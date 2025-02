Tranh cãi loạt ảnh cô gái diện bikini check-in trên tàu điện metro

Tàu điện metro đã chính thức đi vào hoạt động tại Sài Gòn, thu hút rất nhiều hành khách, đồng thời cũng nhiều bạn trẻ đã đến đây để chụp ảnh check-in để có những bộ ảnh sống ảo. Mới đây, một màn "sống ảo" đã khiến netizen dậy sóng khi cô gái trong bộ ảnh check-in được cho là ăn mặc có phần phản cảm, kém duyên nơi công cộng. Theo đó, một nữ người mẫu đã đăng tải hình ảnh chụp ngồi trên tàu điện với thần thái gợi cảm, quyến rũ. Cô diện thiết kế bikini hai mảnh đen, kết hợp với quần tất lưới và áo lông to bản bên ngoài. Điều đáng nói là khi nhìn vào bức hình, có thể thấy đây là thời điểm mà tàu điện khá đông người, trang phục của cô gái bị nhiều người chỉ trích cho rằng không phù hợp với nơi công cộng. Trước đó, một nam thanh niên từng khoe khoảnh khắc tập tạ trên tàu điện cũng vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ netizen. Nhiều người cho rằng ăn mặc thế nào là quyền của mỗi người, hành động như thế nào cũng là quyền mỗi người, việc cô gái mặc bikini trên tàu, hay nam thanh niên tập tạ hoàn toàn không vi phạm pháp luật, tuy nhiên lại không phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội. "Thiếu gì đồ mà phải mặc như thế", "chịu luôn đó nếu bạn không ngại thì người xung quanh sẽ là người ngại", "không hiểu mấy bạn này thấy đẹp ở chỗ nào" - netizen bình luận. Trên thực tế, ở nhiều quốc gia trên thế giới, không ít lần việc ăn mặc hớ hênh trên phương tiện công cộng vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Nhiều chị em biện minh cho việc mặc hở, mặc phô phang của mình là sự tự do cá nhân. Rõ ràng không sai nhưng sự tự do và sự phù hợp luôn phải song hành cùng nhau. Hình ảnh một hot girl tóc ngắn ngủ gật trên tàu điện ngầm ở Malaysia từng nhận được sự chú ý lớn. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cân đối mà cô nàng còn gây chú ý bởi phong cách thời trang khá gợi cảm. Được biết, cô nàng có tên là Diorwynn- một hot girl khá nổi trên mạng xã hội Malaysia. Nhiều người cho rằng các cô gái trẻ cố tình mặc trang phục hở hang lên tàu điện là nhằm mục đích gây sự chú ý, bất chấp để nổi tiếng hơn là nhằm mục đích thể hiện thời trang hay cá tính.

