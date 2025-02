Giới trẻ hào hứng khoe thành quả ngày vía Thần Tài

Sáng 7/2 (mùng Mười tháng Giêng), nhiều bạn trẻ mua vàng ngày vía Thần Tài để cầu may mắn, tài lộc. Nhiều người đã đăng tải những hình ảnh sau khi mua vàng để "flex" với bạn bè. Nhiều bạn trẻ quan niệm rằng, việc mua vàng lấy vía may sẽ giúp một năm công việc thuận lợi, tiền tài dồi dào. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, việc mua vàng ngày này còn được xem là một hình thức tiết kiệm và đầu tư dài hạn. Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ cũng chia sẻ thành quả về việc tích trữ vàng suốt nhiều năm qua khiến nhiều người phải xuýt xoa, ngưỡng mộ. Nhẫn tròn trơn là vật phẩm được nhiều bạn trẻ ưa chuộng vì không quá lo sợ sự xuống giá. Nhiều cô gái lại đăng tải hình ảnh được chồng, bạn trai mua vàng nhân ngày vía Thần Tài khiến nhiều người phải vào "xin vía". Nhiều nhóm bạn trẻ thì rủ nhau theo nhóm đi xếp hàng mua vàng từ sớm. Năm nay giá vàng ngày thần tài khá cao, vì vậy nhiều bạn trẻ chia sẻ lựa chọn những vật phẩm nhỏ hơn, hoặc những đồ vật vàng 24k, 18k hoặc mạ vàng chủ yếu để lấy hên, lấy vía. Một bộ phận các bạn trẻ khác thì than thở hài hước rằng năm nay vàng quá cao nên không mua được, đành mang nhẫn vàng làm từ...dây chun để lấy vía ngày Thần Tài.

Sáng 7/2 (mùng Mười tháng Giêng), nhiều bạn trẻ mua vàng ngày vía Thần Tài để cầu may mắn, tài lộc. Nhiều người đã đăng tải những hình ảnh sau khi mua vàng để "flex" với bạn bè. Nhiều bạn trẻ quan niệm rằng, việc mua vàng lấy vía may sẽ giúp một năm công việc thuận lợi, tiền tài dồi dào. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, việc mua vàng ngày này còn được xem là một hình thức tiết kiệm và đầu tư dài hạn. Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ cũng chia sẻ thành quả về việc tích trữ vàng suốt nhiều năm qua khiến nhiều người phải xuýt xoa, ngưỡng mộ. Nhẫn tròn trơn là vật phẩm được nhiều bạn trẻ ưa chuộng vì không quá lo sợ sự xuống giá. Nhiều cô gái lại đăng tải hình ảnh được chồng, bạn trai mua vàng nhân ngày vía Thần Tài khiến nhiều người phải vào "xin vía". Nhiều nhóm bạn trẻ thì rủ nhau theo nhóm đi xếp hàng mua vàng từ sớm. Năm nay giá vàng ngày thần tài khá cao, vì vậy nhiều bạn trẻ chia sẻ lựa chọn những vật phẩm nhỏ hơn, hoặc những đồ vật vàng 24k, 18k hoặc mạ vàng chủ yếu để lấy hên, lấy vía. Một bộ phận các bạn trẻ khác thì than thở hài hước rằng năm nay vàng quá cao nên không mua được, đành mang nhẫn vàng làm từ...dây chun để lấy vía ngày Thần Tài.