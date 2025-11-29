Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chúc mừng 50 năm Quốc khánh Lào

Đến thăm và chúc mừng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng cùng một số bộ ngành khác của Lào, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực mà đất nước Lào đã giành được trong 50 năm qua; nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng những thành tựu của Lào, xem đó như chính những thành tựu của mình; tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước và nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công mới, to lớn hơn nữa.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đến chúc mừng Ban Đối ngoại Lào nhân dịp 50 năm Quốc khánh

Trao đổi với lãnh đạo các bộ, ngành của Lào, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định, quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào thời gian qua ngày càng được củng cố, tăng cường, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực kinh tế ngày càng khởi sắc. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào anh em đã luôn đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Tại các buổi tiếp, lãnh đạo các bộ ngành của Lào cảm ơn Đại sứ và Đoàn đã đến chúc mừng nhân dịp 50 năm Quốc khánh Lào; bày tỏ sự biết ơn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sự ủng hộ, đồng hành, giúp đỡ về mọi mặt cả trong quá trình đấu tranh giải phóng đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay; tin tưởng rằng, mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Lào - Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, ngày càng đơm hoa kết trái, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm (phải) gửi lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Bộ trưởng Ngoại giao Lào nhân dịp Quốc khánh

Lãnh đạo các bộ ngành của Lào cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, các dự án hợp tác chiến lược và tăng cường kết nối hai nền kinh tế cũng như hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương liên quan, nhất là trong bối cảnh khu vực và quốc tế đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường.