Dân là gốc – kim chỉ nam cho chặng đường phát triển mới của đất nước

Lấy dân làm gốc, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất – đó là cội nguồn sức mạnh của Đảng, kim chỉ nam cho chặng đường phát triển mới của đất nước.

Từ tinh thần xuyên suốt của Văn kiện Đại hội XIV đến bài viết “Vững bước dưới cờ Đảng” của Tổng Bí thư Tô Lâm, một thông điệp được nhấn mạnh đầy nhất quán: Sự nghiệp cách mạng là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Lấy dân làm gốc, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất – đó vừa là cội nguồn sức mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa là kim chỉ nam cho chặng đường phát triển mới của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, trò chuyện với bà con Nhân dân huyện Vị Xuyên.

Dân – cội nguồn làm nên mọi thắng lợi

Lịch sử cách mạng Việt Nam có thể nhìn từ nhiều góc độ, nhưng nếu tìm một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, thì đó chính là vai trò của Nhân dân. Từ những ngày đầu gian khó, khi lực lượng cách mạng còn nhỏ bé, chính lòng dân là nơi che chở, nuôi dưỡng và tiếp sức cho phong trào lớn mạnh. Trong kháng chiến, Nhân dân không chỉ là hậu phương, mà còn là tiền tuyến; không chỉ đóng góp của cải, mà còn hiến dâng cả xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bài viết “Vững bước dưới cờ Đảng” một lần nữa khẳng định bài học mang tính nền tảng ấy: mọi thắng lợi của cách mạng đều bắt nguồn từ Nhân dân. Đảng có thể đề ra đường lối đúng đắn, nhưng nếu không được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ và tham gia thực hiện, thì đường lối đó khó có thể trở thành hiện thực sinh động của đời sống xã hội.

Tư tưởng “Dân là gốc” vì thế không chỉ là một nhận định mang tính tổng kết lịch sử, mà còn là nguyên lý vận hành của cách mạng Việt Nam. Đảng sinh ra từ Nhân dân, trưởng thành trong lòng Nhân dân và tồn tại vì lợi ích của Nhân dân. Mối quan hệ ấy giống như cây với rễ: rễ càng bám sâu vào đất, cây càng vững vàng trước gió bão. Nếu tách khỏi Nhân dân, Đảng sẽ tự đánh mất điểm tựa quan trọng nhất của mình.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, việc nhắc lại tư tưởng “Dân là gốc” chính là lời khẳng định về phương hướng chiến lược: phải tiếp tục khơi dậy, tập hợp và phát huy cao nhất sức mạnh của toàn dân tộc. Đó là sức mạnh của lòng yêu nước, của tinh thần đoàn kết, của khát vọng vươn lên – những nguồn lực vô hình nhưng vô cùng to lớn, đã nhiều lần giúp dân tộc Việt Nam vượt qua thử thách tưởng như không thể.

Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất

Điểm nhấn rất đáng chú ý trong bài viết của Tổng Bí thư là việc khẳng định: Đảng không chỉ “vì dân”, mà còn lấy hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Đây là một bước phát triển về nhận thức, đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển.

Hạnh phúc của Nhân dân không phải là khái niệm trừu tượng. Đó là cuộc sống ấm no, an toàn; là cơ hội học tập, việc làm; là môi trường sống trong lành; là sự công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa; là cảm giác được tôn trọng, được lắng nghe và được tham gia vào các quyết định liên quan đến mình. Khi nói phát triển vì hạnh phúc của Nhân dân, tức là mọi thành tựu kinh tế, mọi bước tiến công nghệ, mọi công trình hiện đại cuối cùng đều phải quay về phục vụ con người.

Tinh thần ấy cũng hòa nhịp với định hướng lớn của Đại hội XIV, nơi phát triển con người toàn diện được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển đất nước. Tăng trưởng kinh tế vẫn quan trọng, nhưng không còn là mục tiêu duy nhất. Một xã hội phát triển bền vững phải là xã hội mà thành quả tăng trưởng được phân bổ hợp lý, khoảng cách giàu nghèo được thu hẹp, các nhóm yếu thế được quan tâm, và không ai bị bỏ lại phía sau.

“Dân là gốc” trong giai đoạn mới vì thế không chỉ dừng ở việc huy động sức dân, mà còn là trách nhiệm chăm lo, bảo đảm để mỗi người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển. Đó cũng là thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả của bộ máy nhà nước và sự lãnh đạo của Đảng: chính sách có đi vào cuộc sống hay không, đời sống người dân có tốt lên hay không, niềm tin xã hội có được củng cố hay không.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

Gắn bó với dân – điều kiện để Đảng vững bước tương lai

Tư tưởng “Dân là gốc” chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thể hiện bằng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong thực tiễn hằng ngày. Điều đó đòi hỏi mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải gần dân hơn, hiểu dân hơn và có trách nhiệm hơn trước Nhân dân.

Gắn bó với dân trước hết là biết lắng nghe. Trong một xã hội ngày càng phát triển, người dân có nhiều kênh để bày tỏ ý kiến, nguyện vọng. Lắng nghe dân không chỉ để nắm bắt thông tin, mà còn để điều chỉnh chính sách cho phù hợp với thực tiễn sinh động của đời sống. Những ý kiến phản biện, góp ý thẳng thắn của người dân, nếu được tiếp nhận với tinh thần cầu thị, sẽ trở thành nguồn lực quý báu giúp Đảng và Nhà nước hoàn thiện hơn.

Gắn bó với dân còn là thái độ phục vụ Nhân dân một cách thực chất. Mỗi thủ tục hành chính được đơn giản hóa, mỗi vụ việc của dân được giải quyết kịp thời, mỗi biểu hiện nhũng nhiễu bị xử lý nghiêm… đều là những biểu hiện cụ thể của tư tưởng “lấy dân làm gốc”. Khi người dân cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực trong cách ứng xử của bộ máy công quyền, niềm tin đối với Đảng và Nhà nước sẽ được bồi đắp một cách tự nhiên.

Trong hành trình phát triển mới, đất nước sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng nếu giữ vững được gốc rễ là Nhân dân, nếu mọi chủ trương, chính sách đều xuất phát từ lợi ích chính đáng của Nhân dân và được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, thì đó chính là nền tảng vững chắc nhất để Đảng tiếp tục lãnh đạo đất nước vững bước đi lên. “Dân là gốc” vì thế không chỉ là một bài học của quá khứ, mà là bảo chứng cho tương lai.