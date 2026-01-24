Gói thầu trang trí Tết 2026 hơn 6 tỷ tại xã Long Hải về tay Công ty Đạt Thiên

Chỉ với một nhà thầu duy nhất tham dự, gói thầu trang trí hoa phục vụ Tết tại xã Long Hải đã xác định được đơn vị thực hiện với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt hơn 2%.

Trong không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán năm 2026, công tác chỉnh trang đô thị tại các địa phương đang được đẩy mạnh. Tuy nhiên, kết quả lựa chọn nhà thầu tại xã Long Hải vừa qua đã thu hút sự chú ý của dư luận không chỉ bởi quy mô gói thầu mà còn bởi tính cạnh tranh trong quá trình đấu thầu qua mạng.

Duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu sát giá

Dự án "Trang trí hoa các mô hình, tiểu cảnh và trang trí các hạng mục khác phục vụ Tết Nguyên đán năm 2026 trên địa bàn xã Long Hải" có tổng mức đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách xã. Trong đó, Gói thầu số 01 (Xây lắp) được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 3215/QĐ-UBND ngày 23/12/2025.

Theo Biên bản mở thầu ngày 10/01/2026, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là công ty TNHH thương mại xây dựng Đạt Thiên. Kết quả, ngày 15/01/2026, UBND xã Long Hải đã ban hành Quyết định số 69/QĐ-UBND phê duyệt cho doanh nghiệp này trúng thầu với giá 6.094.460.018 đồng.

Quyết định số 69/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

So với giá dự toán gói thầu là 6.272.045.451 đồng, mức giảm giá chỉ đạt hơn 177 triệu đồng, tương đương tỉ lệ tiết kiệm khoảng 2,83%. Việc "một mình một ngựa" về đích của công ty Đạt Thiên tại một gói thầu sử dụng ngân sách dự phòng khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh và sự đa dạng trong việc lựa chọn đối tác thi công.

Đối chiếu các quy định pháp lý về đấu thầu

Quy trình triển khai gói thầu này được căn cứ vào Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Đặc biệt, Báo cáo đánh giá E-HSDT do đơn vị tư vấn là công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Đức Tín lập đã áp dụng Mẫu số 14A ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC.

Mặc dù quy trình tuân thủ đầy đủ các bước đăng tải thông tin qua mạng, nhưng việc chỉ có một nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh cho thấy sức hút của gói thầu đối với thị trường còn hạn chế. Điều này đòi hỏi chủ đầu tư phải có trách nhiệm giải trình rõ ràng về việc xây dựng HSMT, liệu có tiêu chí nào gây khó khăn cho sự tham gia của các đơn vị khác hay không.

Năng lực nhà thầu và nhận định từ chuyên gia

Phân tích dữ liệu hoạt động của công ty TNHH thương mại xây dựng Đạt Thiên, doanh nghiệp này có địa chỉ tại phường Tam Long, TP HCM (địa giới hành chính mới). Trong giai đoạn 2025-2026, nhà thầu này tham gia 6 gói thầu nhưng tỉ lệ trúng thầu chỉ đạt 50%. Tại gói thầu trang trí Tết lần này, hồ sơ cho thấy nhà thầu phải đi thuê nhiều thiết bị quan trọng như xe bồn, xe tải cẩu... để phục vụ thi công.

Nhận định về sự việc, Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Với các gói thầu mang tính thời vụ như trang trí Tết, tính cấp bách thường rất cao. Tuy nhiên, việc chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu với tỉ lệ tiết kiệm thấp yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị tư vấn phải giám sát cực kỳ chặt chẽ chất lượng vật liệu hoa và các mô hình tiểu cảnh để đảm bảo giá trị thực tế tương xứng với số tiền ngân sách đã bỏ ra. Đây chính là trách nhiệm giải trình và xây dựng tinh thần minh bạch cho mục tiêu chung".

Với thời gian thực hiện chỉ trong 30 ngày để kịp phục vụ Tết Nguyên đán, áp lực đối với Công ty Đạt Thiên là không hề nhỏ. Dư luận và nhân dân xã Long Hải kỳ vọng nhà thầu sẽ thực hiện đúng cam kết về chất lượng hoa, mô hình tiểu cảnh để tạo không gian xuân rạng rỡ, xứng đáng với số tiền hơn 6 tỷ đồng đã được phê duyệt. Đồng thời, công tác hậu kiểm của các cơ quan chức năng sẽ là thước đo chính xác nhất cho tính hiệu quả của gói thầu này.