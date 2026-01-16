Đại tướng Phan Văn Giang: 'Nhiều sĩ quan cao cấp tham gia xây nhà cho dân'

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, nhiều sĩ quan cao cấp, thượng tá, đại tá cũng tham gia xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân.

Sáng 16/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ vừa qua tại miền Trung.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chia sẻ về quá trình triển khai Chiến dịch Quang Trung của lực lượng Quân đội

Quân đội đã sử dụng tất cả mọi lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, trong khắc phục hậu quả thiên tai, Quân đội đã sử dụng tất cả mọi lực lượng, rất nhiều các loại phương tiện. "Lần đầu tiên chúng ta sử dụng các loại UAV, các phương tiện bay không người lái để khắc phục hậu quả, đưa các hàng cứu trợ đến các vùng mà bị chia cắt", Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Chia sẻ về quá trình triển khai Chiến dịch của lực lượng Quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, khi nhận được chỉ đạo của Thủ tướng, ông đã yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 12/1.

"Ngoài việc sửa chữa theo chỉ tiêu, theo giao nhiệm vụ, ví dụ như xây mới hơn 600 nhà, sửa chữa gần 400 nhà, chúng tôi cũng còn làm nhiều việc khác. Tất cả các lực lượng tham gia đều làm cả các việc khác, không chỉ việc Thủ tướng giao. Ví dụ việc làm sạch đường, sạch vườn, sạch làng, sạch xóm thì không ai giao nhưng vẫn làm, làm hết mình", Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng cho biết, nhiều sĩ quan cũng tham gia xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân. Ông dẫn chứng Chính ủy Quân khu 5 cũng xây, nhiều sĩ quan cao cấp, thượng tá, đại tá rồi Chính ủy quân khu cũng tham gia xây dựng như trong các hình ảnh video clip trình chiếu tại Hội nghị.

"Khi cơn bão số 8, số 7 đi qua, Thủ tướng cũng giao cho quân đội xây dựng lại mấy trăm nhà cho người dân ở Điện Biên, Sơn La. Chúng tôi đều hoàn thành trước thời gian. Không chỉ quân đội, công an, các lực lượng đều tham gia làm việc này. Đây là sức lan tỏa đến tất cả mọi người, sức lan tỏa đến tất cả mọi thành phần trong xã hội", Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Qua đây, Đại tướng Phan Văn Giang cũng chỉ ra những bài học kinh nghiệm cụ thể. "Sau khi làm nhà xong, Thủ tướng có trao đổi với tôi là phải có tivi để cho bà con xem truyền hình thời sự, nhất là theo dõi thông tin Đại hội Đảng lần thứ XIV. Chúng tôi cũng đã xác định ngoài tivi, thì có cả tủ lạnh, nồi xoong, bát đĩa và quần áo cho bà con. Quân đội chúng tôi cũng xây dựng, cũng may quần áo dân sự cấp cho các địa phương. Nếu tính ra con số thì gần xấp xỉ 1.000 tấn lương khô cấp trong đợt mưa lũ vừa rồi để giúp cho bà con. Như vậy, đây vừa là sự cố gắng vừa là sáng kiến, sự chủ động của lãnh đạo chỉ huy các cấp". "Ai cũng đóng góp, ai cũng trách nhiệm. Lụt chưa rút hết nhưng khi thấy các gia đình về là các khu đã tập trung lương thực thực phẩm ủng hộ đồng bào miền Trung".

Đây là sự cố gắng nỗ lực của tất cả các cấp, các lực lượng, đặc biệt là sự chỉ đạo kịp thời, sát và đúng của lãnh đạo các cấp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Khẳng định tinh thần "Vì nhân dân phục vụ"

Thứ trưởng Bộ Công An Đặng Hồng Đức phát biểu tại Hội nghị cho biết, ngày 10/12, Bộ Công an đã tổ chức tổng kết chiến dịch Quang Trung tại thành phố Đà Nẵng, một xã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của TP Đà Nẵng.

