Công ty Phước Thành trúng thầu tại Cà Mau với tỷ lệ tiết kiệm hơn 16%

Công ty CP Môi trường Đô thị Cà Mau đã phê duyệt kết quả Gói thầu số 04 cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phước Thành với giá trúng thầu 1,9 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu này đạt 16,12%, một con số tích cực cho ngân sách của chủ đầu tư.

Ngày 17/09/2025, ông Lưu Minh Hưng - Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Cà Mau đã ký Quyết định số 123/QĐ-MTĐT, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04: Thi công xây dựng Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau. Gói thầu này thuộc dự án "Đầu tư Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau", sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp.

Quyết định số 123/QĐ-MTĐT, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04: Thi công xây dựng Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau. Nguồn: MSC

Theo thông báo mời thầu số IB2500358618-00, gói thầu có giá 2.268.725.000 đồng. Biên bản mở thầu ngày 03/09/2025 ghi nhận sự tham gia của 4 nhà thầu. Kết quả, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phước Thành (MSDN: 2001254635) đã trúng thầu với giá 1.903.062.648 đồng, thấp hơn giá gói thầu hơn 365 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 16,12%.

Nhà thầu duy nhất đáp ứng năng lực, kinh nghiệm

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 330/BCĐG-HN ngày 12/9/2025 của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn & Đầu tư Xây dựng Hợp Nhất đã chỉ ra lý do trúng/trượt của các nhà thầu.

Cụ thể, có 3 nhà thầu bị loại.

Liên danh gói thầu số 04 (gồm Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Thịnh Phát và Công ty TNHH MTV Xây dựng Tuấn Phát Bạc Liêu) dù chào giá sau giảm giá thấp nhất (1.880.469.647 đồng) nhưng lại bị đánh giá "Không đạt" ở bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm. Theo báo cáo, hợp đồng tương tự của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Thịnh Phát không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Hai nhà thầu còn lại là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Tiến Đạt và Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tư vấn Xây dựng Nhật Thành đều vượt qua các bước đánh giá năng lực và kỹ thuật nhưng do có giá dự thầu cao hơn nên lần lượt xếp hạng II và III.

Như vậy, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phước Thành là nhà thầu duy nhất vượt qua tất cả các bước đánh giá và có giá dự thầu thấp nhất trong số các nhà thầu đáp ứng yêu cầu, do đó được xếp hạng I và đề nghị trúng thầu.

Hiệu suất trúng thầu ấn tượng trong năm 2025

Chiến thắng tại Công ty CP Môi trường Đô thị Cà Mau dường như không phải là một thành công đơn lẻ của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phước Thành. Thống kê dữ liệu đấu thầu cho thấy, tính từ đầu năm 2025 đến nay, doanh nghiệp này đã tham gia 7 gói thầu và trúng tới 6 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu 85,71%.

Tổng giá trị 6 gói thầu đã trúng trong năm 2025 lên đến 25.919.268.648 đồng. Các gói thầu này chủ yếu là thi công xây dựng và đều nằm trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Đáng chú ý, trong số các gói đã trúng, có Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình do Công ty TNHH Xây dựng Lê Khanh mời thầu, Công ty Phước Thành là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng.

Việc một doanh nghiệp đạt tỷ lệ trúng thầu cao trong một khoảng thời gian ngắn có thể phản ánh năng lực và uy tín của nhà thầu. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng có thể đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự của các cuộc thầu.

Những mối quan hệ quen thuộc tại "sân nhà" Cà Mau

Nhìn vào toàn bộ lịch sử hoạt động, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phước Thành thể hiện sự tập trung gần như tuyệt đối tại thị trường Cà Mau, với 25/27 gói thầu đã tham gia là ở địa phương này.

Trong đó, doanh nghiệp này cho thấy mối quan hệ hợp tác hiệu quả với một số chủ đầu tư/bên mời thầu. Cụ thể, công ty đã tham gia 5 gói thầu do Công ty TNHH Xây dựng Lê Khanh mời thầu và trúng tới 4 gói. Tương tự, tại Ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau, công ty này tham gia 2 gói và trúng cả 2.

Bên cạnh đó, trong các cuộc thầu, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phước Thành cũng thường xuyên "đối đầu" với những đối thủ quen thuộc.

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tư vấn Xây dựng Nhật Thành là một ví dụ, đã 4 lần tham gia các gói thầu cùng Phước Thành và 3 lần phải nhận thất bại.

Về phía đối tác, Công ty TNHH MTV Xây dựng Bảo Khang là đơn vị thường xuyên liên danh cùng Phước Thành trong các gói thầu giá trị lớn, như Gói thầu số 06 trị giá gần 10 tỷ đồng của Ban quản lý dự án khu vực Cái Nước, hay hai gói thầu hạ tầng kỹ thuật của Ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau với tổng giá trị hơn 21 tỷ đồng.

Góc nhìn chuyên gia và quy định pháp luật

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) ra đời với mục tiêu tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Điều 6 của Luật này quy định rõ các yêu cầu về bảo đảm cạnh tranh, trong khi Điều 16 nghiêm cấm các hành vi như thông thầu, không bảo đảm công bằng, minh bạch.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long chia sẻ: "Tinh thần của Luật Đấu thầu mới và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP là tối đa hóa tính minh bạch. Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại một địa bàn hay một chủ đầu tư không phải là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, để đảm bảo không có sự ưu ái hay các hành vi hạn chế cạnh tranh ngầm, vai trò giám sát của cộng đồng và các cơ quan chức năng là vô cùng quan trọng. Mọi thông tin phải được công khai đầy đủ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định."

Về mặt chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt phân tích: "Hiện tượng một nhà thầu có 'hệ sinh thái' riêng, bao gồm các chủ đầu tư quen, đối tác liên danh cố định và cả các 'quân xanh' thường xuyên trượt thầu, là một dấu hiệu cần được quan tâm. Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định rất chi tiết về việc đăng tải thông tin, từ kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến kết quả thực hiện hợp đồng. Đây là công cụ hữu hiệu để các bên liên quan và xã hội giám sát. Nếu các cuộc thầu diễn ra cạnh tranh thực sự, có nhiều nhà thầu tham gia và tỷ lệ tiết kiệm ở mức hợp lý, thì đó là tín hiệu tích cực cho thấy năng lực thật sự của nhà thầu. Ngược lại, nếu chỉ có một vài nhà thầu quen thuộc 'xoay vòng' trúng các gói thầu thì cần xem xét lại quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư".

Những con số ấn tượng về hoạt động đấu thầu của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phước Thành tại Cà Mau cho thấy năng lực và kinh nghiệm của doanh nghiệp này trên thị trường. Tuy nhiên, việc trúng thầu với tần suất dày đặc tại một số chủ đầu tư cụ thể khiến dư luận đặt ra câu hỏi về môi trường cạnh tranh. Việc đảm bảo một sân chơi công bằng, minh bạch, nơi tất cả các nhà thầu đủ năng lực đều có cơ hội như nhau, vẫn là mục tiêu quan trọng nhất để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, đặc biệt là trong các dự án công.