu Thảo, Phương Khánh, Lương Thùy Linh, diễn viên Diễm My 9x, Tóc Tiên, Văn Mai Hương...đến chúc mừng Tiên Nguyễn lên xe hoa.

Thu Cúc (tổng hợp)
Tiên Nguyễn - em chồng Tăng Thanh Hà tổ chức đám cưới vào tối ngày 7/12. Nhiều sao Việt đến dự hôn lễ. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Lương Thùy Linh (ngoài cùng bên trái) chia sẻ: "Chúc chị Tiên Nguyễn và anh trăm năm hạnh phúc". Ảnh: FB Lương Thùy Linh.
Hoa hậu Phương Khánh cũng dự đám cưới Tiên Nguyễn. Tại sự kiện, Phương Khánh thân thiết với Lương Thùy Linh. Ảnh: FB Lương Thùy Linh.
Phương Khánh còn hội ngộ Hoa hậu Đặng Thu Thảo trong đám cưới Tiên Nguyễn. Ảnh: FB Đặng Thu Thảo.
Đặng Thu Thảo khoe nhan sắc ngọt ngào, gợi cảm sau 3 lần sinh nở. Ảnh: FB Phạm Kim Dung.
Vợ chồng doanh nhân Phạm Kim Dung - đạo diễn Hoàng Nhật Nam hội ngộ vợ chồng Hoa hậu Hà Kiều Anh (thứ hai bên trái) khi đến chúc mừng Tiên Nguyễn lên xe hoa. Doanh nhân Phạm Kim Dung viết trên trang cá nhân: “Đám cưới của cô dâu Tiên Nguyễn. Ngày vui nhất của Tiên Nguyễn, chúc Tiên Nguyễn hạnh phúc, rực rỡ, toả sáng và luôn xinh đẹp nha. Chúc mừng chị Thủy Tiên khi đã làm mẹ vợ rồi mà vẫn như cô gái 20 tuổi”. Ảnh: FB Phạm Kim Dung.
Hoa hậu Hương Giang đăng tải khoảnh khắc chúc mừng Tiên Nguyễn. Ảnh: FB Hương Giang.
Vợ chồng Diễm My 9x sánh đôi trong đám cưới Tiên Nguyễn. Ảnh: Instagram Diễm My 9x.
Diễm My 9x chúc Tiên Nguyễn có một cuộc sống tràn ngập tình yêu, hạnh phúc bền lâu. Ảnh: Instagram Diễm My 9x.
Tóc Tiên diện váy đen gợi cảm, Văn Mai Hương mặc váy trắng khi dự đám cưới Tiên Nguyễn. Trên trang cá nhân, Tóc Tiên bày tỏ, Tiên Nguyễn là cô dâu đẹp nhất. Ảnh: Instagram Tóc Tiên.
Đàm Vĩnh Hưng cũng là khách mời đám cưới Tiên Nguyễn. Nam ca sĩ viết trên trang cá nhân: "Chúc mừng đôi trai tài gái giỏi gái xinh Tiên Nguyễn và Justin! Hưng xin chúc mừng anh Johnathan Hạnh Nguyễn và chị Thủy Tiên”. Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng.
Đàm Vĩnh Hưng còn hát ở đám cưới. Ảnh: Instagram Diễm My 9x.
#Hoa hậu Thu Thảo #Phương Khánh #Tiên Nguyễn #đám cưới #sao Việt #lễ cưới