"Qua quá trình tổng kết, chúng tôi đã rút ra được một số điều như sau: Thứ nhất, chúng ta khẳng định tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", hết lòng phụng sự nhân dân. Nơi nào dân cần, nơi nào dân khó, đều có lực lượng Công an nhân dân", Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nói.

Thứ trưởng Bộ Công An Đặng Hồng Đức

Thứ hai, khẳng định sự chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ. Điều này thể hiện rõ tinh thần tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân của lực lượng Công an nhân dân.

Thứ ba, thể hiện tính kỷ luật, kỷ cương của lực lượng Công an nhân dân. Sau khi có chỉ đạo từ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và mệnh lệnh của đồng chí Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an, toàn lực lượng Công an nhân dân tại các địa bàn bị ảnh hưởng đã triển khai đồng loạt, không có đồng chí nào từ chối nhiệm vụ, không có đồng chí nào kêu ca vất vả khó khăn. Tất cả đều lên đường ngay sau khi có mệnh lệnh của đồng chí Bộ trưởng.

Thứ tư, trong quá trình thực hiện, đã phát huy được tính năng động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ. Lãnh đạo công an các địa phương đã rà soát, sàng lọc những đồng chí có kinh nghiệm, có trình độ về xây dựng trong lực lượng Công an nhân dân cũng như lực lượng trật tự an ninh cơ sở để huy động. Những người có kỹ thuật, trình độ được huy động để chủ động triển khai ngay khi có mệnh lệnh, không chờ đợi.

Bên cạnh đó, các Giám đốc, Phó Giám đốc Công an các địa phương cũng rất tích cực vận động, kêu gọi hỗ trợ cho bà con. "Người thì xin cửa, người xin bát đĩa, người xin tủ lạnh, tivi... Nhờ vậy, ngoài sự hỗ trợ của Trung ương và Chính phủ, sự năng động của Công an địa phương đã hỗ trợ thêm cho bà con nhân dân rất nhiều, giúp giá trị thực tế của các ngôi nhà cho bà con cao hơn nhiều so với dự kiến ban đầu", Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nói và cho biết, qua Chiến dịch, đã khẳng định lực lượng Công an nhân dân có đủ bản lĩnh, trình độ và năng lực để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trong khi thực hiện chiến dịch, các nhiệm vụ chuyên môn khác vẫn được đảm bảo: Lực lượng Cảnh sát giao thông vẫn tuần tra; Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy vẫn cứu nạn, cứu hộ; Cảnh sát Cơ động vẫn tuần tra đêm; lực lượng An ninh, Điều tra, Cảnh sát Hình sự vẫn thực hiện phá án và bắt tội phạm. Như vậy, chúng ta vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa thực hiện tốt các công tác hỗ trợ nhân dân.

Về phương hướng thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị lực lượng Công an các địa phương tiếp tục hỗ trợ tạo sinh kế bền vững cho người dân, hoàn thiện các thủ tục hành chính, giấy tờ, sổ đỏ về đất đai cho bà con sau khi ổn định chỗ ở. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về việc giúp đỡ công tác an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, người không nơi nương tựa; tham gia xây dựng trường học, trạm y tế tại các vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo…

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng thông tin tại Hội nghị cho biết, đến ngày 30/12/2025, 34.759 nhà bị hư hỏng đã được sửa chữa, hoàn thành 100%, trong đó 33.879 (đạt 97,5%) nhà đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch 5-10 ngày. Đến ngày 15/1/2026, đã cơ bản hoàn thành 1.597 nhà phải xây dựng mới.

Tỉnh Gia Lai có 651/674 nhà hoàn thành trước ngày 15/01, hiện chỉ còn 23 nhà có quy mô lớn, tỉnh quyết tâm hoàn thành dứt điểm trước ngày 19/01/2026. Tỉnh Đắk Lắk có 590/606 nhà hoàn thành trước ngày 15/01, hiện còn 16 nhà xây dựng trong khu tái định cư cơ bản đã hoàn thành, dự kiến bàn giao vào ngày 19/01/2026. Như vậy, 100% hộ dân bị thiệt hại về nhà ở đã và sẽ có nơi ở an toàn, ổn định.