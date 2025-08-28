Cúi đầu dùng điện thoại nhiều giờ, chàng trai 19 tuổi suýt liệt nửa người

Một nam sinh viên 19 tuổi ở Phúc Kiến (Trung Quốc) đã rơi vào tình trạng liệt nửa người chỉ vì thói quen cúi đầu lâu khi làm việc và chơi điện thoại.

Theo Tin tức Y tế Phúc Kiến, Tiểu Đông, 19 tuổi, sinh viên năm ba tại một trường đại học ở Tuyền Châu, Phúc Kiến (Trung Quốc) tranh thủ kỳ nghỉ hè đi làm thêm tại một quán ăn. Mỗi ngày, cậu cúi đầu rửa bát, lau bàn suốt 4 tiếng. Tối về ký túc xá, Tiểu Đông lại nằm trên giường cắm cúi chơi game, lướt video thêm vài tiếng nữa.

Thời gian đầu, cậu thường xuyên thấy tê mỏi cổ, tay và chân nhưng chủ quan bỏ qua. Ngày 30/7, tình trạng đột ngột trở nặng, hai chân mất hoàn toàn cảm giác, không thể cử động. Được đưa đi cấp cứu, bác sĩ phát hiện trong ống sống cổ đoạn C4–T1 có một khối máu tụ lớn chèn ép tủy sống, khiến cơ thể từ ngực trở xuống gần như liệt hoàn toàn.

Các chuyên gia nhận định việc cúi đầu liên tục đã làm vỡ mạch máu bất thường trong ống sống, tạo thành khối máu tụ và gây liệt cấp tính. May mắn là ca mổ kịp thời đã cứu Tiểu Đông thoát khỏi nguy cơ bại liệt vĩnh viễn. Hiện sức cơ tay chân của cậu đang dần hồi phục.

Đây là hồi chuông cảnh báo cho tất cả chúng ta về thói quen sử dụng điện thoại cúi gằm đầu, đặc biệt là giới trẻ.

Nhiều người thường cúi gập cổ về phía trước suốt nhiều giờ mà không biết rằng tư thế tưởng chừng vô hại này đang âm thầm làm tổn thương nghiêm trọng đến hệ mạch máu vùng cổ và có thể để lại hậu quả lâu dài.

Việc cúi gằm đầu trong thời gian dài sẽ gây ứ trệ tuần hoàn máu, làm tĩnh mạch phình to, giãn nở bất thường. Khi máu không được dẫn lưu hiệu quả, sẽ dẫn đến các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi kéo dài, kèm theo cảm giác tê mỏi vai, gáy, cánh tay.

Nguy hiểm hơn, tình trạng ứ máu mạn tính có thể ảnh hưởng đến cấu trúc của mạch máu và hệ thần kinh trung ương. Trong một số trường hợp có sẵn yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, hậu quả có thể nghiêm trọng đến mức gây nhồi máu não hoặc liệt nửa người.

Cúi đầu dùng điện thoại trong thời gian dài đẩy nhanh tốc độ lão hóa cột sống cổ. Ảnh: Thu Trang/HNM

Tại Việt Nam, theo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, mỗi năm có hàng nghìn ca phẫu thuật liên quan đến thoái hóa cột sống cổ, thoát vị đĩa đệm cổ và chèn ép tủy sống. Nhiều bệnh nhân còn rất trẻ, thậm chí mới ngoài 20 tuổi, nguyên nhân chính đến từ việc sử dụng điện thoại và máy tính quá nhiều.

Lời khuyên từ chuyên gia: Hãy luôn tự nhắc nhở bản thân giữ tư thế đúng khi sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng. Đưa màn hình lên ngang tầm mắt, giữ lưng thẳng, cổ không gập quá mức, đừng quên nghỉ ngơi sau mỗi 30 phút sử dụng.

Sức khỏe cổ vai gáy của bạn không chỉ là vấn đề cơ xương khớp mà còn liên quan chặt chẽ đến tuần hoàn não và hệ thần kinh trung ương. Đừng để một thói quen nhỏ trở thành nguyên nhân của những hậu quả lớn.