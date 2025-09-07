Công ty Cái Bè trúng gói thầu xây lắp: Một mình một "sân chơi"?

Công ty TNHH Cái Bè vừa được phê duyệt trúng gói thầu Thi công xây dựng do Ban QLDA ĐTXD khu vực 3 (Đồng Tháp) mời thầu. Đáng chú ý, đây là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp, nối dài chuỗi trúng thầu ấn tượng tại các bên mời thầu quen thuộc.

Một doanh nghiệp quen thuộc vừa tiếp tục được xướng tên tại một gói thầu xây lắp ở Đồng Tháp. Theo đó, Công ty TNHH Cái Bè đã trúng gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Đường Bắc Kênh Phèn với vai trò là nhà thầu duy nhất tham gia. Việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi chỉ thu hút được một nhà thầu, cùng với lịch sử trúng thầu "dày dặn" của doanh nghiệp này tại một số bên mời thầu cụ thể, đang khiến dư luận dấy lên những băn khoăn về tính cạnh tranh và minh bạch trong hoạt động đấu thầu.

Gói thầu hơn 2 tỷ đồng và những yêu cầu "làm rõ" năng lực

Mới đây, ông Nguyễn Hoàng Khuyên, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp (viết tắt là Ban QLDA ĐTXD khu vực 3), đã ký Quyết định số 155/QĐ-BQLDAKV3 ngày 05/9/2025 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Đường Bắc Kênh Phèn.

Theo quyết định này, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Cái Bè (MST: 1200477144; người đại diện pháp luật là ông Đinh Duẩn ). Giá gói thầu được duyệt là 2.300.453.320 đồng, giá trúng thầu của Công ty TNHH Cái Bè là 2.099.992.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 8,7% cho ngân sách nhà nước. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày theo loại hợp đồng trọn gói.

Quyết định số 155/QĐ-BQLDAKV3 ngày 05/9/2025. Nguồn MSC

Điểm đáng chú ý nhất tại gói thầu này (mã E-TBMT: IB2500236468) là Công ty TNHH Cái Bè cũng chính là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Việc một gói thầu được tổ chức theo hình thức "Đấu thầu rộng rãi" nhưng lại chỉ có một đơn vị "độc diễn" đang đặt ra câu hỏi về tính hấp dẫn của gói thầu cũng như mức độ cạnh tranh thực sự.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 30/6/2025 do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Phúc Anh lập, để được đánh giá "đạt", hồ sơ của Công ty TNHH Cái Bè đã phải trải qua quá trình yêu cầu làm rõ và bổ sung tài liệu ở nhiều hạng mục quan trọng. Cụ thể, bên mời thầu đã có Văn bản số 402/BQLDA&PTQĐ ngày 23/6/2025 yêu cầu nhà thầu làm rõ các vấn đề:

Về năng lực tài chính: Báo cáo tài chính năm 2023 và 2024 của nhà thầu là tự kê khai, chưa được trích xuất từ hệ thống thuế nên cần tài liệu xác nhận của cơ quan thuế. Đồng thời, giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng cần có cam kết trích một phần số tiền cụ thể để thực hiện riêng cho gói thầu.

Về kinh nghiệm: Nhà thầu kê khai các hợp đồng tương tự nhưng thiếu hóa đơn VAT và quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu để chứng minh.

Về nhân sự chủ chốt: Các vị trí Chỉ huy trưởng, Kỹ thuật thi công, Cán bộ phụ trách an toàn lao động đều thiếu tài liệu chứng minh đã tham gia đủ 02 công trình tương tự theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Sau yêu cầu của bên mời thầu, Công ty TNHH Cái Bè đã có Văn bản số 05/2025/CV-CB ngày 27/6/2025 phúc đáp và cung cấp các tài liệu chứng minh, qua đó được tổ chuyên gia đánh giá là đáp ứng yêu cầu.

