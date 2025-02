Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu trong loạt ảnh áo dài khiến netizen trầm trồ

"Mẹ vợ hot nhất làng bóng" hay "bà ngoại không tuổi" là những cụm từ thường được netizen nhắc đến khi nói về bà Mai Đoàn - mẹ vợ của nam cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Cách đây ít lâu, trên trang cá nhân bà Mai Đoàn vừa đăng tải loạt ảnh áo dài chào xuân. Dù đã ở ngưỡng tuổi U50, mẹ Doãn Hải My vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung cùng thân hình thon gọn. Thiết kế áo dài với phom dáng truyền thống kết hợp với gam màu xanh cùng hoạ tiết điểm xuyết tinh tế càng giúp tôn lên vẻ đẹp sang trọng, kiều diễm. Kiểu tóc tém quen thuộc cùng layout makeup nhẹ nhàng càng giúp mẹ Doãn Hải My thêm phần trẻ trung, "hack tuổi". Doãn Hải My và mẹ từng có không ít khoảnh khắc khoe sắc vóc cực phẩm khiến nhiều người ngỡ như 2 chị em. Nhiều lần Doãn Hải My đăng tải hình ảnh với mẹ lên trang cá nhân đều gọi vui là "chị mẹ". Trước đó, cô Mai Đoàn cũng nhiều lần khiến dân tình không khỏi trầm trồ với diện mạo thanh tao, nhã nhặn cùng vẻ đẹp "không tuổi" khi diện áo dài trong ngày vui của con gái. Vóc dáng chuẩn chỉnh, thon gọn của mẹ Doãn Hải My được cô khoe trọn trong những thiết kế áo dài ôm sát cùng phần cổ truyền thống, thanh lịch. Nhiều người nhận xét Doãn Hải My được thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. Gu thời trang đời thường của mẹ vợ Đoàn Văn Hậu ghi điểm ở sự thời thượng, sang chảnh và trẻ trung.

