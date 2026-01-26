Xây dựng Đăng Phúc trúng gói thầu xây lắp hơn 4 tỷ, tiết kiệm dưới 1%

Chênh lệch 27 triệu đồng về giá dự thầu, Công ty Đăng Phúc đã vượt qua đối thủ Phúc Nghi để giành gói thầu xây dựng tại xã Bình Đức với tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%.

Dự án nâng cấp tuyến Đường Ấp 6 tại xã Bình Đức không chỉ là bước đi quan trọng trong việc kiện toàn hạ tầng giao thông sau sáp nhập địa giới hành chính (từ ngày 1/7/2025), mà còn đang trở thành tâm điểm của giới quan sát đấu thầu. Kết quả vừa ngã ngũ cho thấy sự thắng thế của một doanh nghiệp dày dạn kinh nghiệm, nhưng cũng đặt ra bài toán về tính tiết kiệm của dòng vốn đầu tư công.

Tiết kiệm ngân sách chỉ mang tính "tượng trưng"

Theo Quyết định số 94/QĐ-PKT ký ngày 20/01/2026, Phòng Kinh tế xã Bình Đức đã phê duyệt cho Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đăng Phúc trúng gói thầu xây lắp với giá 4.000.357.394 đồng. So với mức dự toán 4.039.316.000 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt hơn 38 triệu đồng, tương đương tỷ lệ 0,96%.

Quyết định số 94/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Hồ sơ ghi nhận cuộc đua "song mã" giữa Công ty Đăng Phúc và đối thủ là Công ty TNHH TM DV XD Phúc Nghi. Cả hai đều vượt qua các tiêu chí kỹ thuật, nhưng sự khác biệt chỉ xuất hiện ở bước cuối cùng: Xếp hạng giá.

Công ty Phúc Nghi chào thầu 4.028.028.548 đồng, tức là chỉ cao hơn mức giá của Đăng Phúc khoảng 27,6 triệu đồng. Khoảng cách này chỉ chiếm 0,6% giá trị gói thầu – một sai số cực nhỏ cho thấy năng lực bóc tách dự toán và chào giá của nhà thầu Đăng Phúc đạt mức chuyên nghiệp rất cao.

Năng lực của đơn vị trúng thầu

Việc Công ty Đăng Phúc vượt qua đối thủ ở những vòng đua giá sát nút không phải là sự ngẫu nhiên. Trích xuất dữ liệu lịch sử thầu cho thấy đây là một doanh nghiệp sở hữu năng lực thực thi và kinh nghiệm thị trường đáng nể: Doanh nghiệp sở hữu mã chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số 00038985 do cơ quan chức năng cấp, cho phép hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực: Giám sát và thi công xây dựng công trình giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật.

Tính đến cuối đầu năm 2026, Công ty Đăng Phúc đã tham gia tổng cộng khoảng 85 gói thầu và giành chiến thắng tại 64 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu ấn tượng hơn 75%. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế ghi nhận đạt hơn 137,07 tỷ đồng, trong đó phần lớn là các gói thầu xây lắp độc lập (chiếm hơn 114 tỷ đồng).

Các dự án tiêu biểu ghi dấu ấn:

Thi công đường nhà văn hoá ấp 10, trị giá 2.690.493.245 đồng, tháng 1/2026 tại Phòng Kinh tế



Thi công xây dựng, trị giá 2.530.314.000 đồng, tháng 12/2025 tại Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh



Thi công xây dựng công trình trị giá 19.232.703.951 đồng tại Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long



Thi công đê trị giá 2.838.615.000 đồng, tháng 5/2025 tại Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Bến Lức



Thi công xây dựng 3 phòng học + 3 phòng chức năng công trình Trường TH& THCS Võ Văn Kiệt trị giá 3.560.251.458 đồng, tháng 4/2025 tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Thị xã Kiến Tường

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh

Nhận định về kết quả này, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho biết: "Một nhà thầu có tỷ lệ thắng thầu 75% cho thấy sự chuyên nghiệp trong việc xây dựng hồ sơ. Tuy nhiên, với các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%, trách nhiệm giám sát của Chủ đầu tư cần được đẩy cao để đảm bảo rằng mức giá sát nút đó phải mang lại chất lượng thi công vượt trội. Công trình Đường Ấp 6 sẽ là thước đo thực tế nhất cho năng lực mà Công ty Đăng Phúc đã khẳng định trên hồ sơ."

Trong 150 ngày thi công tới đây, dư luận và nhân dân xã Bình Đức kỳ vọng sự chuyên nghiệp trong đấu thầu của Công ty Đăng Phúc sẽ được cụ thể hóa bằng một con đường an toàn, bền vững và hiệu quả.