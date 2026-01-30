Hà Nội

Ba nhà thầu cạnh tranh tại gói thầu cống Giồng Trôm, ưu thế nghiêng về giá

Với mức giá dự thầu sát nút, Công ty Thiết bị Cơ khí Nam Long đã vượt qua Duy Kha và Cadaco để giành quyền thi công hạng mục cửa cống Giồng Trôm

Hà Linh

Thị trường đấu thầu xây lắp tại Vĩnh Long vừa ghi nhận một cuộc cạnh tranh đầy sôi động tại gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Sửa chữa cống Giồng Trôm. Với sự tham gia của 3 doanh nghiệp có tên tuổi trong ngành cơ khí thủy lợi, gói thầu này đã trở thành tâm điểm phân tích về tính hiệu quả và sự minh bạch trong việc lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Thế trận "ngang tài ngang sức"

Dựa trên Biên bản mở thầu ngày 09/01/2026, danh sách tham gia gồm: Công ty TNHH Thiết bị Cơ khí Nam Long, Công ty TNHH Cơ khí Xây lắp và Thương mại Duy Kha và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cadaco. Đây là những đơn vị đều sở hữu kinh nghiệm dày dặn và đội ngũ nhân sự kỹ thuật chuyên môn cao.

Tuy nhiên, trong đấu thầu, bài toán kinh tế luôn là yếu tố then chốt khi các nhà thầu đều vượt qua vòng đánh giá kỹ thuật. Kết quả cho thấy một khoảng cách giá rất hẹp giữa các đơn vị:

  • Công ty Thiết bị Cơ khí Nam Long đưa ra mức giá 2.416.984.825 đồng.
  • Công ty Duy Kha chào giá 2.441.750.913 đồng (cao hơn đơn vị thấp nhất khoảng 24 triệu đồng).
  • Công ty Cadaco chào giá 2.454.125.902 đồng.

Sự chênh lệch thấp giữa các mức giá dự thầu phản ánh tính cạnh tranh cao và sự nghiên cứu kỹ lưỡng dự toán của các nhà thầu trước khi nộp hồ sơ.

Phân tích dưới góc độ pháp lý và kỹ thuật

Quá trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện dưới sự tư vấn của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đức Kiên, bám sát các tiêu chuẩn của Luật Đấu thầu 2023, Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Việc đánh giá E-HSDT không chỉ dừng lại ở giá mà còn xem xét nghiêm ngặt tính khả thi của biện pháp thi công và năng lực huy động thiết bị đặc chủng cho hạng mục cửa cống.

Theo báo cáo đánh giá, cả 3 nhà thầu đều chứng minh được tư cách hợp lệ và năng lực thực hiện. Tuy nhiên, theo quy trình xếp hạng tại Luật Đấu thầu hiện hành, nhà thầu có giá được đánh giá thấp nhất sau khi sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch sẽ xếp hạng thứ nhất. Với chiến lược giá tối ưu, Công ty Thiết bị Cơ khí Nam Long đã chính thức giành chiến thắng.

Ngày 16/01/2026, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Bến Tre đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-CTTL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc công trình Sửa chữa cống Giồng Trôm (Hạng mục: Cửa cống). Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thiết bị Cơ khí Nam Long với giá trúng thầu là 2.416.984.825 đồng.

Quyết định số 12/QĐ-CTTL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Nhận định chuyên gia: Khích lệ sự minh bạch

Nhận định về cuộc đấu thầu này, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh: "Việc xuất hiện 3 nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh cho một gói thầu quy mô hơn 2 tỷ đồng là một dấu hiệu rất tích cực cho thấy niềm tin của doanh nghiệp vào hệ thống đấu thầu qua mạng. Khi quy trình được thực hiện công khai, minh bạch theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, những đơn vị có sự chuẩn bị tốt về cả biện pháp kỹ thuật lẫn tối ưu hóa chi phí quản lý sẽ luôn có cơ hội bứt phá."

Sự thắng thế của Công ty Thiết bị Cơ khí Nam Long không chỉ giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 50 triệu đồng mà còn đặt ra yêu cầu cao về trách nhiệm giải trình trong việc triển khai thi công. Dư luận và các đơn vị cùng ngành kỳ vọng rằng, với việc vượt qua những đối thủ lớn như Duy Kha và Cadaco, nhà thầu Nam Long sẽ thực hiện dự án tại xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long đảm bảo tiến độ và chất lượng đúng như cam kết trong hồ sơ dự thầu.

