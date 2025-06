Cứu cụ bà nguy kịch do mắc nhiều bệnh lý

Thanh niên suy thận cấp do say nóng trong nhà xưởng Không bổ sung đủ nước, làm việc trong môi trường kém thông gió, tiếp xúc trực tiếp với nắng trong thời gian dài... dễ say nắng, say nóng dọa tính mạng.

Suy thận cấp, tiêu cơ vân... do say nóng Ngày 6/6, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết, bệnh viện mới cấp cứu thành công nam thanh niên bị suy thận cấp, tiêu cơ vân... do say nóng nghiêm trọng.