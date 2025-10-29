Cứu sống sản phụ mang song thai trong và ngoài tử cung gặp nguy hiểm

Một sản phụ mang song thai được phát hiện một thai trong tử cung, một thai ngoài tử cung đã vỡ và gây chảy máu ổ bụng nguy kịch.

Ngày 29/9, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Phụ sản Trung ương tiếp nhận bệnh nhân Đ.T. (sinh năm 1995, quê Vĩnh Phúc) trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng hố chậu trái, mệt mỏi, choáng váng.

Siêu âm cho thấy một túi thai trong buồng tử cung khoảng 5 tuần tuổi, đồng thời ổ bụng có nhiều dịch máu, nghi ngờ chửa ngoài tử cung trái vỡ. Nhận định đây là tình huống cấp cứu nguy hiểm, các bác sĩ đã hội chẩn và chỉ định mổ cấp cứu khẩn cấp.

Sản phụ chưa có con, từng 2 lần thai lưu – một lần ở tuần thứ 8, một lần do thai bất thường (Hygroma Kystique - Hẹp động mạch phổi). Sau nhiều năm điều trị, tháng 8/2025, chị được kích thích phóng noãn kết hợp quan hệ tự nhiên và niềm vui đến khi chị có thai sau bao ngày mong đợi.

Khi thai được khoảng 5 tuần, chị bắt đầu thấy đau âm ỉ vùng hố chậu trái. Ban đầu, tại cơ sở y tế địa phương, chị được chẩn đoán quá kích buồng trứng, theo dõi nội khoa. Nhưng chỉ sau vài ngày, cơn đau ngày càng dữ dội khiến chị phải chuyển ngay lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Kết quả siêu âm chuyên sâu xác định song thai khác vị trí – một thai trong tử cung, một thai ngoài tử cung đã vỡ và gây chảy máu ổ bụng.

Bác sĩ can thiệp kịp thời cho sản phụ - Ảnh BV.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân được hội chẩn khẩn cấp với Tiến sĩ, bác sĩ Đào Thị Hoa – Trưởng khoa Khám bệnh. Ê-kíp phẫu thuật do bác sĩ chuyên khoa II Phạm Minh Giang làm phẫu thuật viên chính nhanh chóng tiến hành mổ cấp cứu.

Trong phẫu thuật, ê-kíp phát hiện khoảng 600ml máu loãng và máu cục, khối chửa vòi tử cung trái vỡ, đang chảy máu vào trong ổ bụng. Bác sĩ tiến hành cắt vòi tử cung trái, kiểm soát chảy máu triệt để, hút sạch máu và rửa ổ bụng, đồng thời hạn chế tối đa tác động vào tử cung nhằm tránh ảnh hưởng đến thai trong buồng tử cung.

Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Minh Giang chia sẻ, đây là một ca bệnh đặc biệt khi bệnh nhân vừa có thai trong buồng tử cung, vừa có thai ở vòi tử cung trái đã vỡ gây chảy máu ổ bụng. Những trường hợp này ít gặp và đôi khi khó chẩn đoán, đòi hỏi các bác sĩ phải có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao. Nếu không được phát hiện và xử trí nhanh chóng, người mẹ có thể sốc mất máu, nguy hiểm tính mạng, còn thai trong tử cung dễ sảy thai hoặc mất tim thai.

Rất may mắn, bệnh nhân được chẩn đoán chính xác và can thiệp phẫu thuật kịp thời, đảm bảo an toàn cho mẹ và giữ được thai trong tử cung.

Hiện tại, thai phát triển tốt ở tuần thứ 9, tim thai rõ ràng – một kết quả đầy hy vọng sau những lần mất mát và hành trình dài tìm con.

Bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ có thai sau các phương pháp hỗ trợ sinh sản (kích trứng, IUI, IVF,...) cần được theo dõi sát sao và siêu âm sớm. Việc kích thích buồng trứng có thể dẫn đến nguy cơ đa thai hoặc quá kích buồng trứng, chửa ngoài tử cung… kèm theo nên cần được giám sát chặt chẽ để phát hiện sớm bất thường.

Các trường hợp có thai kèm chửa ngoài tử cung cần đặc biệt lưu ý, dễ nhầm lẫn với quá kích buồng trứng, do đó chẩn đoán phân biệt là vô cùng quan trọng. Khi có đau bụng trong giai đoạn đầu thai kỳ, người bệnh nên đến ngay cơ sở chuyên khoa sản uy tín để được thăm khám, chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Sự chủ động của thai phụ kết hợp với chuyên môn của đội ngũ y tế chính là yếu tố then chốt để có một thai kỳ an toàn và khỏe mạnh.