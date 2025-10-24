Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh: 'Hành hung cán bộ y tế là không thể chấp nhận'

Vụ việc tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho thấy cần nâng cao an ninh, đào tạo kỹ năng giao tiếp và xử lý các tình huống bạo hành trong bệnh viện.

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế thông tin về vụ bạo hành ở Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

Nhân viên y tế dũng cảm giằng lại trẻ sơ sinh khỏi tay kẻ cầm dao truy sát

Sáng 24/10, cập nhật thông tin mới nhất về vụ việc người chồng của sản phụ song sinh điên cuồng tấn công khiến 7 người ở Bệnh viện Sản nhi Nghệ An bị thương, TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế cho biết, trong số các nhân viên y tế Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bị đối tượng tấn công thì chấn thương nặng nhất là điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang. Chị Trang bị hai vết thương rất nặng ở động mạch cảnh và xương đòn.

“May mắn là nhờ được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu kịp thời nên hiện tình trạng của điều dưỡng Trang đã cơ bản ổn định. Tình trạng của các nạn nhân khác cơ bản là các vết thương phần mềm, không có vấn đề gì nguy hại đến tính mạng”, ông Hà Anh Đức thông tin.

Ca phẫu thuật cho điều dưỡng bị đâm 4 nhát - Ảnh BVCC

Như thông tin đã đưa, sáng 23/10, tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An xảy ra vụ tấn công nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương. Đối tượng gây ra vụ tấn công là Bằng Văn Vỹ (SN 1996, quê Bắc Ninh, trú tại xã Quế Phong, Nghệ An) - có vợ và hai con sinh đôi đang điều trị tại Khoa Sơ sinh.

Khoảng 10h cùng ngày, Vỹ bất ngờ dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và các điều dưỡng đang chăm sóc trẻ tại phòng 305. Trong cơn kích động, Vỹ giằng lấy một bé sơ sinh cùng phòng, định ném xuống từ cửa sổ.

Trước tình huống nguy hiểm, điều dưỡng Trần Thị Hồng đã không chút do dự lao tới, giằng lại đứa trẻ khỏi tay người đàn ông cầm dao. Nhờ sự dũng cảm của chị Hồng cùng các nhân viên y tế khác, đứa bé đã được cứu an toàn.

Chăm sóc điều dưỡng bị thương - Ảnh BVCC

Các nhân viên y tế khác lao vào can ngăn liền bị Vỹ dùng dao truy đuổi, tấn công… Vụ việc khiến 7 người bị thương, gồm ba điều dưỡng, hai người nhà bệnh nhân và hai trẻ sơ sinh. Điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang là người bị thương nặng nhất, với bốn vết đâm chí mạng.

Lực lượng bảo vệ bệnh viện nhanh chóng có mặt, khóa chặt phòng và phối hợp công an khống chế đối tượng.

Ngay sau vụ việc, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã khẩn trương sơ cứu, chuyển các nạn nhân sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục cấp cứu. Riêng điều dưỡng Trang bị nhiều vết thương nên được chuyển thẳng lên phòng mổ để phẫu thuật khẩn cấp.

Chiều ngày 23/10, TS.BS Phạm Hồng Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: “Các bác sĩ đã hoàn thành ca phẫu thuật cấp cứu cho điều dưỡng Trang. Hiện sức khỏe của bệnh nhân tạm ổn định, tuy nhiên vẫn còn lo ngại ở vết thương thấu ngực. Chúng tôi đang theo dõi sát sao diễn biến sức khỏe của bệnh nhân”.

Ban Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thăm hỏi, động viên các nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân bị thương - Ảnh BVCC

Số vụ bạo hành nhân viên y tế gia tăng

Trả lời câu hỏi vì sao số vụ bạo hành nhân viên y tế có xu hướng gia tăng, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh - TS.BS Hà Anh Đức cho biết, có rất nhiều nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan.

TS.BS Hà Anh Đức phân tích: Tiên trách kỷ hậu trách nhân, đầu tiên phải nói đến đội ngũ cán bộ y tế. Một năm cả nước có khoảng 200 triệu lượt người khám ngoại trú, có những bệnh viện lớn mỗi ngày tới gần chục nghìn lượt người khám, áp lực công việc của nhân viên y tế rất lớn.

Tuy nhiên ngành y tế là ngành cung cấp dịch vụ, nên dù gì thì nhân viên y tế cần phải khéo léo, có thái độ phù hợp với người bệnh và người nhà bệnh nhân, cần phải được tập huấn kỹ năng giao tiếp.

Chăm sóc điều dưỡng bị thương nặng sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Thứ hai là nguyên nhân từ phía người nhà người bệnh. Khi có người nhà vào viện thì tâm lý ai cũng lo cả, nên dễ nảy sinh bực dọc, bức xúc. Thực tế cho thấy, hầu hết các vụ bạo hành trong bệnh viện xảy ra ở Khoa Cấp cứu và Khoa Hồi sức, nơi mà tính mạng người bệnh bị đe dọa.

Điểm nữa là các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trong môi trường bệnh viện. Trên thực tế Bộ Y tế và Bộ Công an có ký kết quy chế phối hợp và đã thực hiện 10 năm nay. Tuy nhiên những biện pháp tức thời thì hiện nhiều bệnh viện chưa thực hiện tốt.

“Dù gì đi nữa, khi cán bộ y tế đang thực hiện nhiệm vụ thì việc hành hung cán bộ y tế là không thể chấp nhận được”, TS.BS Hà Anh Đức nhấn mạnh.

Thông tin thêm về các giải pháp trong thời gian tới, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, sẽ tiếp tục yêu cầu các bệnh viện triển khai đồng bộ các giải pháp, từ việc tập huấn, giáo dục thái độ ứng xử của nhân viên y tế với người bệnh. Đổi mới về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, đổi mới về cách quản trị bệnh viện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cấp cơ sở vật chất…