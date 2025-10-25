Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cuộc sống làm mẹ bỉm sữa của Hoa hậu H’hen Niê

Giải trí

Cuộc sống làm mẹ bỉm sữa của Hoa hậu H’hen Niê

Trên trang cá nhân, Hoa hậu H’hen Niê vừa tiết lộ, cô bị nổi mề đay sau khi sinh con gái đầu lòng.

Thu Cúc (tổng hợp)
H'hen Niê cho biết, cứ mỗi buổi chiều, cô lại bị nổi mề đay. Sau 4 ngày, tình trạng ngứa, sưng của cô đã giảm dần. Ảnh: FB H'hen Niê.
H'hen Niê cho biết, cứ mỗi buổi chiều, cô lại bị nổi mề đay. Sau 4 ngày, tình trạng ngứa, sưng của cô đã giảm dần. Ảnh: FB H'hen Niê.
Sau khi bị nổi mề đay, H'hen Niê uống nước đậu xanh. Ảnh: FB H'hen Niê.
Sau khi bị nổi mề đay, H'hen Niê uống nước đậu xanh. Ảnh: FB H'hen Niê.
H'hen Niê khoe gương mặt sau khi không còn bị nổi mề đay. Ảnh: FB H'hen Niê.
H'hen Niê khoe gương mặt sau khi không còn bị nổi mề đay. Ảnh: FB H'hen Niê.
Hơn 1 tháng qua, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 dành nhiều thời gian bản thân và con gái đầu lòng. Ảnh: FB H'hen Niê.
Hơn 1 tháng qua, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 dành nhiều thời gian bản thân và con gái đầu lòng. Ảnh: FB H'hen Niê.
H'hen Niê đã chi 450 triệu đồng cho gói sinh nở và ở cữ. Ảnh: FB H'hen Niê.
H'hen Niê đã chi 450 triệu đồng cho gói sinh nở và ở cữ. Ảnh: FB H'hen Niê.
Nàng hậu khoe khoảnh khắc hát ru con gái. Ảnh: FB H'hen Niê.
Nàng hậu khoe khoảnh khắc hát ru con gái. Ảnh: FB H'hen Niê.
Vợ chồng H'hen Niê đặt tên con gái là Niê Nguyễn Mộc Đan. Ảnh: FB H'hen Niê.
Vợ chồng H'hen Niê đặt tên con gái là Niê Nguyễn Mộc Đan. Ảnh: FB H'hen Niê.
Nàng hậu tiết lộ về sự thay đổi của con gái khi tròn 1 tháng. "Em Harley lên được 1.2kg, có tụt cân sinh lý sau sinh là 2 lạng. Chiều cao lên được 3cm", H'hen Niê cho biết. Ảnh: FB H'hen Niê.
Nàng hậu tiết lộ về sự thay đổi của con gái khi tròn 1 tháng. "Em Harley lên được 1.2kg, có tụt cân sinh lý sau sinh là 2 lạng. Chiều cao lên được 3cm", H'hen Niê cho biết. Ảnh: FB H'hen Niê.
H'hen Niê cho biết, ái nữ là bản sao nhí của nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi. Cô chia sẻ: "Tai của Harley giống ba cả nhà ạ. 1 bên tai tròn đều, 1 bên gấp và dài dài xíu là y chang tai anh Khôi luôn cả nhà ơi sao mà giống dữ". Ảnh: FB H'hen Niê.
H'hen Niê cho biết, ái nữ là bản sao nhí của nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi. Cô chia sẻ: "Tai của Harley giống ba cả nhà ạ. 1 bên tai tròn đều, 1 bên gấp và dài dài xíu là y chang tai anh Khôi luôn cả nhà ơi sao mà giống dữ". Ảnh: FB H'hen Niê.
Tuấn Khôi dành nhiều thời gian chăm sóc H'hen Niê và con gái. Ảnh: FB H'hen Niê.
Tuấn Khôi dành nhiều thời gian chăm sóc H'hen Niê và con gái. Ảnh: FB H'hen Niê.
Chồng H'hen Niê chia sẻ về việc làm bố bỉm sữa: "20h40 tắt đèn đi ngủ để 23h dậy vắt sữa với vợ rồi 3h sáng vắt tiếp rồi ngủ tới 6h dậy nấu ăn sáng cho vợ rồi ở trong bếp tới 11h nấu ăn trưa". Ảnh: FB Tuấn Khôi.
Chồng H'hen Niê chia sẻ về việc làm bố bỉm sữa: "20h40 tắt đèn đi ngủ để 23h dậy vắt sữa với vợ rồi 3h sáng vắt tiếp rồi ngủ tới 6h dậy nấu ăn sáng cho vợ rồi ở trong bếp tới 11h nấu ăn trưa". Ảnh: FB Tuấn Khôi.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Hoa hậu H’hen Niê #con gái Hoa hậu H’hen Niê #chồng Hoa hậu H’hen Niê #con gái H’hen Niê #H’hen Niê

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT