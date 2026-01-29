Công ty Số 8: Năng lực thực thi và bài toán hiệu quả kinh tế từ những gói thầu sát giá dự toán [Kỳ 3]

Với tỷ lệ trúng thầu hơn 86%, năng lực của Công ty TNHH Thiết kế Thương mại Xây dựng Số 8 là không thể phủ nhận, nhưng tính hiệu quả trong sử dụng ngân sách vẫn là dấu hỏi lớn.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tính đến cuối năm 2025, Công ty TNHH Thiết kế Thương mại Xây dựng Số 8 đã tham gia 15 gói thầu, trúng 13 gói và chỉ trượt 2 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt hơn 27 tỷ đồng.

Trong năm 2025, nhà thầu này thể hiện sự bứt phá đáng kinh ngạc khi trúng toàn bộ 7 gói thầu tham gia. Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử phản ánh tỷ lệ tiết kiệm trung bình chỉ ở mức 6,29%, thậm chí nhiều gói thầu xây lắp điện chiếu sáng quan trọng có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0.

Về năng lực hoạt động, Công ty Số 8 được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong nhiều lĩnh vực như giao thông, thiết bị điện năng lượng và công trình dân dụng. Tuy nhiên, với quy mô doanh nghiệp nhỏ và việc trúng thầu dày đặc vào dịp cuối năm (nhiều gói thầu cùng khởi công vào tháng 12/2025 với thời gian thực hiện chỉ 15 ngày), dư luận đặt câu hỏi về việc phân bổ nhân sự và máy móc để đảm bảo chất lượng công trình.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) chia sẻ: "Theo Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn hiện hành, mục tiêu của đấu thầu không chỉ là chọn nhà thầu đủ năng lực mà còn phải đảm bảo hiệu quả kinh tế tối ưu cho Nhà nước. Những gói thầu trúng sát giá cần được các cơ quan thanh tra, kiểm toán chú ý để làm rõ quy trình lập dự toán và giá gói thầu đã thực sự sát với thị trường hay chưa".

Dư luận mong chờ một sự giải trình minh bạch từ các chủ đầu tư như Ban Quản lý dịch vụ công khu vực Phan Thiết hay Công ty An Lập Thịnh về các gói thầu mà Công ty Số 8 đã trúng, nhằm khẳng định tính thượng tôn pháp luật và bảo vệ nguồn vốn ngân sách.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.