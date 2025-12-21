Hà Nội

Kho tri thức

Cuộc đời bi kịch của Tuần tần - phi tần gả cho Càn Long ở tuổi 19

Chuyện về Tuần tần, phi tần trẻ tuổi được yêu thương cuối đời Càn Long, nhưng số phận của nàng đầy bi kịch và thử thách trong hậu cung.

Theo Nguyệt Phạm/Phụ Nữ Việt Nam

Phi tần 19 tuổi nhập cung, lập tức lọt vào mắt xanh của Càn Long

Tuần tần xuất thân từ dòng họ Diệp Nhĩ Căn Giác La, được tuyển vào cung khi mới 19 tuổi. Thời điểm ấy, Càn Long đã 66 tuổi, bước vào giai đoạn cuối đời. Khác với thời trẻ ưa chuộng những phi tần rực rỡ, về già ông lại đặc biệt yêu thích những nữ nhân có vẻ ngoài dịu dàng, yếu ớt, mong manh.

Tuần tần hội tụ đầy đủ những yếu tố đó như thể chất vốn yếu, dáng người mảnh mai, khí chất nhu thuận, lại có học thức, biết chữ. Ngay khi nhập cung, bà đã được phong thẳng làm tần vốn là một mức đãi ngộ vượt xa nhiều cung nữ cùng thời, cho thấy sự ưu ái rõ rệt của hoàng đế.

Phi tần với tên gọi là Tuần tần xuất thân từ dòng họ Diệp Nhĩ Căn Giác La, được tuyển vào cung khi mới 19 tuổi. (Ảnh: Sohu)

"Độc sủng" cuối đời: Thẻ bài bị lật đến… mòn

Theo Sohu, trong những năm cuối triều Càn Long, khi số lượng phi tần trẻ ngày càng ít, Tuần tần dần trở thành người được hoàng đế để mắt nhiều nhất. Theo ghi chép trong cung, Càn Long thường xuyên lật thẻ của bà, đến mức Kính Sự phòng còn truyền tai nhau rằng thẻ bài thị tẩm của Tuần tần đã bị dùng đến mòn cạnh.

Sự sủng ái ấy khiến không ít người tin rằng địa vị của Tuần tần đã rất vững chắc. Nhưng trong hậu cung nhà Thanh, được sủng ái thôi là chưa đủ bởi không có con, địa vị vẫn mong manh như sương sớm.

Tuần tần hiểu rõ quy luật sinh tồn nơi hậu cung. Muốn giữ vững vị trí, bà cần sinh cho Càn Long một đứa con. Thế nhưng, thể trạng yếu ớt bẩm sinh, cộng với việc Càn Long đã lớn tuổi, khiến hy vọng này ngày càng xa vời.

Theo ghi chép trong cung, Càn Long thường xuyên lật thẻ của Tuần tần. (Ảnh: Sohu)

Bà uống đủ loại thuốc bổ, mong cải thiện sức khỏe để mang thai, nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. Cơ thể ngày càng suy nhược, tinh thần thêm căng thẳng. Không những không có con, bà còn dần đánh mất sức sống vốn ít ỏi của mình.

Gia tộc sa sút, sủng ái phai nhạt: Nỗi bất an ngày một lớn

Theo Sina, bi kịch càng chồng chất khi cha của Tuần tần bị giáng chức. Không con nối dõi, không dám cầu xin nhiều trước mặt hoàng đế, bà chỉ có thể âm thầm chịu đựng, lo sợ cho tương lai gia tộc và chính bản thân mình.

Theo thời gian, Càn Long dần chuyển sự chú ý sang những phi tần có con cái. Tuần tần nhận ra vị trí của mình không còn như trước. Sự sủng ái từng là chỗ dựa tinh thần, giờ đây lại trở thành ký ức khiến bà thêm hoảng loạn.

Bước ngoặt bi thảm xảy ra vào năm Tuần tần tròn 40 tuổi. Nội vụ phủ chuẩn bị quà sinh nhật cho bà, nhưng do sơ suất, món quà lại được đưa đến sớm vài ngày. Khi Càn Long hay tin, ông nổi giận và lập tức trách phạt những người liên quan.

Tuần tần biết chuyện thì vô cùng áy náy. Bà cho rằng chính mình là nguyên nhân khiến cung nữ, thái giám bị mất chức, thậm chí chịu phạt. Nỗi sợ hãi bị liên lụy, bị trách tội, cộng với mặc cảm không con nối dõi, khiến tinh thần bà hoàn toàn suy sụp.

Từ sau sự việc ấy, Tuần tần gần như "biến mất" khỏi hậu cung, tên bà cũng không còn được ghi nhận trong những danh sách sinh hoạt thường lệ của phi tần. (Ảnh: Sohu)

Từ sau sự việc ấy, Tuần tần gần như "biến mất" khỏi hậu cung một cách đột ngột: Không còn xuất hiện trong các buổi thiết triều nội đình, tên bà cũng không còn được ghi nhận trong những danh sách sinh hoạt thường lệ của phi tần.

Qua đời trong u uất, được truy phong khi đã muộn

Dưới áp lực tâm lý kéo dài, Tuần tần lâm bệnh nặng. Dù Càn Long sau đó hối hận, sai người tận tình chăm sóc, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Bà qua đời không lâu sau đó.

Day dứt vì cái chết của người từng được mình sủng ái, Càn Long truy phong Tuần tần làm Quý phi, tổ chức tang lễ trọng thể. Nhưng mọi vinh danh ấy đều đến sau khi bà đã không còn.

Cuộc đời Tuần tần là minh chứng rõ nét cho sự khắc nghiệt của hậu cung nhà Thanh. Được yêu thương nhiều chưa chắc đã hạnh phúc lâu, không con nối dõi đồng nghĩa với bất an triền miên.

Giữa những bức tường son khép kín, nhiều phi tần giống như Tuần tần đã sống cả đời trong lo sợ: sợ thất sủng, sợ liên lụy gia tộc, sợ chính mình trở thành cái tên tiếp theo bị lãng quên. Hậu cung không chỉ là nơi của vinh hoa, mà còn là chiếc lồng son giam giữ cả hy vọng lẫn sinh mệnh của những người phụ nữ bạc mệnh.

