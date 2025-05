Đá từ trên núi cao lăn xuống khu dân cư sau tiếng nổ lớn

Bình Định: Sạt lở đèo An Khê, đá lớn lăn xuống mặt đường Sạt lở tại đèo An Khê, những tảng đá lớn bất ngờ lăn xuống mặt đường Quốc lộ 19, đoạn thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định gây mất an toàn giao thông.

Chiều 28/12, Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 (thuộc Khu Quản lý đường bộ III, Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, xảy ra tình trạng đá lăn xuống mặt đường trên Quốc lộ 19, đoạn thuộc xã Tây Giang (huyện Tây Sơn, Bình Định). Đơn vị thi công đang khẩn trương khắc phục tình trạng đá lăn xuống Quốc lộ 19, đoạn dưới chân đèo An Khê, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn (Bình Định), sớm thông tuyến để các phương tiện lưu thông qua lại an toàn.