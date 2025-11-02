Đảm đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm sau bão, lụt

Trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão số 12 gây mưa lớn, ngập lụt, sạt lở tại nhiều địa phương khu vực duyên hải Trung Bộ, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố khu vực duyên hải Trung Bộ về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong và sau bão, lụt.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương chủ động phương án bảo đảm cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống an toàn cho người dân ở khu vực bị chia cắt, ngập lụt.

Khuyến khích người dân sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, ăn ngay như lương khô, mì gói, nước uống đóng chai… và bổ sung vitamin để tăng sức đề kháng.

Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm chết làm thực phẩm. Đồng thời, các nguồn nước sinh hoạt như giếng khơi, giếng khoan nếu bị ngập úng phải được lọc, khử trùng trước khi sử dụng.

Ảnh Bộ Y tế

Các Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với đơn vị y tế dự phòng, cơ sở điều trị và trạm y tế trên địa bàn tăng cường giám sát nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm trong cộng đồng.

Khi phát hiện các trường hợp rối loạn tiêu hoá, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, cần xử lý kịp thời, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Cục cũng yêu cầu phối hợp với các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương kiểm soát chất lượng thực phẩm, nước uống được hỗ trợ, cứu trợ đến vùng lũ, bảo đảm không để sản phẩm hư hỏng, mốc, dập vỡ, hết hạn sử dụng đến tay người dân.

Ảnh Bộ Y tế

Các địa phương được đề nghị tiếp tục triển khai Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 2633/BYT-ATTP ngày 30/4/2025 của Bộ Y tế và Công văn số 1179/ATTP-NĐTT ngày 04/6/2025 của Cục An toàn thực phẩm về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong mùa hè và mùa bão, lụt.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, báo cáo kết quả về Cục để tổng hợp, theo dõi.