Hồ sơ đấu thầu "dày dặn" và mối quan hệ với các bên mời thầu quen thuộc

Phân tích dữ liệu hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Cái Bè cho thấy một bức tranh đáng chú ý. Tính đến tháng 9/2025, doanh nghiệp này đã tham gia 27 gói thầu, trong đó trúng 18 gói, trượt 6 gói và 3 gói chưa có kết quả. Tỷ lệ trúng thầu lên tới 75% (tính trên các gói đã có kết quả).

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh và độc lập) là hơn 158,6 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 95,68%, tương đương mức tiết kiệm trung bình chỉ khoảng 4,32%.

Điều đặc biệt là sự tập trung của Công ty TNHH Cái Bè tại một số chủ đầu tư/bên mời thầu nhất định. Dữ liệu cho thấy doanh nghiệp này có quan hệ với 5 bên mời thầu, nhưng nổi bật nhất là Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cái Bè (nay là Ban QLDA ĐTXD khu vực 3 - chủ đầu tư của gói thầu Thi công xây dựng vừa trúng).

Thống kê chỉ ra rằng, Công ty TNHH Cái Bè đã tham gia tổng cộng 20 gói thầu do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cái Bè mời thầu, và đã trúng tới 13 gói. Tổng giá trị trúng thầu tại riêng bên mời thầu này đã lên tới hơn 112,7 tỷ đồng. Tần suất tham gia và tỷ lệ trúng thầu cao tại một bên mời thầu cụ thể có thể cho thấy năng lực và uy tín của nhà thầu tại địa phương, nhưng cũng có thể làm dấy lên những băn khoăn về môi trường cạnh tranh bình đẳng.

Riêng trong năm 2025, hoạt động của Công ty TNHH Cái Bè tại bên mời thầu này càng sôi động. Ngoài gói thầu Đường Bắc Kênh Phèn vừa trúng ngày 06/09/2025, doanh nghiệp còn tham gia 3 gói thầu "Thi công xây dựng" khác trong tháng 6/2025 nhưng hiện chưa có kết quả , và trượt 1 gói thầu "Thi công xây dựng" cũng trong tháng 6/2025.

Góc nhìn chuyên gia: Tính cạnh tranh là "linh hồn" của đấu thầu

Dưới góc độ pháp lý trao đổi với Báo Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành luôn đề cao nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi mà chỉ có một nhà thầu tham gia, dù không vi phạm trực tiếp quy trình, nhưng là một chỉ dấu cho thấy cần xem xét lại quá trình lập hồ sơ mời thầu. Liệu các tiêu chí đưa ra có quá đặc thù, hoặc việc công khai thông tin mời thầu đã thực sự rộng rãi để thu hút các nhà thầu tiềm năng khác hay chưa? Đây là những vấn đề mà chủ đầu tư cần rà soát để đảm bảo "linh hồn" của công tác đấu thầu không bị suy giảm".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho rằng: "Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cao nhất của hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước. Tỷ lệ tiết kiệm thấp, lặp đi lặp lại ở nhiều gói thầu của một nhà thầu, đặc biệt tại một chủ đầu tư quen thuộc, là điều cần được phân tích kỹ lưỡng. Hơn nữa, việc hồ sơ dự thầu của đơn vị duy nhất tham gia lại cần phải làm rõ nhiều điểm về năng lực tài chính, kinh nghiệm, nhân sự cho thấy vai trò của đơn vị tư vấn và tổ chuyên gia là cực kỳ quan trọng. Họ phải thực sự độc lập, khách quan để thẩm định một cách nghiêm túc, đảm bảo nhà thầu được chọn có đủ năng lực thực chất để thực hiện dự án với chất lượng và tiến độ cao nhất".

Sự minh bạch trong đấu thầu không chỉ dừng lại ở việc tuân thủ quy trình, mà còn nằm ở việc tạo ra một môi trường cạnh tranh thực sự để lựa chọn được nhà thầu tốt nhất, mang lại hiệu quả cao nhất cho từng đồng vốn đầu tư công. Dư luận và các chuyên gia sẽ tiếp tục theo dõi quá trình triển khai dự án Đường Bắc Kênh Phèn cũng như các hoạt động đấu thầu khác để đảm bảo các nguyên tắc này được thực thi.