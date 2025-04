Giới trẻ hào hứng xếp hàng nhận ấn phẩm đặc biệt Báo Nhân Dân

Sau khi Báo Nhân Dân công bố chiến dịch truyền thông cùng triển lãm tương tác kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, giới trẻ đã hào hứng săn lùng phụ trương đặc biệt của tờ báo. Một số video chia sẻ về phụ trương đặc biệt trên Tiktok có số lượng thả tim, chia sẻ, bình luận rất khủng chỉ sau vài giờ đăng tải. Triển lãm tương tác do Báo Nhân Dân tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, giới thiệu ba trải nghiệm công nghệ đặc biệt nhằm làm sống dậy lịch sử bằng phương pháp hiện đại: Trình chiếu 3D mapping, thực tế ảo tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR). Lần đầu tiên, công nghệ 3D mapping được sử dụng để chiếu hình ảnh Chiến dịch Hồ Chí Minh theo chiều thẳng đứng trên tờ Báo Nhân Dân, tái hiện dấu mốc đánh chiếm Dinh Độc Lập. Trải nghiệm kéo dài 6 phút với hình ảnh mô phỏng và âm thanh sinh động. Trên phụ trương đặc biệt của Báo Nhân Dân, nhờ công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR), bạn đọc có thể quét 4 mã QR để xem các video động tương ứng với 4 khoảnh khắc quan trọng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, bao gồm hình ảnh xe tăng của quân đội ta húc đổ cổng Dinh Độc Lập. Công nghệ nói trên cũng nối tiếp những "điểm chạm" được khởi nguồn từ dự án "Yêu lắm Việt Nam", triển khai tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Dự án cũng được triển khai từ năm 2024, chính thức ra mắt hôm 17/3, tạo hiệu ứng truyền thông đặc biệt, vừa có ý nghĩa góp phần quảng bá các địa danh lịch sử, văn hóa, điểm đến trên mọi miền đất nước, vừa có ý nghĩa hướng giới trẻ ngày nay tới giá trị của "non sông liền một dải". Tại khu vực “Những trận đánh quyết định”, người xem có thể quét mã QR để truy cập phiên bản trực tuyến và sa bàn tương tác tương ứng từng trận chiến với công nghệ thực tế ảo (VR). Nhiều bạn trẻ sau khi nhận trên tay tờ ấn phẩm đặc biệt đã hào hứng check-in với những mô hình báo khổng lồ trong khuôn viên triển lãm. Báo Nhân Dân ra mắt triển lãm bao gồm 11 tấm hình phóng to trang nhất của Báo Nhân Dân xuất bản vào các ngày 30/4 của các năm 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020. Nhiều trường học cũng đã tổ chức cho các em học sinh tham quan triển lãm, chụp ảnh kỉ niệm cùng các mô hình, đồng thời nghe thầy cô diễn giải về các mốc lịch sử dân tộc. Nhiều bạn sinh viên, học sinh chia sẻ, đây là lần đầu tiên họ trực tiếp cầm trên tay một ấn phẩm báo giấy có giá trị kỷ niệm như vậy. Nhiều người bồi hồi khi xem lại dòng tít mầu đỏ báo tin chiến thắng bên cạnh bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, được đăng trên trang nhất của số báo ngày 1/5/1975. Một góc trưng bày ấn phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân. Không ít bạn còn tranh thủ “check-in” với ấn phẩm, chia sẻ lên mạng xã hội như một cách thể hiện sự tự hào dân tộc cũng như sự quan tâm đến báo chí cách mạng – vốn là điều tưởng như chỉ dành cho thế hệ đi trước.

