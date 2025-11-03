Cứu sống bé gái bị ong vò vẽ đốt hơn 50 nốt gây suy đa tạng, nguy kịch

Ngày 3/11, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, nhờ nhanh chóng kích hoạt quy trình cấp cứu và huy động nhân lực và phương tiện, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực – Chống độc đã đưa cứu sống bệnh nhi bị ong vò vẽ đốt nguy kịch.

Theo đó, ngày 13/10/2025, khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận một bệnh nhi nữ 9 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị ong vò vẽ đốt dày đặc hơn 50 nốt ở vùng đầu, cổ và bàn tay.

Khi nhập viện, trẻ bị khó thở, huyết áp tụt, da và củng mạc mắt vàng sạm, không có nước tiểu – các biểu hiện nặng của suy đa tạng do độc tố ong vò vẽ. Nhận định đây là trường hợp đặc biệt nguy hiểm, các bác sĩ đã nhanh chóng kích hoạt quy trình cấp cứu, huy động nhân lực và phương tiện để cứu sống bệnh nhi.

Trẻ được thở máy hỗ trợ hô hấp, truyền máu và các chế phẩm máu, lọc máu liên tục, sử dụng lợi tiểu, phối hợp kháng sinh, kiểm soát chức năng gan, thận, tuần hoàn và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, khẩn trương của ê-kíp điều trị, tình trạng bệnh nhi dần cải thiện.

14 ngày hồi sức tích cực để cứu bệnh nhi bị ong vò vẽ đốt suy đa tạng - Ảnh BVCC

Sau 14 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã ngừng thở máy, ngừng lọc máu, các chức năng gan và thận hồi phục dần. Hiện bé tỉnh táo, ăn uống được, sinh hoạt bình thường và chuẩn bị được xuất viện trong niềm vui của gia đình và tập thể y bác sĩ khoa Hồi sức tích cực – Chống độc.

BSCKII Nguyễn Hùng Mạnh, Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc chia sẻ: “Ong vò vẽ là loài có độc tính rất mạnh, chứa nhiều enzym và độc tố gây tan máu, tổn thương gan, thận, rối loạn đông máu, thậm chí có thể dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Trường hợp của bé gái 9 tuổi là minh chứng cho hiệu quả của việc phát hiện sớm, xử trí đúng và điều trị hồi sức tích cực toàn diện. Đây cũng là kết quả của sự nỗ lực, tận tâm và chuyên môn cao của toàn thể cán bộ y tế trong khoa”.