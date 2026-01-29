Hà Nội

Bạn đọc

Công ty Số 8: Năng lực thực thi và bài toán hiệu quả kinh tế từ những gói thầu sát giá dự toán [Kỳ 3]

Với tỷ lệ trúng thầu hơn 86%, năng lực của Công ty TNHH Thiết kế Thương mại Xây dựng Số 8 là không thể phủ nhận, nhưng tính hiệu quả trong sử dụng ngân sách vẫn là dấu hỏi lớn.

Hải Anh

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tính đến cuối năm 2025, Công ty TNHH Thiết kế Thương mại Xây dựng Số 8 đã tham gia 15 gói thầu, trúng 13 gói và chỉ trượt 2 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt hơn 27 tỷ đồng.

Trong năm 2025, nhà thầu này thể hiện sự bứt phá đáng kinh ngạc khi trúng toàn bộ 7 gói thầu tham gia. Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử phản ánh tỷ lệ tiết kiệm trung bình chỉ ở mức 6,29%, thậm chí nhiều gói thầu xây lắp điện chiếu sáng quan trọng có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0.

Về năng lực hoạt động, Công ty Số 8 được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong nhiều lĩnh vực như giao thông, thiết bị điện năng lượng và công trình dân dụng. Tuy nhiên, với quy mô doanh nghiệp nhỏ và việc trúng thầu dày đặc vào dịp cuối năm (nhiều gói thầu cùng khởi công vào tháng 12/2025 với thời gian thực hiện chỉ 15 ngày), dư luận đặt câu hỏi về việc phân bổ nhân sự và máy móc để đảm bảo chất lượng công trình.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) chia sẻ: "Theo Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn hiện hành, mục tiêu của đấu thầu không chỉ là chọn nhà thầu đủ năng lực mà còn phải đảm bảo hiệu quả kinh tế tối ưu cho Nhà nước. Những gói thầu trúng sát giá cần được các cơ quan thanh tra, kiểm toán chú ý để làm rõ quy trình lập dự toán và giá gói thầu đã thực sự sát với thị trường hay chưa".

Dư luận mong chờ một sự giải trình minh bạch từ các chủ đầu tư như Ban Quản lý dịch vụ công khu vực Phan Thiết hay Công ty An Lập Thịnh về các gói thầu mà Công ty Số 8 đã trúng, nhằm khẳng định tính thượng tôn pháp luật và bảo vệ nguồn vốn ngân sách.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Công ty Thiết kế Thương mại Xây dựng Số 8: "Bách chiến bách thắng" tại các gói thầu chiếu sáng [Kỳ 1]

Chỉ tính riêng trong tháng 12/2025, Công ty TNHH Thiết kế Thương mại Xây dựng Số 8 đã liên tiếp được chỉ định thầu nhiều gói thầu xây lắp với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức 0 đồng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thiết kế Thương mại Xây dựng Số 8 (Công ty Số 8) có trụ sở tại D1-12 Nguyễn Thị Định, Khu phố 3, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp này do ông Cao Hồng Sơn làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trong những ngày cuối năm 2025, Công ty Số 8 liên tiếp nhận được "tin vui" từ Ban Quản lý dịch vụ công khu vực Phan Thiết. Cụ thể, ngày 16/12/2025, Giám đốc Ban Quản lý dịch vụ công khu vực Phan Thiết đã ký Quyết định số 24/QĐ-BQLDVCKVPT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Xây lắp và thiết bị toàn bộ công trình thuộc Dự án: Thay thế, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng hư hỏng và các Trạm biến áp trên địa bàn phường Phú Thuỷ năm 2025.

Xem chi tiết

Mối quan hệ "hữu hảo" giữa Công ty Xây dựng Số 8 và Công ty Đầu tư Xây dựng An Lập Thịnh [Kỳ 2]

Trong lịch sử đấu thầu, Công ty TNHH Thiết kế Thương mại Xây dựng Số 8 từng tham gia 7 gói thầu do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Lập Thịnh mời và trúng cả 7.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngoài các gói thầu chỉ định, Công ty Số 8 còn là cái tên quen thuộc tại các gói thầu do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Lập Thịnh mời thầu. Thống kê dữ liệu cho thấy, nhà thầu này đã tham gia 7 gói thầu do đơn vị này mời thầu và đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%.

Tổng giá trị trúng thầu tại bên mời thầu này lên tới hơn 15,26 tỷ đồng. Mặc dù tham gia nhiều gói thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh, nhưng tỷ lệ tiết kiệm trung bình tại đây chỉ đạt khoảng 2,8%.

Xem chi tiết

Thủy lợi Miền Nam: Liên danh Nhất Thành Công - Thuận Hoà trúng gói thầu hơn 2,5 tỷ đồng [Kỳ 1]

Tại gói thầu sửa chữa mặt đường bờ kênh dẫn Phước Hòa, Liên danh Nhất Thành Công - Thuận Hoà đã vượt qua đối thủ để trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất thấp.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 18/12/2025, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi Miền Nam đã ký Quyết định số 1174/QĐ-TLMN-KHTC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Sửa chữa đoạn mặt đường bờ tả bờ kênh dẫn Phước Hòa K15+753 - K18+817. Đơn vị trúng thầu là Liên danh gói thầu Phước Hòa K15+753 - K18+817, bao gồm Công ty TNHH Một thành viên Nhất Thành Công (Mã số thuế: 3801273815) và Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hoà (Mã số thuế: 3900301125).

Gói thầu này có giá dự toán là 2.580.077.000 đồng. Giá trúng thầu của liên danh nêu trên là 2.540.274.000 đồng. Như vậy, sau đấu thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt khoảng hơn 39 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp, chỉ khoảng 1,5%.

Xem chi tiết

