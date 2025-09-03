Công dụng tuyệt vời của củ năng

Củ năng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ hàm lượng chất xơ, vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa cao.

Trong củ năng chứa tới 68,52% nước; 2,25% protein, 18,75% tinh bột; 0,19% lipid; phospho, sắt; đường; pectin; các muối canxi, các vitamin A, B1, B2, C..., chứa nhiều chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Trong y học cổ truyền, củ năng thường được sử dụng để hỗ trợ điều trị các vấn đề như nóng trong, tiêu hóa kém và các bệnh về đường tiết niệu nhờ tính mát, giải độc... Còn trong ẩm thực, củ năng thường được ăn sống, nấu canh, làm nhân bánh hoặc chế biến trong các món tráng miệng như chè, thạch. Ngoài ra, loại củ này cũng được sử dụng để thêm vị giòn ngọt cho các món xào, súp hoặc salad.

Cụ thể công dụng về củ năng như sau:

Thanh nhiệt, giải độc

Củ năng có tính mát, giúp giải nhiệt cơ thể hiệu quả, đặc biệt thích hợp chế biến các món chè hoặc nước uống vào ngày nóng.

Có khả năng giải rượu

Khi bạn uống quá nhiều rượu bia, thường bụng sẽ rất khó chịu và nóng. Lúc này, nếu bạn uống nước ép củ năng kết hợp với ít chanh và muối thì sẽ hạn chế được chất độc của rượu bia, giúp tỉnh táo hơn.

Tốt cho đường ruột

Chất xơ và tinh bột trong củ năng là loại tiêu hóa chậm. Cho nên, nó giúp đảm bảo sức khỏe đường ruột và cải thiện hệ tiêu hóa cực tốt.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Củ năng chứa ít calo và nhiều chất xơ, tạo cảm giác no lâu và hạn chế ăn quá mức. Đây cũng là lựa chọn lý tưởng cho những người muốn giảm cân hoặc duy trì cân nặng.

Củ năng tốt cho sức khoẻ. Ảnh minh họa/Internet

Giúp kháng khuẩn

Trong củ năng chứa thành phần flavonoids và polyphenolic nên có khả năng giúp ngăn chặn, ức chế sự hoạt động của các loại virus và ung thư, phục hồi chức năng dạ dày, trị chứng mất ngủ và khó chịu trên cơ thể.



Hỗ trợ hạ huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Từ xa xưa, củ năng đã được chọn dùng để điều trị một số bệnh như huyết áp cao. Bởi vì chúng có khả năng cung cấp lượng kali tuyệt vời. Các nghiên cứu đã chứng minh được sự liên quan về chế độ ăn giàu kali với khả năng giảm nguy cơ đột quỵ và huyết áp cao, nguyên do gây ra bệnh tim mạch.

Nguồn cung chất xơ dồi dào

Củ năng có thể cung cấp một lượng chất xơ dồi dào. Từ các nghiên cứu cho thấy, khi ăn nhiều chất xơ thì sẽ giúp thúc đẩy nhu động ruột, ổn định cholesterol trong máu, giữ cho đường ruột luôn được khỏe mạnh.

Tăng cường sức khỏe da và tóc

Các chất chống oxy hóa và vitamin trong củ năng giúp bảo vệ làn da khỏi tác động của các gốc tự do, duy trì làn da khỏe mạnh. Kali và sắt hỗ trợ cải thiện tuần hoàn máu, mang lại mái tóc chắc khỏe.

Cách chọn mua củ năng tươi ngon

Khi chọn mua củ năng, bạn nên chú ý đến một số yếu tố để đảm bảo chất lượng và độ tươi ngon của sản phẩm.

Chọn củ có vỏ nhẵn, sáng bóng: Củ năng tươi thường có vỏ nhẵn mịn, không có vết thâm hay vết nứt. Bạn tránh mua củ năng có vỏ bị xước hoặc bị nhăn, đây có thể là dấu hiệu của củ năng đã để lâu hoặc không còn tươi.

Kiểm tra độ cứng: Củ năng tươi thường có độ cứng vừa phải, không mềm nhũn. Khi dùng tay ấn nhẹ, bạn sẽ cảm nhận được độ chắc. Nếu bạn thấy mềm hoặc có dấu hiệu bị héo, củ năng đó có thể đã bị hỏng.

Màu sắc: Chọn củ năng có màu trắng sáng hoặc hơi ngả vàng, không bị tối màu hoặc có dấu hiệu thối. Củ năng tươi sẽ có màu sắc đều, không có các vết nâu hay đen.

Kích thước: Củ năng có kích thước vừa phải, không quá to hoặc quá nhỏ. Củ quá lớn có thể bị xơ, trong khi củ năng quá nhỏ sẽ không đủ độ giòn.